পদত্যাগ করলেন দীপিন্দর, জোম্যাটোর পরবর্তী CEO কে ?
পছন্দের উত্তরসূরিকে স্থলাভিষিক্ত করে পদত্যাগের ঘোষণা জোম্যাটোর CEO দীপিন্দর গোয়েলের ৷ তবে এর জন্য সংস্থার কাজের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : January 22, 2026 at 10:48 AM IST
মুম্বই, 22 জানুয়ারি: ফুড ডেলিভারি অ্য়াপ Zomato র পেরেন্ট কোম্পানি ইটারন্যাল-এর (Eternal Ltd) ডিরেক্টর পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন দীপিন্দর গোয়েল ৷ তিনিই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ৷ এই বিষয়ে সংস্থার স্টেক হোল্ডারদের আগেই জানিয়েছিলেন ৷ তাঁদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে বুধবার বিকেলে নিজের লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে এই বিষয়ে জানান স্বয়ং দীপিন্দর ৷ এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ইটারন্যালের ভাইস চেয়ারম্যানের পদে বসবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
দীপিন্দরের ইস্তফা দেওয়ার পর বৈঠকে বসেন সংস্থার বাকি ডিরেক্টররা ৷ সেখানে ঠিক হয় ইটারন্যালের পরবর্তী গ্রুপ CEO পদে বসবেন অলবিন্দর সিং ধিন্দসা ৷ বর্তমানে তিনি ব্লিঙ্কিট-এর (Blinkit) CEO পদে রয়েছেন ৷ 2026 সালের 1 ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি ওই পদের দায়িত্ব সামলাবেন ৷
পদত্যাগের পর স্টেক হোল্ডারদের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন গোয়েল ৷ সেখানে তিনি জানান, সাধারণ কাজের বাইরে তিনি আরও একটু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবেন ৷ সেই কারণে ইটারন্যালের বাইরে অন্য কাজ করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
পাশাপাশি নতুন CEO-র প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি, কালচার এবং লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টে অলবিন্দর যেমন সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন আগামী দিনেও সেরকমই করবেন ৷
An important update on leadership changes at Eternal. pic.twitter.com/CALn2QQFWE— Deepinder Goyal (@deepigoyal) January 21, 2026
পদত্যাগের কারণ
গোয়েল ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইটারন্যালের মতো একটি পাবলিক কোম্পানির বাইরে এই ধরনের ধারণাগুলো নিয়ে কাজ করা ভালো, কারণ কোম্পানিটিকে তার বর্তমান ব্যবসায়িক কৌশলের উপর মনোযোগী ও সুশৃঙ্খল থাকতে হয় । তাঁর কথায়, "সম্প্রতি আমি এমন কিছু নতুন ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, যেগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা জড়িত । এই ধরনের ধারণাগুলো ইটারন্যালের মতো একটি পাবলিক কোম্পানির বাইরে অনুসরণ করাই শ্রেয় ।"
তিনি আরও যোগ করেন যে, যদি এই ধারণাগুলো ইটারন্যালের কৌশলগত পরিধির মধ্যে থাকত, তবে তিনি কোম্পানির ভেতরেই সেগুলোর ওপর কাজ করতেন ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই তাই এই সিদ্ধান্ত ৷
জোম্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা জানান, কোম্পানিটি তাঁর বর্তমান ব্যবসার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নতুন ক্ষেত্রগুলো খোঁজার পাশাপাশি মনোযোগী এবং সুশৃঙ্খল থাকার যোগ্য ।
তিনি দাবি করেন যে, ইটারন্যালের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি এটি করার মতো ব্যক্তিগত সক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু একক মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার কারণে তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "যদিও আমি বিশ্বাস করি যে ইটারন্যালে আমি যা করছি তা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এর বাইরে নতুন ধারণাগুলো খোঁজার মতো ব্যক্তিগত সক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ভারতে একজন পাবলিক কোম্পানির সিইও-এর কাছ থেকে প্রত্যাশা, তা আইনি বা অন্য কারণেই হোক না কেন, একক মনোযোগ দাবি করে । আমার এই সিদ্ধান্ত ইটারন্যালকে আরও বেশি করে মনোযোগী থাকতে সাহায্য করবে এবং আমাকে এমন ধারণাগুলো খোঁজার সুযোগ দেবে যা ইটারন্যালের ঝুঁকির প্রোফাইলের সঙ্গে খাপ খায় না ।"
কী পরিবর্তন হচ্ছে না
গোয়েল জানান, তিনি কীভাবে তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ 18 বছর কোম্পানিটি গড়ে তোলার পিছনে ব্যয় করেছেন ৷ এখনও সেটি চালিয়ে যাবেন । আগের মতোই অ্যালবি এবং অক্ষন্ত গোয়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন । বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের অংশীদারিত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস অপরিবর্তিত রয়েছে ।" তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, অন্যান্য সকল ব্যবসার সিইও-রা যথারীতি স্বাধীনভাবে কাজ করবেন । তিনি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব বিকাশ এবং নীতি ও শাসনে জড়িত থাকবেন ।
কী কী পরিবর্তন আসছে
গোয়েল যাকে উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই আলবি দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচালন অগ্রাধিকার এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলোর মালিকানা গ্রহণ করবেন । তিনি ব্লিঙ্কিট অধিগ্রহণে আলবির নেতৃত্বের এবং এর ব্রেকইভেনে পৌঁছনোর সাফল্যেরও প্রশংসা করেছেন । দল গঠন, সংস্কৃতি তৈরি, সাপ্লাই চেন স্থাপন, পরিচালন ব্যবস্থা এবং একজন "যুদ্ধ-অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠাতার যোগ্য সহকর্মী" থাকার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দিয়েছেন গোয়েল ।
তিনি বলেন, "ধিন্ধসা গ্রুপ সিইও হিসেবে ইটারন্যালকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পুরোপুরি সক্ষম । তিনি স্পষ্ট করেছেন যে ব্লিঙ্কিট, যাকে তিনি সবচেয়ে বড় বৃদ্ধির সুযোগ হিসেবে অভিহিত করেছেন, তা নতুন গ্রুপ সিইও-র শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে থাকবে । আমাদের বিকেন্দ্রীভূত কাঠামো, যেখানে প্রতিটি ব্যবসার একজন পূর্ণ মালিকানাধীন সিইও আছেন, তা অপরিবর্তিত থাকবে এবং এটি আলবিকে কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে ।