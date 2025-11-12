ডাক সেবা অ্যাপ চালু করেছে India Post! ঘরে বসেই করা যাবে পোস্ট অফিসের জরুরি কাজ
ইন্ডিয়া পোস্ট একটি নতুন অ্যাপ Dak Seva 2.0 চালু করেছে। এই অ্যাপটি থেকে ঘরে বসেই পোস্ট অফিসের অনেক কাজা সেরে ফেলতে পারবেন ৷
Published : November 12, 2025 at 4:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: ইন্ডিয়া পোস্ট দেশজুড়ে তার ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন, বেশিরভাগ পোস্ট অফিস পরিষেবার জন্য লাইনে অপেক্ষা করার দরকার নেই। ইন্ডিয়া পোস্ট তাদের নতুন মোবাইল অ্যাপ, ডাক সেবা 2.0 চালু করেছে, যা আপনাকে আপনার মোবাইল ডিভাইস থেকে সরাসরি মানি অর্ডার, পার্সেল ট্র্যাকিং, বিমা পেমেন্ট এবং আরও অনেক কিছু করার সুযোগ করে দেবে।
ইন্ডিয়া পোস্ট এই অ্যাপ সম্পর্কে তথ্য এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে লিখেছে, "এখন আপনি আপনার পকেটে পোস্ট অফিস পাবেন।" এই অ্যাপটি আপনার নখদর্পণে প্রয়োজনীয় ডাক পরিষেবা প্রদান করে। পার্সেল পাঠানো, বিমা প্রিমিয়াম প্রদান, অথবা স্পিড পোস্ট ফি গণনা করা যাই হোক না কেন, সবকিছুই একটি অ্যাপে সম্ভব হবে।
ডাক সেবা 2.0 দিয়ে কী কী কাজ করা যাবে?
ডাক সেবা 2.0 সম্পূর্ণ ব্যবহারকারী-বান্ধবভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে যে কেউ সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে। এই অ্যাপটি আপনাকে ঘরে বসে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে দেয়, যেমন...
- পার্সেল ট্র্যাকিং: রিয়েল-টাইমে যেকোনো স্পিড পোস্ট বা পার্সেলের ডেলিভারি স্ট্যাটাস ট্র্যাক করুন।
- মানি অর্ডার: এখন পোস্ট অফিসে যাওয়ার দরকার নেই, মোবাইলের মাধ্যমেই মানি অর্ডার পাঠানো যাবে।
- ডাক ফি গণনা: স্পিড পোস্ট, রেজিস্ট্রি বা অন্যান্য পরিষেবার জন্য ফি গণনা করা যেতে পারে।
- পিএলআই/আরপিএলআই পেমেন্ট: এই অ্যাপের মাধ্যমে ডাক জীবন বিমা প্রিমিয়ামও পরিশোধ করা যাবে।
ডাক পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ জানানোর সুবিধা
এছাড়াও, যদি আপনার ডাক পরিষেবা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে এই অ্যাপটিতে একটি অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। ব্যবহারকারীরা এই অ্যাপের মধ্যে তাদের অভিযোগ জানাতে এবং ওই অভিযোগের পরবর্তী পরিস্থিতি ট্র্যাক করতে পারবেন। এর অর্থ হল, ডাক পরিষেবা সম্পর্কিত যে কোনও অভিযোগ এখন ডিজিটাল মাধযমে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হবে।
Your Post Office in your Pocket. 📱— India Post (@IndiaPostOffice) November 3, 2025
The services you trust.
The convenience you deserve.
Now together on the Dak Sewa App.
Scan the QR and download today.#DakSewaApp #DakSewaJanSewa #IndiaPost #DigitalIndia #Innovation pic.twitter.com/FytQpJwZLk
অ্যাপে 23টি ভাষায় পরিষেবা মিলবে
এই অ্যাপটির আরেকটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য হল এটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ব্যবহারের ক্ষমতা। এটি হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, মারাঠি, তামিল এবং গুজরাটির মতো প্রধান ভাষা সহ 2৩টি ভারতীয় ভাষা সমর্থন করে। অ্যাপের শীর্ষে ভাষা পরিবর্তনের বিকল্পটি পাওয়া যায়, যার ফলে সমস্ত রাজ্যের লোকেরা সহজেই তাদের পছন্দের ভাষায় এটি ব্যবহার করতে পারে।
ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির তথ্যও সহজে পাওয়া যাবে
পোস্ট অফিসের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকা ব্যক্তিরাও এই অ্যাপের মাধ্যমে তাদের অ্যাকাউন্টের তথ্য পেতে পারবেন। অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স, লেনদেন এবং অন্যান্য বিবরণ মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই দেখা যাবে। এছাড়াও, অ্যাপটি আপনাকে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে এবং আপনার সমস্ত ডাক কাজকর্ম এক জায়গা থেকে ট্র্যাক করতে সুযোগ করে দেয়।
অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় ক্ষেত্রেই এই অ্যাপ রয়েছে
ডাক সেবা 2.0 অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্যই লঞ্চ করা হয়েছে। এর ইন্টারফেসটি সহজ এবং স্পষ্ট, যা সব বয়সের মানুষের জন্যই ব্যবহার করা সহজ। অ্যাপটি ডাউনলোড করুন, লগ ইন করুন এবং মাত্র কয়েকটি ধাপে আপনার মোবাইল ফোনে পোস্ট অফিস খুলে ফেলুন।