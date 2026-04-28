মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জের, কনডোম-রাবার গ্লাভসের দাম 30% পর্যন্ত বেড়েছে
সিন্থেটিক রাবার, সিলিকন তেলের মতো কাঁচামালের দাম দ্বিগুণ হয়েছে এবং পণ্য পরিবহণে দেরির কারণে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
Published : April 28, 2026 at 5:13 PM IST
কুয়ালা লামপুর, 28 এপ্রিল: এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলা উত্তেজনা গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের ওপর প্রভাব ফেলছিল। কিন্তু এখন তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও ব্যাহত করতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভয়াবহ যুদ্ধ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর মূল্যের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম কনডোম প্রস্তুতকারক কারেক্স এবং শীর্ষস্থানীয় রাবার গ্লাভস প্রস্তুতকারক টপ গ্লাভ সতর্ক করেছে যে, বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটায় এই পণ্যগুলির দাম 30 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে।
মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ
মালয়েশিয়া-ভিত্তিক এই কোম্পানিগুলির মতে, মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হল হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকা। এই কৌশলগত সমুদ্রপথে ইরানের অবরোধ অপরিশোধিত তেল এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)-এর সরবরাহ ব্যাহত করেছে। রাবার শিল্প তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তেলের ঘাটতির কারণে সিন্থেটিক রাবার তৈরিতে ব্যবহৃত নাইট্রাইল বিউটাডাইনের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।
ক্যারেক্সের চিফ একজিকিউটিভ গোহ মিয়া কিয়াত ব্যাখ্যা করেছেন যে, কনডোম উৎপাদনে ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য উপাদান সিলিকন তেল দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। যেহেতু প্রতিটি কনডোমে সিলিকন তেল ব্যবহৃত হয়, তাই উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে।
বাজারে কনডোমের চাহিদা বেড়েছে
একদিকে যেমন বিশ্বজুড়ে কনডোমের সরবরাহ কমে গিয়েছে, পাশাপাশি বাজারে কনডোমের চাহিদাও দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে। একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত দাবি বা অনুমান অনুযায়ী, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কারণে মানুষ পরিবার প্রসারের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকছে ৷ এর ফলে কনডোমের চাহিদা প্রায় 30 শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বড়সড় ঝুঁকির মুখে
ক্যারেক্স প্রতি বছর 500 কোটিরও বেশি কনডোম উৎপাদন করে এবং ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর মতো প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরবরাহ করে। এই মূল্যবৃদ্ধি সরকারি স্বাস্থ্য বাজেট এবং যৌন স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। কনডোম ছাড়াও লুব্রিক্যান্ট, ক্যাথেটার এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের মোড়কের দামও বেড়েছে।
অন্যদিকে, টপ গ্লাভের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক রাবারের দামও 30 শতাংশ বেড়েছে ৷ কারণ, প্রাকৃতিক রাবার এমন একটি পণ্য যার দাম অপরিশোধিত তেলের হারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।
জাহাজ চলাচল এবং ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি
যুদ্ধের কারণে জাহাজগুলিকে দীর্ঘ পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে, যা মাল পরিবহণের খরচ বাড়াচ্ছে এবং গ্রাহকদের কাছে পণ্য পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যদিও কোম্পানিগুলি বলছে যে বর্তমানে সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে৷ কিন্তু, সমুদ্রপথগুলি শীঘ্রই পুনরায় চালু না হলে এই জীবন রক্ষাকারী পণ্যগুলির বিশ্বব্যাপী তীব্র ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে কীভাবে একটি আঞ্চলিক সংঘাত বিশ্বের সবচেয়ে মৌলিক স্বাস্থ্য সম্পদকে বড়সড় ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।