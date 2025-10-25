ETV Bharat / business

আদানিকে সাহায্যের জন্যই তাঁর সংস্থায় বিনিয়োগ এলআইসির, দাবি ওয়াশিংটন পোস্টের

ওয়াশিংটন পোস্টের ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পরই এই বিষয়ে কংগ্রেস পিএসি তদন্তের দাবি জানিয়েছে ৷ যদিও, ওই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে এলআইসি ৷

Gautam Adani
শিল্পপতি গৌতম আদানি (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : October 25, 2025 at 8:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: হিন্ডেনবার্গের প্রতিবেদনের পর, ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির গোষ্ঠী আবারও খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এবার, মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট একটি গুরুতর দাবি করেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট ভারতীয় জীবন বিমা কর্পোরেশনকে (LIC) আদানি গ্রুপে 3.9 বিলিয়ন ডলার বা প্রায় 33,000 কোটি টাকা বিনিয়োগের অভিযোগ করেছে। যদিও LIC এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, এই অভিযোগগুলি মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন।

তদন্তের দাবি বিরোধী দলগুলির

এদিকে, বিরোধী দলগুলি, একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, বিমা কোম্পানিটি 2025 সালের মে মাসে আদানি গ্রুপকে লাভবান করার জন্য এই বিনিয়োগ করেছিল। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা এলআইসি গ্রাহকদের কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যবহার করেছে ৷ তাই এই ঘটনায় যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন কী দাবি করা হয়েছে?

ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, যে মাসে আদানির বন্দর সংস্থাটির তাদের পুরনো ঋণ পরিশোধের জন্য প্রায় 585 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 4,880 কোটি টাকা) মূল্যের বন্ড ইস্যু করার কথা ছিল, সেই মাসেই এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে। 30 মে, আদানি গ্রুপ ঘোষণা করে যে পুরো বন্ডটি একজন একক বিনিয়োগকারী (এলআইসি) দ্বারা কিনে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, অফারের বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে আদানির প্রতি আস্থা প্রকাশ করা এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা ৷ যদিও গ্রুপের ঋণ আগের বছরের তুলনায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আদানি গ্রুপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদানি এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঘুষ এবং জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বালানি চুক্তি পেতে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া এবং 250 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 2,000 কোটি টাকা) অবৈধ অর্থ প্রদান করা। অক্টোবরে, মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বলেছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আদানি গ্রুপের কর্মকর্তাদের কাছে সমন এবং অভিযোগ জারি করার অনুরোধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

কংগ্রেস এই ঘটনাকে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের ডাকাতি বলে অভিহিত করেছে

কংগ্রেস পার্টির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই বিষয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। কংগ্রেস সভাপতি আদানি গ্রুপে এলআইসির বিনিয়োগকে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের লুণ্ঠন বলে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লিখেছেন, "সম্প্রতি মিডিয়ায় কিছু বিরক্তিকর প্রকাশ ঘটেছে যে 'মোদানি জয়েন্ট ভেঞ্চার' কীভাবে ভারতীয় জীবন বিমা কর্পোরেশন (এলআইসি) এবং এর 30 কোটি পলিসিধারকদের সঞ্চয়ের পরিকল্পিতভাবে অপব্যবহার করেছে।"

পিএসি তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

এটিকে "বড় কেলেঙ্কারি" আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস দল বলেছে যে কেবলমাত্র একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) এটি তদন্ত করতে পারে। তবে, তার আগে, একটি প্যাসিফিক পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি) এর তদন্ত করুক, কীভাবে এলআইসিকে আদানি গ্রুপে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা তাদের সম্পূর্ণ লিখিত বিবৃতিও শেয়ার করে এটিকে "বড় কেলেঙ্কারি" বলে অভিহিত করেছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের দাবি খারিজ করেছে এলআইসি

এলআইসি বিমা কোম্পানির বিনিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন খারিজ করেছে। এলআইসি নিশ্চিত করেছে যে, তাদের সমস্ত বিনিয়োগ সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে এবং যথাযথ মানদণ্ডের অধীনে করা হয়েছে। দেশের বৃহত্তম বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ সম্পর্কিত ওয়াশিংটন পোস্টের অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এলআইসির বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি বহিরাগত কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন অভিযোগ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন৷

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী, LIC স্বাধীনভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক পরিষেবা বিভাগ বা অন্য কোনও সংস্থার এই ধরনের সিদ্ধান্তে কোনও ভূমিকা নেই। LIC যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করেছে এবং এর সমস্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিদ্যমান নীতি, আইনের বিধান এবং নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মেনে তার সমস্ত অংশীদারদের সর্বোত্তম স্বার্থে নেওয়া হয়। প্রবন্ধে করা এই অভিযোগগুলি LIC-এর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার এবং LIC-এর সুনাম, ভাবমূর্তি এবং ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের শক্তিশালী ভিত্তিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই সংক্রান্ত আরও খবর
  1. আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা চলছে, মার্কিন আদালতকে জানাল এসইসি
  2. ঘুষকাণ্ডে গ্রেফতার করা হোক আদানিকে, বাঁচানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্র: রাহুল

TAGGED:

GAUTAM ADANI
LIC
ADANI SECURITI
গৌতম আদানি
LIC INVESTED IN ADANI SECURITIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.