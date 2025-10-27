রুশ তেল কেনা কমছে, ভারতে মার্কিন অপরিশোধিত তেলের আমদানি 3 বছরের সর্বোচ্চ
দিল্লির এই পদক্ষেপকে রাশিয়া থেকে সরবরাহে বৈচিত্র্য আনা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য উত্তেজনা কমানোর ভারতের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
Published : October 27, 2025 at 9:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: অক্টোবরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি 2022 সালের পর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এই পদক্ষেপকে রাশিয়া থেকে সরবরাহ বৈচিত্র্য আনা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য উত্তেজনা কমানোর ভারতের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, 27 অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি দৈনিক 5,40,000 ব্যারেল পৌঁছেছে যা মার্কিন রফতানি তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে প্রতিদিন প্রায় 5,75,000 ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানির সম্ভাবনা রয়েছে এবং নভেম্বরে প্রতিদিন প্রায় 4,00,000-4,50,000 ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানির সম্ভাবনা রয়েছে যা বছরের তেল আমদানির গড়ে প্রায় 3,00,000 ব্যারেল থেকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির নজির।
রাশিয়া এখনও ভারতের জন্য বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী দেশ
কেপলারের রিফাইনিং, সাপ্লাই এবং মডেলিংয়ের তথ্য বলছে, এই বৃদ্ধি অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। তবে, রাশিয়া এখনও ভারতের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী হিসাবে রয়ে গিয়েছে, যা মোট আমদানির এক-তৃতীয়াংশ অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করে। ইরাক দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী, তারপরে সৌদি আরব। কেন্দ্রাীয় সরকার এবং বাণিজ্য সূত্র জানিয়েছে, দেশের শোধনাগারগুলি তাদের সরবরাহকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য মিডল্যান্ড ডব্লিউটিআই (ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট) এবং মার্সের মতো মার্কিন গ্রেডের তেলের বুকিং বাড়িয়েছে। এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে এসেছে যখন ভারতীয় শোধনাগারগুলি রাশিয়ার তেল কোম্পানি রোসনেফ্ট এবং লুকোয়েলের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হচ্ছে।
আমেরিকা থেকে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ কেন বেড়েছে?
ট্রাম্প প্রশাসন ভারত থেকে পণ্যের উপর 50 শতাংশ মোটা অঙ্কের শুল্ক আরোপের পর আমেরিকা থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বৃদ্ধিকে নয়াদিল্লির বাণিজ্য উত্তেজনা কমানোর প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। মার্কিন তেল আমদানি বৃদ্ধি নয়াদিল্লির কৌশলগত রিজার্ভ পরিচালনার পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখার এবং রাশিয়ার তেল ক্রয় সম্পর্কে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের মোকাবেলার প্রচেষ্টাকে ইঙ্গিত করে। তবে, ভারতের অপরিশোধিত তেলের আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশ দেশের অর্থনৈতিক কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
ভারত ও চিনের জন্য নিষেধাজ্ঞার অর্থ কী?
মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের মতে, রোসনেফ্ট এবং লুকোয়েল এবং তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, চুক্তিবদ্ধ সরবরাহ 21 নভেম্বর পর্যন্ত অনুমোদিত। বর্তমান নিষেধাজ্ঞাগুলি পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলির থেকে আলাদা৷ কারণ, তারা প্রতি ব্যারেল মূল্যের সর্বোচ্চ সীমা 60 ডলার আরোপ করার পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করছে। এর ফলে সময়সীমার পরে তাদের তেল সরবরাহ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর অর্থ হল ভারতীয় সরকারি বা বেসরকারি তেল শোধনাগারগুলিকে রাশিয়ার তেলের উপর তাদের নির্ভরতা কমাতে হবে।