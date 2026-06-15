তেলের দাম তিন মাসের সর্বনিম্ন, ট্রাম্পের যুদ্ধ শেষের দাবিতে 5 শতাংশেরও বেশি দরপতন
মার্কিন-ইরান সংঘাতের অবসান ঘটাতে, হরমুজ প্রণালী ফের সচল করতে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন বলে জানানোর পরই 15 জুন তেলের দাম তিন মাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।
Published : June 15, 2026 at 3:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জুন: 15ই জুন তেলের দাম গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। আজ সিঙ্গাপুরের ইলেকট্রনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারসের দাম ব্যারেলপ্রতি 3.65 ডলার বা 4.2 শতাংশ কমে 83.68 ডলারে নেমে এসেছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি 4.13 ডলার বা 4.9 শতাংশ কমে 80.75 ডলারে নেমেছে। গত সপ্তাহের শেষ ট্রেডিং সেশনে 3 শতাংশের বেশি পতনের পর, উভয় প্রকার তেলের দামই 10 মার্চের পর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে।
মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান 19 জুন সুইজারল্যান্ডে একটি চুক্তি স্মারক স্বাক্ষর করবে। এর আগে, 14 জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, কোনও মাশুল ছাড়াই হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলির ওপর থেকে তার নৌ অবরোধ তুলে নেবে।
ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহর জানিয়েছে যে, ইরান 30 দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার জন্য একটি খসড়া চুক্তিতে মধ্যস্থতা করবে। কেসিএম ট্রেডের বাজার বিশ্লেষণ বিভাগের প্রধান টিম ওয়াটারার মন্তব্য করেছেন: " তেলের দামে পূর্বে প্রতিফলিত ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির প্রিমিয়াম এখন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, কারণ ব্যবসায়ীরা তেল সরবরাহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে দাম মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে।"
তিন মাসেরও বেশি সময় আগে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিশ্ব প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল ও গ্যাস হারাচ্ছে। এই কৌশলগত সামুদ্রিক পরিবহণ পথটি বিশ্বের প্রায় 20 শতাংশ তেল এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ বহন করে।
বিনিয়োগকারীরা এখন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন যে, সংঘাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির পর মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি কত দ্রুত উৎপাদন ও রফতানি পুনরুদ্ধার করতে পারে, পাশাপাশি এই অঞ্চলে ট্যাংকারগুলির ফিরে আসার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন।
ফিলিপ নোভার সিনিয়র মার্কেট অ্যানালিস্ট প্রিয়াঙ্কা সচদেভা মনে করেন যে, সংঘাত শেষ হয়ে গেলেও এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল প্রবাহ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলেও, এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতি দ্রুত পূরণ হবে না। এর মধ্যে শুধু তেল ও গ্যাস অবকাঠামোর ক্ষতিই নয়, বরং কয়েকমাস ধরে জ্বালানির উচ্চমূল্যের সম্মুখীন হওয়ার পর তেল আমদানিকারক দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক বোঝাও অন্তর্ভুক্ত।