18 ডিসেম্বর কলকাতায় ‘বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

একদিনের কনক্লেভে রাজ্যের বর্তমান শিল্পনীতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে।

Business Industry Conclave in kolkata
অমিত মিত্র, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 8:17 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 31 অক্টোবর: আগামী বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে শিল্প বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বার্তা নিয়ে আবারও বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করছে রাজ্য সরকার । রাজ্যের শিল্পায়নের গতি আরও বাড়াতে আগামী 18 ডিসেম্বর ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে বসছে ‘বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’ ৷ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান, রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র।

শুক্রবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সভাপতিত্বে একটি ‘সিনার্জি মিটিং’ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র জানান, “এই কনক্লেভ বাংলার শিল্পোন্নয়নের পথে এক নতুন উদ্যোগ । এই মঞ্চে দেশ ও বিদেশের শীর্ষ শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন— কীভাবে তাঁরা বাংলায় বিনিয়োগ করেছেন, সাফল্য পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী।”

তিনি আরও জানান, “এই কনক্লেভের মূল লক্ষ্য হল বিনিয়োগ, রাজস্ব উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ একই সূত্রে গাঁথা। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য— এমন এক বাংলা গড়া, যেখানে শিল্পোন্নয়ন ও জনকল্যাণ পাশাপাশি এগিয়ে যাবে।”

2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিল্পোন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর উদ্যোগে রাজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কয়েক বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে ‘বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন’। রাজ্য সরকারের দাবি, সেই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই বাংলা পেয়েছে বহু বিনিয়োগ প্রস্তাব ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, সজ্জন জিন্দলের জিন্দাল স্টিল, এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বাংলার শিল্পক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

চলতি বছরের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, দেশি ও বিদেশি সংস্থার বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুত পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যস্তরে একটি শিল্পবিষয়ক সমন্বয় কমিটি বা সিনার্জি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র।

গত জুলাই মাসে বৈঠকে বসেছিল ওই সিনার্জি কমিটি ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র এবং শিল্পসচিব বন্দনা যাদব। সেখানেই ঠিক হয়েছিল পুজোর পরে রাজ্যে এই বিশেষ বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে ৷ সেই মতো আজ আবার বৈঠকে বসে সিনার্জি কমিটি । বৈঠক শেষে অমিত মিত্র নিজেই কনক্লেভের দিনক্ষণ বিস্তারিত জানিয়ে দিলেন । তিনি জানিয়েছেন, “গত তিন মাসে সিনার্জি কমিটির বৈঠকে মোট 3,165টি শিল্প প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । সেই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, তথ্যপ্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন-সহ একাধিক ক্ষেত্র ।”

অমিত মিত্র আরও বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রকল্প নির্বাচন করতে গিয়ে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । যে সব শিল্পের বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি, যেগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, রফতানি বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং যেগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সুবিধা রয়েছে— সেই সব বিষয় বিচার করেই প্রকল্পে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ।” এই শিল্প সম্মেলনের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করা এবং নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।

সূত্রের খবর, এই একদিনের কনক্লেভে রাজ্যের বর্তমান শিল্পনীতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যের উৎপাদন শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, জ্বালানি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রের সম্ভাবনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে । রাজ্য সরকারের লক্ষ্য— “ইনভেস্টমেন্ট থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাঠামো তৈরি করা, যাতে ঘোষিত প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত হয়।”

রাজ্য সরকারের মতে, এই কনক্লেভের মাধ্যমে বাংলার শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচকবার্তা যাবে দেশ-বিদেশের শিল্পমহলে। “Ease of Doing Business” বা ব্যবসা করার সহজতা বাড়াতে সরকার যে সমস্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে— যেমন নীতিতে স্বচ্ছতা, দ্রুত প্রশাসনিক অনুমোদন এবং একজায়গা থেকে সমস্ত লাইসেন্স প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা— সেগুলিই রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগের আস্থাকে আরও মজবুত করবে বলে আশা ৷

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই কনক্লেভের আয়োজন কেবলমাত্র বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নয়, বরং জনগণের কাছে এক স্পষ্ট বার্তা— বাংলার অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং শিল্প কাঠামোকে আধুনিক রূপ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্য সরকার।

