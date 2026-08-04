ত্রুটিপূর্ণ আসবাবে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত, এবার 'টোটাল কভার' ওয়ারেন্টি সেঞ্চুরিপ্লাইয়ের

ত্রুটিপূর্ণ আসবাবে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত, এবার 'টোটাল কভার' ওয়ারেন্টি সেঞ্চুরিপ্লাইয়ের
প্লাইউডের উপর ভারতের প্রথম 10 বছরের ব্যাপক ওয়ারেন্টি চালু করল সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ৷
Published : August 4, 2026 at 2:18 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: প্লাইউডের উপর ভারতের প্রথম ব্যাপক ওয়ারেন্টির প্রতিশ্রুতি-সহ 'টোটাল কভার' চালু করার কথা ঘোষণা করল সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড । কেনার 10 বছরের মধ্যে যদি ক্লাব প্রাইম বা আর্কিটেক্ট প্লাই-এর আওতাভুক্ত কোনও জিনিসে ত্রুটি পাওয়া যায় বা নির্দিষ্ট ত্রুটির কারণে আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে শুধু প্লাইউড নয়, প্রয়োজনে ল্যামিনেট, ভিনিয়ার, আঠা, মজুরি এবং পরিবহণের খরচও ফেরত দেওয়া হবে কোম্পানির তরফে ।
নতুন ওয়ারেন্টি প্রকল্প
প্লাইউড কিনে বাড়িতে অনেকেই আসবাব তৈরি করেন ৷ কিন্তু তাতে কোনও সমস্যা দেখা দিলে সাধারণত শুধু প্লাইউড বদলালেই সমস্যার সমাধান হয় না । নতুন করে ল্যামিনেট, ভিনিয়ার, আঠা, মজুরি - সব মিলিয়ে বাড়ে খরচ । এবার সেই পুরো দায়িত্ব নেওয়ারই মূলত বার্তা দিল সেঞ্চুরিপ্লাই । কোম্পানি চালু করেছে 'টোটাল কভার' নামে একটি নতুন ওয়ারেন্টি প্রকল্প । সোমবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে এই প্রকল্পের কথা জানায় সেঞ্চুরিপ্লাই । এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কোম্পানির তরফে দাবি করা হয়, প্লাইউড শিল্পে ভারতে এমন উদ্যোগ এই প্রথম ।
সেঞ্চুরিপ্লাই-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কেশব ভাজঙ্কা বলেন, "গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আড়াই বছর ধরে গবেষণা করে আমরা একটি অস্বস্তিকর বিষয় শিখেছি ৷ আজকের গ্রাহক জানেন না কাকে বিশ্বাস করবেন । বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন কোম্পানি এত ধরনের দাবি করেছে যে, মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাই কমে গিয়েছে । এই কারণেই টোটাল কভার শুধুমাত্র আরেকটি পণ্যের দাবি নয় । এটি একটি নিশ্চয়তা, গ্রাহকের আসবাবপত্রের উপর সম্পূর্ণ বিনিয়োগের পাশে দাঁড়ানোর একটি অঙ্গীকার, যা সেঞ্চুরিপ্লাই-এর 40 বছরের উৎপাদন দক্ষতার দ্বারা সমর্থিত ।"
টোটাল কভারের পেছনের ভাবনা
প্লাইউড এমন একটি পণ্য যা ক্রেতারা শুধু দেখে বিচার করতে পারেন না । আসবাবপত্র বছরের পর বছর কতটা টেকসই হবে, তা কেনার সময় চোখে পড়ে না, তাই ক্রেতাদের ব্র্যান্ডগুলোর দাবির ওপর নির্ভর করতে হয় । আর যেহেতু প্রতিটি ব্র্যান্ড একই দাবি করে, তাই দাবির নিজস্ব কোনও গুরুত্বই আর অবশিষ্ট নেই । সেঞ্চুরিপ্লাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এই ক্ষেত্রে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি হল সেটিই, যার পেছনে কোনও কোম্পানি অর্থ বিনিয়োগ করে ।
এই অঙ্গীকারটি প্রায় আড়াই বছর আগে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হয়েছে ৷ যখন সেঞ্চুরিপ্লাই সারা ভারত থেকে আসা গ্রাহকদের প্রতিটি অভিযোগ একটি একক সিস্টেমে কেন্দ্রীভূত করে এবং এর নেতৃত্ব প্রতিটি অভিযোগ পড়তে শুরু করে । তার থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে, গ্রাহকরা খুব কমই শুধু প্লাইউড নিয়ে কথা বলতেন । তারা ল্যামিনেট পুনরায় করা, শ্রমিকের মজুরি দু'বার দেওয়া এবং সেই ভাঙাচোরা আসবাবপত্র নিয়ে কথা বলতেন ।
পরবর্তী দুই বছর ধরে, কোম্পানি নীরবে এই ধরনের সমস্যাগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমাধান করে এবং একই সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন করে । সেই সক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার পরেই এই 'টোটাল কভার' চালু করা হয় । কোম্পানির দাবি, এই মাপের নিশ্চয়তা কেবল এমন একজন প্রস্তুতকারকই দিতে পারে, যার নিজের গুণমানের উপর অটল আস্থা রয়েছে । টোটাল কভার হল সেই আস্থা, যা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় ।
সেঞ্চুরিপ্লাই-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নিকিতা বনসাল বলেন, "বছরের পর বছর ধরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ওয়ারেন্টিকে একটি বিষয় দিয়েই পরিমাপ করে এসেছে - প্লাইউড পরিবর্তন করা । কিন্তু যখন আমরা আমাদের গ্রাহকদের আসল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম, তখন দেখলাম যে এই বিষয়টিই তাদের দুশ্চিন্তার কারণ নয় । একটি ত্রুটির অর্থ হল আসবাবপত্র খুলে ফেলা, ল্যামিনেট ও ভিনিয়ার পুনরায় করা এবং আবার নতুন করে শ্রমিকের মজুরি ও পরিবহণের খরচ বহন করা । আসল খরচটা কখনই প্লাইউডের জন্য হয় না । আসল খরচ হয় পুনরায় সবকিছু নতুন করে তৈরি করার জন্য । টোটাল কভার ঠিক এই সমস্যার সমাধান করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে ৷ এটি প্লাইউডের বাইরেও তার চারপাশে তৈরি আসবাবপত্র পর্যন্ত সুরক্ষা প্রসারিত করে, যা বাড়ির মালিকদের সত্যিকারের আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শান্তি দেয় ।"
সহজ ডিজিটাল প্রক্রিয়া
বাড়ির মালিকরা নব্বই দিনের মধ্যে অনলাইনে তাদের ক্রয় নিবন্ধন করতে পারেন, একটি ডিজিটাল ওয়ারেন্টি সার্টিফিকেট পেতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পোর্টাল বা সেঞ্চুরিপ্লাই-এর টোল-ফ্রি গ্রাহক সহায়তার মাধ্যমে দাবি জানাতে পারেন । প্রতিটি দাবির জন্য কারিগরি পরিদর্শন এবং একটি সুসংগঠিত পরিষেবা প্রক্রিয়া রয়েছে । দশ বছরের টোটাল কভার সময়কাল শেষ হওয়ার পর, পণ্যগুলিতে তাদের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি চালু থাকে, আর্কিটেক্ট প্লাই-এর জন্য আজীবন এবং ক্লাব প্রাইম-এর জন্য অবশিষ্ট বিশ বছরের পণ্যের ওয়ারেন্টি ।
এই বিভাগে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন
গ্রাহকের আসবাবপত্রের সম্পূর্ণ খরচের উপর দশ বছরের আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা সহজ নয় ৷ এর জন্য এমন এক স্তরের উৎপাদনগত ধারাবাহিকতা এবং পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা প্রয়োজন, যা কোম্পানির মতে অনুকরণ করা কঠিন । টোটাল কভার হল সেঞ্চুরিপ্লাই-এর নিজস্ব গুণমানের প্রতি আস্থা, যা গ্রাহকের কাছে প্রসারিত ৷
ঐতিহাসিকভাবে এই ধরনের পণ্যের ওয়ারেন্টির অর্থ ছিল একটাই, প্লাইউড বদলে দেওয়া । টোটাল কভারে পণ্যের আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা গ্রাহকের আসবাবপত্রের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর দশ বছরের একটি অঙ্গীকার, যা হেলাফেলা করে দেওয়া যায় না এবং কোম্পানির বিশ্বাস, এর অনুকরণও সহজে করা সম্ভব নয় ।
ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আমির খানকে নিয়ে একটি প্রচারণার মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতিটি দেশব্যাপী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে । 'পুরো ফার্নিচারের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত' এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে টেলিভিশন, ডিজিটাল, প্রিন্ট এবং আউটডোরে এই প্রচারটি চলছে ।