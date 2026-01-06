জানুয়ারিতেই কি বাড়ছে DA? 60% ছুঁতে পারে মহার্ঘ ভাতা

ETV Bharat / business

Published : January 6, 2026 at 7:32 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সুখবর! ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে, স্বস্তির খবর হল যে 2026 সালের জানুয়ারি থেকে মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (DR) 2 শতাংশ বৃদ্ধি প্রায় নিশ্চিত। বর্তমানে, কর্মচারীরা 58 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পান, যা এই নতুন বৃদ্ধির পরে 60 শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

নভেম্বরের পরিসংখ্যান কী বলে?

মানি কন্ট্রোল-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের দাবি অনুযায়ী, এই বৃদ্ধি অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং শ্রম ব্যুরোর দৃঢ় সরকারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে। DA গণনা করার জন্য ব্যবহৃত অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (AICPI-IW) 2025 সালের নভেম্বরে 0.5 পয়েন্ট বেড়ে 148.2 এ পৌঁছেছে। সপ্তম বেতন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, DA নির্ধারণের সময় আগের 12 মাসের গড় বিবেচনা করা হয়।

এবার কতটা বৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে?

গত বছরের জানুয়ারিতে, DA 2 শতাংশ বৃদ্ধি করে 55 শতাংশ করা হয়েছিল, এবং জুলাই মাসে আরও 3 শতাংশ বৃদ্ধির পর, তা 58 শতাংশে পৌঁছেছে। এই প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে, কর্মচারীরা 2026 সালের জানুয়ারিতে DA 60 শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করতে পারেন। কারণ, সরকারের নীতি হল দশমিকে নয়, পূর্ণ সংখ্যায় মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করা। অতএব, 60 শতাংশ থেকে 60.99 শতাংশের মধ্যে যেকোনো সংখ্যাই চূড়ান্তভাবে 60 শতাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হল, বর্তমান 58 শতাংশ 2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 60 শতাংশ হবে বলে প্রায় নিশ্চিত।

মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ ত্রাণ সম্পর্কে ঘোষণা কখন করা হবে?

যদিও এই বর্ধিত হারগুলি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর হবে, সরকারি পদ্ধতির কারণে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং বিজ্ঞপ্তি সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে আসে। কর্মীরা জানুয়ারি থেকে ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া বেতন পাবেন।

এই বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ অষ্টম বেতন কমিশনের নতুন চক্র 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যখনই নতুন বেতন কমিশন কার্যকর করা হয়, তখন বিদ্যমান DA মূল বেতনের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং DA গণনা আবার শূন্য থেকে শুরু হয়। অতএব, এই 60 শতাংশ সংখ্যা ভবিষ্যতে কর্মীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মহার্ঘ ভাতা কীভাবে গণনা (DA গণনার সূত্র) করা হয়?

DA (শতাংশ) = [{AICPI-IW-এর 12 মাসের গড় (ভিত্তি বছর 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

যদিও বর্তমান CPI-IW-এর ভিত্তি বছর 2016, তবুও এটিকে 2001 সালের ভিত্তির সঙ্গে রূপান্তর করতে 2.88-এর লিঙ্কিং ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়।

অষ্টম বেতন কমিশনের সঙ্গে কী সম্পর্ক?

অষ্টম বেতন কমিশনের কাছে তাদের সুপারিশ জমা দেওয়ার জন্য 18 মাস সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে, প্রতি ছয় মাস অন্তর DA/DR বৃদ্ধি পাবে - জানুয়ারি 2026, জুলাই 2026, জানুয়ারি 2027 এবং জুলাই 2027। যদি এই চারটি কিস্তিতে মোট DA বৃদ্ধি 8 শতাংশের পরিবর্তে 10 শতাংশে পৌঁছায়, তাহলে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর আরও বেশি হতে পারে।

সম্পাদকের পছন্দ

