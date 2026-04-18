ETV Bharat / business

এখন 60% মহার্ঘ ভাতা দেবে কেন্দ্র, বর্ধিত বেতন-পেনশন হাতে কবে পাবেন ?

পূর্ববর্তী মহার্ঘ ভাতার হার ছিল মূল বেতনের 58 শতাংশ। এই সর্বশেষ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী উভয়ের জন্যই ডিএ-ডিআর যথাক্রমে 60% হয়েছে।

এখন 60% মহার্ঘ ভাতা দেবে কেন্দ্র (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : April 18, 2026 at 4:36 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) 2 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে ৷ এই বৃদ্ধি 1 জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে যা 18 এপ্রিল, 2026-এ বকেয়া-সহ মিলবে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) 2 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই সর্বশেষ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী উভয়ের জন্যই ডিএ এবং ডিআর যথাক্রমে 60 শতাংশ হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির এই সময়ে 1 কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ, বর্তমানে দেশে 50 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং 65 লক্ষ পেনশনভোগী রয়েছেন।

হাতে পাওয়া বর্ধিত বেতন-পেনশন

পূর্ববর্তী মহার্ঘ ভাতার হার ছিল মূল বেতনের 58 শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির উপর ভিত্তি করে বছরে দুবার, জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে, এগুলি সংশোধন করা হয়। এর আগে, অক্টোবরে ডিএ তিন শতাংশ বাড়িয়ে 55 শতাংশ থেকে 58 শতাংশ করা হয়েছিল। এই সর্বশেষ বৃদ্ধির ফলে ডিএ এবং ডিআর যথাক্রমে 60 শতাংশ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) 2 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে (ইটিভি ভারত)

ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে কর্মচারীদের হাতে আসা বেতন এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পদক্ষেপটি এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন শ্রমিক সংগঠনগুলি ব্যাপক বেতন পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে। এই আলোচনার একটি বড় অংশ প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন কমিশনকে ঘিরে, যা ভবিষ্যতে বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অষ্টম বেতন কমিশনের দিকে নজর

সরকারের কাছে জমা দেওয়া এক স্মারকলিপিতে ন্যাশনাল কাউন্সিল-জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি (এনসি-জেসিএম) উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে ৷ এর মধ্যে ন্যূনতম 69,000 টাকা মূল বেতন এবং 3.83 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই দাবি মেনে নেওয়া হলে, ন্যূনতম মূল বেতন বর্তমান 18,000 টাকা থেকে বেড়ে প্রায় 69,000 টাকা হতে পারে, যা বিদ্যমান বেতন কাঠামোতে একটি বড় পরিবর্তন হবে। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বার্ষিক 6 শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, ন্যূনতম 30 শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতার (HRA) সীমা এবং পুরোনো পেনশন প্রকল্পগুলি পুনর্বহাল।

TAGGED:

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি
DR HIKE
DA HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.