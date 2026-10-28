দীপাবলির আগেই মহার্ঘ ভাতা বেড়ে 63 শতাংশ, বাড়তি টাকা হাতে পাবেন কবে ?
DA Hike Update: দীপাবলির ঠিক আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ ত্রাণ 3 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
Published : October 28, 2026 at 6:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: দীপাবলির ঠিক আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য একটি বড় এবং স্বস্তিদায়ক খবর এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ ডিআর বৃদ্ধি 2026) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) 3 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। বুধবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে, মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণে এই তিন শতাংশ বৃদ্ধির জন্য সরকার মোট 10,016 কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে বুধবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট 29,267 কোটি টাকার উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্যাকেজ অনুমোদন করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন কর্মচারীদের বেতন এবং পেনশনভোগীদের পেনশনে সরাসরি ও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে।
3 শতাংশ বৃদ্ধির পর মহার্ঘ ভাতা 63 শতাংশ হয়েছে
সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে সরকার মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) 3 শতাংশ বৃদ্ধি করে 60 শতাংশ থেকে 63 শতাংশ করেছে। এই বর্ধিত হার 1 জুলাই, 2026 থেকে কার্যকর হবে। এছাড়াও, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতাভুক্তদের জন্য মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) 262 শতাংশ থেকে বেড়ে 269 শতাংশ (+7 শতাংশ) এবং পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় 483 শতাংশ থেকে বেড়ে 497 শতাংশ (+14 শতাংশ) হয়েছে। এই সম্পূর্ণ ডিএ বৃদ্ধির জন্য সরকার 10,016 কোটি টাকা ব্যয় করবে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি কোষাগারের ওপর 10,016 কোটি টাকার আর্থিক বোঝা বাড়বে।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে প্রায় 49 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং 68 লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন। এই সম্পূর্ণ বৃদ্ধি সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি 1 জুলাই, 2026 থেকে কার্যকর হবে।
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ তিন শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। কর্মচারীদের উপর ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সরকার পর্যায়ক্রমে এই ভাতাগুলো সংশোধন করে থাকে।
এই 3 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় চাকরিতে কর্মরত কর্মচারীদের মাসিক বেতন এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন বৃদ্ধি করা হবে। মুদ্রাস্ফীতির চাপের মধ্যে এই বৃদ্ধি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের পারিবারিক বাজেটকে শক্তিশালী করবে।
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুধু মহার্ঘ ভাতাই অনুমোদন করা হয়নি, বরং দেশের পরিকাঠামো, উৎপাদন, ক্রীড়া এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা মোট 29,267 কোটি টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।