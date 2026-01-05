সরবরাহ সংক্রান্ত উদ্বেগের জের, রেকর্ড উচ্চতায় তামার ফিউচার মূল্য

সরবরাহ সংক্রান্ত উদ্বেগের জের, রেকর্ড উচ্চতায় তামার ফিউচার মূল্য
বিশ্ব বাজারে ক্রমবর্ধমান সরবরাহ উদ্বেগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশের মধ্যে তামার দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
By PTI
Published : January 5, 2026 at 8:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 জানুয়ারি: সরবরাহ নিয়ে চলা উদ্বেগের মধ্যে বিশ্ববাজারে দৃঢ় প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ফিউচার লেনদেনে তামার দাম 1 শতাংশেরও বেশি বেড়ে প্রতি কেজিতে 1,306.45 টাকায় পৌঁছেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) 13,926 লটের লেনদেনে জানুয়ারিতে সরবরাহের জন্য তামার ফিউচার দর 19.35 টাকা বা 1.5 শতাংশ বেড়ে প্রতি কেজিতে 1,306.45 টাকায় দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, তামার ফেব্রুয়ারি মাসের চুক্তির দাম 4,771 লটে প্রতি কেজিতে 20.90 টাকা বা 1.6 শতাংশ বেড়ে 1,324.60 টাকা হয়েছে।
বিশ্ব বাজারে সরবরাহ নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশের মধ্যে তামার দাম বেড়েছে। বিশ্ব বাজারে, মার্চ মাসের সরবরাহের জন্য কমেক্স তামার ফিউচার দর 3.2 শতাংশ বেড়ে প্রতি পাউন্ডে 5.87 ডলারে পৌঁছেছে ৷ লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জে (LME) বেঞ্চমার্ক তামার ফিউচার 4.3 শতাংশ বেড়ে প্রথমবারের মতো প্রতি টনে 13,000 ডলারে পৌঁছেছে।
অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজের মতে, সোমবার তামার ফিউচারের লেনদেন উচ্চ মূল্যে হচ্ছিল এবং এটি তার রেকর্ড সর্বোচ্চ দামের কাছাকাছি স্তরে ছিল। অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজ জানিয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার ফ্রিপোর্ট-ম্যাকমোরান কোম্পানির গ্রাসবার্গ খনিতে একটি প্রাণঘাতী ঘটনার পর সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তামার সরবরাহের ওপর চাপ বেড়েছে। এই খনিটি বিশ্বের মোট তামা সরবরাহের প্রায় 3 শতাংশের জোগান দেয়। এর পাশাপাশি, চিলির মান্টোভার্ড খনিতে শ্রমিক ধর্মঘটের আশঙ্কা বিশ্বব্যাপী তামার চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে এর সরবরাহ ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
সোমবার সমস্ত মূল্যবান ধাতুর দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে৷ বিনিয়োগকারীরা ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ এবং সম্পদের উপর এর বিস্তৃত প্রভাবও মূল্যায়ন করছেন। ভেনেজুয়েলায় ক্ষমতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত তামার দর বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সমর্থন প্রদান করেছে।
এমনিতেই ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের পর বাজার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, প্রাথমিকভাবে সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি হতে পারে। ইতিমধ্যেই ফিউচার বা ভবিষ্যৎ লেনদেনে বেড়ে গিয়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম৷ সোনা-রুপোর দামেও প্রবল অস্থিরতার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এরই মধ্যে বিশ্ব বাজারে ক্রমবর্ধমান সরবরাহ উদ্বেগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশের মধ্যে তামার দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
তবে বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বব্যাপী সরবরাহের উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব সীমিত হতে পারে৷ কারণ, ভেনেজুয়েলার বর্তমান উৎপাদন দৈনিক এক মিলিয়ন ব্যারেলের নিচে, যা মোট বিশ্ব উৎপাদনের এক শতাংশেরও কম।