যুদ্ধবিরতির জের, অপরিশোধিত তেলের দামে গত ছয় বছরে সবচেয়ে বড় পতন

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য আলোচনার খবরে সরবরাহ নিয়ে বাজারের উদ্বেগ কমেছে, যার ফলে 2020 সালের পর থেকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দামে সবচেয়ে বড় পতন ঘটেছে।

Crude Oil Price Drop
অপরিশোধিত তেলের দামে গত ছয় বছরে সবচেয়ে বড় পতন (প্রতীকী ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : April 11, 2026 at 1:46 PM IST

নয়াদিল্লি, 11 এপ্রিল: যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর থেকে অপরিশোধিত তেলের দামে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গিয়েছে। তথ্য থেকে দেখা যায়, গত সপ্তাহে অপরিশোধিত তেলের দাম 13 শতাংশের বেশি কমেছে, যা 2020 সালের পর বা ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক পতন।

ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 95 ডলারে নেমে এসেছে, যেখানে ডব্লিউটিআই (WTI) তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 96 ডলারে অপরিবর্তিত রয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অপরিশোধিত তেলের বাজার তীব্র অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে এবং এই দাম এখনও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের আগের চেয়ে 30 শতাংশ বেশি।

যুদ্ধবিরতি কতদিন স্থায়ী

এই সপ্তাহে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি কতদিন স্থায়ী হবে এবং এমন একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, যা হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ পুনরায় শুরু করার সুযোগ দেবে, সেই দিকেই এখন সকলের নজর। এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে চলাচল এখনও মূলত তেহরানগামী জাহাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইরানের তেলের ওপর ছাড় কি অব্যাহত থাকবে?

বাজার বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, এই দরপতন অযৌক্তিক এবং শীঘ্রই তেলের দর বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেলের বাজার এ বিষয়টিও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার ছাড়ের মেয়াদ বাড়াবে কি না, যা ট্যাঙ্কারগুলিকে ইতোমধ্যে বোঝাই করা রুশ অপরিশোধিত তেল কেনার অনুমতি দিয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে জ্বালানি সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া বেশ কয়েকটি এশীয় দেশ এই ছাড় অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ওপর চাপ দিচ্ছে। বর্তমান ছাড়টির মেয়াদ ওয়াশিংটন সময় মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যাবে। শনিবার থেকে ইসলামাবাদে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স।

ইরানের হামলার প্রভাব সৌদির পাইপলাইন তেল প্রবাহে

এই সপ্তাহেও ইরানের হামলা অব্যাহত ছিল, যা এই অঞ্চলের জ্বালানি পরিকাঠামোর ক্ষতি করেছে এবং তেল সরবরাহে আরও প্রভাব ফেলেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সৌদি আরব ঘোষণা করেছে যে, এই হামলার কারণে তাদের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে, যা সৌদি আরব লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে তেল রফতানির জন্য ব্যবহার করে।

ট্রাম্প শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন যে, তেহরানের একমাত্র শক্তি হল "স্বল্প সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক জলপথ ব্যবহার করে বিশ্ব থেকে অর্থ আদায় করা (যা হরমুজের দিকে ইঙ্গিত), ইরানিরা সম্ভবত বুঝতে পারছে না যে তাদের হাতে খেলার মতো আর কোনও তাস বাকি নেই।"

ইরানের সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ-বাঘের ঘাসলিবাফ এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন যে, ইরানের জন্য লেবাননে যুদ্ধবিরতি এমন একটি পদক্ষেপ যা "আলোচনা শুরু হওয়ার আগে যেকোনও মূল্যে সেরে ফেলতে হবে।"

এদিকে, ট্রাম্প শুক্রবার নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হলে নতুন হামলা চালানোর জন্য মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলিতে সেরা অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ ফের মজুদ করা হচ্ছে।

