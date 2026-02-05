বঙ্গের বাজেটে 4% বাড়ল মহার্ঘ ভাতা, এপ্রিল থেকে কত শতাংশ হারে DA মিলবে?
বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে 'লক্ষ্মী লাভ' রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ৷ বাজেটে 4% হারে ডিএ-ডিআর বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে ৷
Published : February 5, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: সামনেই বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' অর্থাৎ অন্তর্বর্তী বাজেটে 'লক্ষ্মী লাভ' রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের৷ 2026-'27 অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী— সকলের জন্যই একগুচ্ছ জনমুখী প্রকল্পের ঘোষণা করলেন তিনি। ভোটমুখী বঙ্গের 2026-'27 আর্থিক বছরের এই অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রশমনে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন এবং 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এই অন্তর্বর্তী রাজ্য বাজেটে মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে 2026 সালের 1 এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) ও মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief) 4 শতাংশ হারে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷ বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্যের নিজস্ব আয়ে উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রয়েছে।
2025 সালের 31 ডিসেম্বর ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের ঘোষণা করেছেন। এই কমিশন আগামী দিনে কর্মচারীদের বেতন ও কাঠামো পর্যালোচোনা করবে। এর পাশাপাশি, আগামী 1 এপ্রিল 2026 থেকে সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও পেনশনভোগীদের জন্য আরও 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) ও মহার্ঘ ত্রাণ (DR) ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য স্কিমে ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে 2 লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের 2019 সাল পর্যন্ত যে বকেয়া ডিএ ছিল, তার 25 শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। আগামী 31 মার্চের মধ্যে এই বকেয়া মহার্ঘ ভাতার টাকা মেটাতে হবে রাজ্য সরকারকে। ঘটনাচক্রে, সেই একই দিনে রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও পেনশনভোগীদের জন্য আরও 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) ও মহার্ঘ ত্রাণ (DR) বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে।
বর্তমানে বঙ্গের সরকারী কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় 18 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ পাচ্ছেন। রাজ্যের 2026-'27 আর্থিক বছরের এই অন্তর্বর্তী বাজেটে আরও 4 শতাংশ ডিএ-ডিআর বৃদ্ধির ঘোষণায় তা 1 এপ্রিল 2026 থেকে বেড়ে 22 শতাংশ হতে চলেছে৷ এর আগে 2023 সালের রাজ্য বাজেটে ৩ শতাংশ DA বৃদ্ধির ঘোষণা হয়েছিল, 2024 ও 2025 সালে যথাক্রমে 4 শতাংশ করে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ বাড়ানো হয়েছে। এই বারও 4 শতাংশ হারে ডিএ-ডিআর বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে৷