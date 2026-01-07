ETV Bharat / business

আয়ের প্রমাণ বা CIBIL Score ছাড়াই ক্রেডিট কার্ড ! কীভাবে পাবেন?

ক্রেডিট কার্ড আর শুধুমাত্র পেশাজীবী ​​মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার্থী, গৃহিণী এবং ফ্রিল্যান্সাররাও স্যালারি স্লিপ, CIBIL Score ছাড়াই ক্রেডিট কার্ড পেতে পারেন।

Credit Card
আয়ের প্রমাণ বা CIBIL Score ছাড়াই পেতে পারেন ক্রেডিট কার্ড (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 7, 2026 at 4:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 7 জানুয়ারি: আজকাল, ক্রেডিট কার্ড আর শুধুমাত্র কর্মজীবী ​​ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ভারতে ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক পরিষেবাগুলি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এখন শিক্ষার্থী, গৃহিণী, ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার মালিকরাও স্যালারি স্লিপ বা আয়ের প্রমাণ ছাড়াই ক্রেডিট কার্ড পেতে পারেন৷ তাদের শুধুমাত্র সঠিক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

ফিক্সড ডিপোজিটের (FD) পরিবর্তে ক্রেডিট কার্ড

যদি আপনার নিয়মিত আয়ের কোনও নথিভুক্ত তথ্য না থাকে, তাহলে ফিক্সড ডিপোজিটের (FD) পরিবর্তে ক্রেডিট কার্ড পাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ এবং সহজ বিকল্প বলে মনে করা হয়। HDFC, ICICI, SBI এবং IDFC First-এর মতো ব্যাঙ্কগুলি ফিক্সড ডিপোজিটের পরিবর্তে সুরক্ষিত ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে। এর জন্য আপনাকে 10,000 টাকা বা 15,000 টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করতে হবে। বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক সেই আমানতের মোট পরিমাণের 75 শতাংশ বা 90 শতাংশ পর্যন্ত ক্রেডিট সীমা মঞ্জুর করে। এই ধরণের কার্ড আপনাকে ডিজিটাল পেমেন্ট করার পাশাপাশি বরং সময়মতো পেমেন্ট করে আপনার ক্রেডিট স্কোরও তৈরি করতে সাহায্য করে।

ফ্যামিলি কার্ডে অ্যাড-অন কার্ড

যদি আপনার পরিবারের কারোর ইতিমধ্যেই ক্রেডিট কার্ড থাকে, তাহলে আপনি তাদের কার্ডে একটি অ্যাড-অন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। আয়ের আলাদা কোনও প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই। স্বামী/স্ত্রী, বাবা-মা বা সন্তানরা এই সুবিধাটি উপভোগ করতে পারেন। তবে, অ্যাড-অন কার্ডের মাধ্যমে করা খরচ কার্ডধারীর প্রাথমিক দায়িত্ব, তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় করা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট কার্ড

অনেক ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট কার্ড অফার করে। এই কার্ডগুলির জন্য স্যালারি স্লিপের প্রয়োজন হয় না। যদিও এর ক্রেডিট সীমা কম, অনলাইন কেনাকাটা, ভ্রমণ বুকিং এবং জরুরি খরচের জন্য এগুলি খুবই কার্যকর। এগুলি শিক্ষার্থীদের অল্প বয়সেই আর্থিক লেনদেনের শৃঙ্খলা শিখতেও সাহায্য করে।

ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং বিকল্প আয়ের সহায়তা

যদি আপনার স্যালারি স্লিপ না থাকে কিন্তু ভাড়া, ফ্রিল্যান্স কাজ বা অন্য কোনও উৎস থেকে নিয়মিত আয় থাকে, তাহলে আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি ক্রেডিট কার্ড পেতে পারেন। কিছু ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসের লেনদেন পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করে যে কোনও গ্রাহক সময়মতো তাদের বিল পরিশোধ করতে পারবেন কি-না।

গ্যারান্টরের সাহায্যে ক্রেডিট কার্ড

যাদের আয়ের প্রোফাইল ভালো নয় তারাও একজন গ্যারান্টর বা সহ-স্বাক্ষরকারীর সাহায্যে ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি গ্যারান্টরের আয় স্থিতিশীল থাকে এবং ক্রেডিট রেকর্ড ভালো থাকে, তাহলে ব্যাঙ্ক আবেদনটি অনুমোদন করতে পারে। আয়ের প্রমাণপত্র ছাড়া ক্রেডিট কার্ড পাওয়া ভালো হলেও, এটিকে উপস্থিত বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো বিল পরিশোধ করা, সীমার মধ্যে ব্যয় করা এবং অপ্রয়োজনীয় EMI এড়ানো আপনার আর্থিক স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করে তোলে।

