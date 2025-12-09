ETV Bharat / business

সংসদে পাস জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর বিল, অনেকটাই দাম বাড়ছে পান মশলার

CESS On Pan Masala
অনেকটাই দাম বাড়তে চলেছে পান মশলার (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: সংসদে ব্যাপক আলোচনার পর, 'জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর বিল 2025' অনুমোদিত হয়েছে। রাজ্যসভা জাতীয় নিরাপত্তা সেস বিল, 2025 লোকসভায় ফেরত পাঠায়। শুক্রবার নিম্নকক্ষ বিলটি অনুমোদন করে। এই সেস জিএসটি-র উপরে কার্যকর হবে এবং পান মশলা তৈরির কারখানাগুলিতে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর আরোপ করা হবে।

বিলের উপর বিতর্কের জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, জাতীয় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার খরচ মেটানোর লক্ষ্যে এই সেস আরোপ করা হয়েছে। সোমবার, 8 ডিসেম্বর সংসদে একটি নতুন বিল পাস হয়েছে। এই বিলের আওতায়, পান মশলা এবং তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির উপর একটি বিশেষ সেস বা অতিরিক্ত কর আরোপ করা হবে। লোকসভায় প্রাথমিকভাবে ধ্বনিভোটে পাস হওয়া এই বিলটি যখন রাজ্যসভায় পৌঁছায়, তখন বিরোধীরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে৷ বিশেষ করে পান মশলার মতো জিনিসপত্র থেকে সংগৃহীত কর কেন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ব্যয় করা উচিত।

প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা কর, যা জিএসটি-র সঙ্গে অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রযোজ্য হবে৷ এই কর পান মশলা তৈরির কারখানার মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর আরোপ করা হবে। বর্তমানে, পান মশলা, তামাক এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর 28 শতাংশ জিএসটি এবং বিভিন্ন হারে সেস প্রযোজ্য। এই শুল্ক (সেস) শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জিএসটি হার 40 শতাংশ হয়ে যাবে।

এই বিলটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর পান মশলা, সিগারেট এবং তামাকের মতো পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে, যা এই পণ্যগুলির দাম বাড়িয়ে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ক্ষতিকারক পণ্যগুলি সস্তা হওয়া উচিত নয় ৷ কারণ, এটি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কু-প্রভাব ফেলে এবং এই পণ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দেশের নিরাপত্তা জোরদার করতে সাহায্য করবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর বিল 2025 নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে স্পষ্ট করে বলেন যে, সংবিধানের 270 অনুচ্ছেদ থেকে সেস আরোপের ক্ষমতা এসেছে, যা সংসদকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কর আরোপের অনুমতি দেয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, এই পদক্ষেপ দুটি বিষয়কে শক্তিশালী করবে৷ প্রথমত, জনস্বাস্থ্যের জন্য আরও তহবিল ব্যয় করা সম্ভব হবে৷ দ্বিতীয়ত, উচ্চ প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগ্রহ করা যাবে। কার্গিল যুদ্ধের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান যে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে ভারতের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। সরকার চায় না যে, দেশ আবার একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক।

