ETV Bharat / business

ফেব্রুয়ারি থেকে বাড়ছে দাম, কোন দৈর্ঘ্যের সিগারেট কতটা দামি হচ্ছে ?

পয়লা ফেব্রুয়ারি, 2026 থেকে সিগারেটের দাম অনেকটাই বাড়তে চলেছে৷ GST ছাড়াও, সিগারেটের দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে নতুন আবগারি শুল্ক আরোপিত হচ্ছে।

Cigarette
ফেব্রুয়ারি থেকে কোন দৈর্ঘ্যের সিগারেট কতটা দামি হচ্ছে ? (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: 1 ফেব্রুয়ারি 2026 থেকে, ধূমপায়ীদের তাদের অভ্যাসের জন্য আগের চেয়েও বেশি খরচ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তামাকজাত দ্রব্য, বিশেষ করে সিগারেটের কর কাঠামোতে একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এতদিন পর্যন্ত, ধূমপায়ীরা সিগারেটের ব্র্যান্ড বা প্যাকেট দেখে দাম অনুমান করতেন৷ কিন্তু, এখন সিগারেটের 'দৈর্ঘ্য' নির্ধারণ করবে দোকানদারকে আপনাকে কত টাকা দিতে হবে। পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ছাড়াও, সরকার আবারও 'নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক' আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সরাসরি সিগারেটের আকার এবং বিভাগের উপর ভিত্তি করে হবে।

সিগারেটের দৈর্ঘ্য যত বেশি, কর তত বেশি

কেন্দ্রের নতুন ব্যবস্থার অধীনে, সিগারেটের দৈর্ঘ এবং ফিল্টারের উপর নির্ভর করে প্রতি 1 হাজারটি সিগারেট পিছু 2,050 থেকে 8,500 টাকা আবগারি কর চাপানো হয়েছে ৷ প্রতি 1,000 সিগারেটের কাঠির জন্য আবগারি শুল্ক গণনা করা হবে। প্রতিটি সিগারেটের উপর কর এখন তার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে।

কোন দৈর্ঘ্যের সিগারেট কতটা দামি হচ্ছে ?

যদি ধূমপায়ী ফিল্টার ছাড়াই 65 মিলিমিটারের চেয়ে ছোট সিগারেট পান করেন, তাহলে এখন প্রতি সিগারেটের জন্য 2.05 টাকা আবগারি শুল্ক দিতে হবে। তবে, যদি সিগারেটগুলি ফিল্টার করা হয় কিন্তু 65 মিলিমিটারের চেয়ে ছোট হয়, তাহলে প্রতি কাঠির জন্য কর 2.10 টাকা হবে।

মিড-রেঞ্জ ফিল্টার সিগারেটের (65 থেকে 70 মিলিমিটার) জন্য, ধূমপায়ীকে প্রতি সিগারেটের জন্য মাত্র 3.60 থেকে 4 টাকা আবগারি শুল্ক দিতে হবে। যারা 70 থেকে 75 মিলিমিটার সিগারেট ব্যবহার করেন তাদের প্রতি স্টিকের জন্য 5.40 টাকা করে আবগারি শুল্ক দিতে হবে। যারা প্রিমিয়াম এবং লম্বা সিগারেট (75 মিলিমিটারের বেশি) পান করেন তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যেখানে কর 8.50 টাকা বা তার বেশি হতে পারে।

2025 সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত GST কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তামাকজাত দ্রব্য, পান মশলার উপর 40 শতাংশ জিএসটি চাপানো হবে ৷ তার উপর আবগারি কর এবং ভর্তুকি সেস বসবে ৷ গুটকার উপর 91 শতাংশ, চিউয়িং টোবাকোর উপর 82 শতাংশ এবং জর্দার গন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যে 82 শতাংশ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চাপিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

তামাকজাত দ্রব্যের উপর এই নতুন কর ব্যবস্থাকে 2017 সালের পর থেকে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। দেশে যখন জিএসটি কার্যকর করা হয়েছিল, তখন সিগারেটের উপর আবগারি শুল্ক নামমাত্র পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়েছিল। এই নতুন আবগারি শুল্ক বিদ্যমান জিএসটির উপরে আরোপ করা হবে। তামাকজাত পণ্যের উপর ইতিমধ্যেই 18 থেকে 40 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস বাতিল করলেও নতুন করের যোগফল পণ্যের মূল্যের প্রায় 53 শতাংশ মোট করের বোঝা বহন করবে।

  1. নতুন বছরে অনেকটা দাম বাড়ছে সিগারেটের !
  2. অ্য়াপ ক্যাব যাত্রীদের খরচ কমার সম্ভাবনা, বকশিস ফিচার অবৈধ ঘোষণা কেন্দ্রের

TAGGED:

CIGARETTES
EXCISE DUTY HIKE ON CIGARETTES
CIGARETTE PRICE
CIGARETTE PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.