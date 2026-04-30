মে মাসে সিগারেটের দাম আরও 17% পর্যন্ত বাড়তে পারে, প্রতি প্যাকেটে কত টাকা বাড়বে ?
মে মাস থেকে আইটিসি এবং গডফ্রে ফিলিপস সিগারেটের দাম 17 শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। ক্রমবর্ধমান কর এবং উৎপাদন খরচের কারণে কোম্পানিগুলি দাম বাড়াতে চলেছে।
Published : April 30, 2026 at 5:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: গতকাল (29 এপ্রিল) সিগারেট কোম্পানিগুলির শেয়ারের দামে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইটিসি এবং গডফ্রে ফিলিপস আগামী মাস থেকে সিগারেটের দাম 17 শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। এই খবরের পর আইটিসি-র শেয়ার প্রায় 4 শতাংশ এবং গডফ্রে ফিলিপসের শেয়ার 6.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মূল্যবৃদ্ধি শুধু প্রিমিয়াম সিগারেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কোম্পানিগুলি তাদের ভ্যালু সেগমেন্ট অর্থাৎ কমদামী ব্র্যান্ডগুলির দামও বাড়াতে পারে। এর প্রভাব সাধারণ ক্রেতাদের উপরও পড়বে। উদাহরণস্বরূপ, 2026 সালের মে মাসে আইটিসি-র গোল্ডফ্লেক প্রিমিয়াম প্যাকের দাম প্রায় 115 টাকা থেকে বেড়ে 135 টাকা হতে পারে।
কর বৃদ্ধির প্রভাব
চলতি বছরের শুরুতে সংসদে কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধনী) বিল, 2025 পাশ হওয়ার পর থেকে সিগারেট কোম্পানিগুলির ওপর করের বোঝা বেড়েছে। সিগারেটের ওপর 40 শতাংশ জিএসটি ছাড়াও, প্রতি 1,000টি সিগারেটের জন্য আবগারি শুল্ক 2,050 টাকা থেকে 8,500 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে 75-85 মিলিয়ন সিগারেটের মোট খরচ 22-28 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এখন দামের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।
ফেব্রুয়ারি 2026 থেকে, ধূমপায়ীদের তাদের অভ্যাসের জন্য আগের চেয়েও বেশি খরচ করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার তামাকজাত দ্রব্য, বিশেষ করে সিগারেটের কর কাঠামোতে একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। কেন্দ্রের নতুন ব্যবস্থার অধীনে, সিগারেটের দৈর্ঘ এবং ফিল্টারের উপর নির্ভর করে প্রতি 1 হাজারটি সিগারেট পিছু 2,050 থেকে 8,500 টাকা আবগারি কর চাপানো হয়েছে ৷ প্রতি 1,000 সিগারেটের কাঠির জন্য আবগারি শুল্ক গণনা করা হবে। প্রতিটি সিগারেটের উপর কর এখন তার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হচ্ছে।
বাজার এবং কোম্পানিগুলির উপর প্রভাব
নিফটি এফএমসিজি সূচকও প্রায় 2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার নেতৃত্বে ছিল আইটিসি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই মূল্যবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে বিক্রির উপর সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু সিগারেট কোম্পানিগুলির দাম বাড়িয়ে মুনাফা বজায় রাখার ক্ষমতা রয়েছে।
ভবিষ্যতে কি সিগারেটের দাম আরও বাড়বে?
কর ও খরচের চাপ অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সিগারেটের দাম আরও বাড়তে পারে। বর্তমানে, মে মাস থেকে ক্রেতাদের সিগারেটের জন্য আরও বেশি অর্থ দিতে হতে পারে। তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা ঘোষণা এখনও সামনে আসেনি ৷