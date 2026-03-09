ইরান যুদ্ধের জেরে উৎপাদন-পরিবহণ ব্যাহত, আকাশছোঁয়া অপরিশোধিত তেলের দাম

ইরান যুদ্ধের জেরে উৎপাদন-পরিবহণ ব্যাহত, আকাশছোঁয়া অপরিশোধিত তেলের দাম
ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম দিনের শুরুতে প্রতি ব্যারেলে 119.50 ডলারে লেনদেন হয়েছে।
Published : March 9, 2026 at 4:44 PM IST
শিকাগো, 9 মার্চ: ইরান যুদ্ধ তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 120 ডলারের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই সোমবার ফের কমে যায়। ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম দিনের শুরুতে প্রতি ব্যারেল 119.50 ডলারে উন্নীত হলেও পরে তা 107.80 ডলারে লেনদেন হয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হালকা অপরিশোধিত তেল, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট, প্রতি ব্যারেল 119.48 ডলারে বেড়েছিল৷ কিন্তু আবারও প্রতি ব্যারেল 103 ডলারে নেমে এসেছে। বাহরিন ইরানকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টে হামলার জন্য অভিযুক্ত করার পর এবং ইজরায়েলের রাতারাতি হামলার পর তেহরানের তেল ডিপোগুলিতে আগুন জ্বলে উঠলে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়।
যুদ্ধ, এখন তার দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়েছে ৷ পারস্য উপসাগর থেকে তেল ও গ্যাস উৎপাদন এবং চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং স্থানগুলি বিপর্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলের দাম বেড়েছে। শনিবার, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভের ধারণাটিকে খারিজ করে দিয়ে জানান, মার্কিন সরবরাহ পর্যাপ্ত এবং তেলের দাম শীঘ্রই কমবে।
হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবহণে বাধা
স্বাধীন গবেষণা সংস্থা রাইস্টাড এনার্জি জানিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় 15 মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বিশ্বের তেলের প্রায় 20 শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবহণ করা হয়। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার হুমকির কারণে সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, কাতার, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইরান থেকে তেল ও গ্যাস বহনকারী ট্যাঙ্কারগুলি এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।
অপরিশোধিত তেল রফতানির ক্ষমতা কমে যাওয়ার জেরে স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ভরে যাওয়ায় ইরাক, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী তাদের তেল উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান, ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেল ও গ্যাস কেন্দ্রে আক্রমণ করেছে, যা সরবরাহের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ফলে জ্বালানির দাম বেড়ে যাচ্ছে, যা অন্যান্য শিল্পের উপর প্রভাব ফেলছে এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানির উপর এই অঞ্চলের অত্যধিক নির্ভরতার কারণে বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ এশিয়ান অর্থনীতিগুলিকে ধাক্কা দিচ্ছে।
অপরিশোধিত তেলের ফিউচার দর ঊর্ধ্বমুখী
রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর, ব্রেন্ট এবং মার্কিন অপরিশোধিত তেলের ফিউচার দর শেষবারের মতো বর্তমান স্তরের কাছাকাছি লেনদেন হয়েছিল 2022 সালে। উচ্চ জ্বালানি খরচ মুদ্রাস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়, পারিবারিক বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং উপউপভোক্তাদের ব্যয়কে হ্রাস করে যা অনেক বড় অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি।
বিশ্বজুড়ে শেয়ারবাজারে বাড়ছে চাপ
সোমবার টোকিওর বেঞ্চমার্ক নিক্কেই 225 সূচক 5.2 শতাংশ কমেছে ৷ অন্যদিকে, অন্যান্য বাজারও ভেঙে পড়েছে। মার্কিন ফিউচার 1.5 শতাংশ এরও বেশি কমেছে। শুক্রবার, S&P 500 1.3 শতাংশ কমেছে, এবং ডাউ প্রায় 945 পয়েন্ট কমেছে। Nasdaq কম্পোজিট 1.6 শতাংশ কমেছে। কিছু বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীরা বলছেন যে, যদি তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 100 ডলারের উপরে থাকে, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতির পক্ষে তা সহ্য করা খুব বেশি হয়ে যাবে।
ইরানের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, রবিবার ভোরে তেহরানের তেলের ডিপো এবং একটি পেট্রোলিয়াম ট্রান্সফার টার্মিনালে ইজরায়েলের হামলায় চারজন নিহত হয়েছে। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে ডিপোগুলি ইরানের সেনাবাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে।
ইরান প্রতিদিন প্রায় 1.6 মিলিয়ন ব্যারেল তেল রফতানি করে, যার বেশিরভাগই চিনে। ইরানের রফতানি ব্যাহত হলে সরবরাহের জন্য চিনের অন্য কোথাও তেল খোঁজার প্রয়োজন হতে পারে, যা জ্বালানির দাম বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হতে পারে। যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক গ্যাসের দামও বেড়েছে, যদিও তেলের মতো বেশি নয়।
ব্যাপক উৎপাদন হ্রাস
এই সঙ্কট কেবল পরিবহণের ক্ষেত্রেই নয়, উৎপাদনও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি বিপদ বুঝতে পেরে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে।
- কুয়েত: জাহাজের নিরাপদ চলাচলের বিষয়ে ইরানের হুমকির মুখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কুয়েত তার তেল উৎপাদন এবং শোধনাগারের কার্যক্রম কমিয়ে দিয়েছে।
- ইরাক: ইরাকে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক! যুদ্ধের আগে দক্ষিণাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্র থেকে উৎপাদন, যা প্রতিদিন 43 লক্ষ ব্যারেল ছিল, এখন তা কমে মাত্র 13 লক্ষ ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে। এটি প্রায় 70 শতাংশের একটি বিশাল এবং বিপজ্জনক উৎপাদন হ্রাসের নজির।
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE): তেলের রিজার্ভের উপর চাপের পরিপ্রেক্ষিতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী তাদের অফশোর উৎপাদন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।