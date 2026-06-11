আবগারি শুল্ক-মুক্ত 30% পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল, এবার কি জ্বালানি আরও সস্তা হবে ?
কেন্দ্রীয় সরকার 22 থেকে 30 শতাংশ ইথানলযুক্ত পেট্রোলের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক বাতিল করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্যান্য দেশ থেকে তেলের আমদানি কমবে ৷
Published : June 11, 2026 at 3:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 জুন: ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রক দেশে উচ্চ ইথানলযুক্ত পেট্রোলকে উৎসাহিত করার জন্য একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। 10 জুন, 2026 তারিখে জারি করা এই সরকারি আদেশ অনুসারে, এখন পেট্রোলে উচ্চ পরিমাণে ইথানল যোগ করা হলেও কোনও আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার 22 থেকে 30 শতাংশ ইথানলযুক্ত পেট্রোলের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক নেবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্যান্য দেশ থেকে তেলের আমদানি কমবে ৷
কেন্দ্রীয় সরকার আবগারি শুল্ক তুলে নিয়েছে
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার 2026 সালের মার্চ মাসে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক 10 টাকা কমিয়েছিল। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল দেশের যানবাহন মালিকদের উপর অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের প্রভাব প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে। এখন, সরকার E22, E25, E27 এবং E30 রেটিংযুক্ত ইথানল জ্বালানিকে আবগারি শুল্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিয়েছে। E20-এর উপরের ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানির জন্য ঘোষিত এটিই প্রথম আর্থিক সুবিধা।
এতে কী সুবিধা হবে?
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) আইএস 19850:2026-এর অধীনে ই22, ই25 এবং ই30 মিশ্রণের জন্য জ্বালানির গুণগত মান বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে। এই নতুন জ্বালানি মানগুলি 15 মে, 2026 থেকে কার্যকর হবে। এতে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সালফারের সীমা, ইথানলের মাত্রা এবং অকটেন রেটিং নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চতর ইথানল মানের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি পরিকাঠামো আগেই প্রস্তুত করেছিল এবং এখন এর ওপর থেকে আবগারি শুল্ক অপসারণ করে এর আর্থিক কাঠামো তৈরি করেছে।
E22 পেট্রোলের দাম কি কমবে?
কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ মাত্রার ইথানলযুক্ত পেট্রোলের ওপর আবগারি শুল্ক শূন্য করার ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলে পেট্রোল পাম্পে জ্বালানির দাম তাৎক্ষণিকভাবে কমার সম্ভাবনা কম। এটা বোঝা জরুরি যে, সরকার উচ্চ মাত্রার ইথানলযুক্ত জ্বালানির উৎপাদন খরচ মেটানোর জন্যই এর ওপর থেকে আবগারি শুল্ক তুলে নিয়েছে।
ছাড় পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী
কেন্দ্রীয় সরকারি আদেশ অনুযায়ী, কর ছাড় পাওয়ার জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। মিশ্রণে ব্যবহৃত পেট্রোল এবং ইথানলের উপর কেন্দ্রীয় কর, রাজ্য কর বা সমন্বিত কর সহ সমস্ত প্রযোজ্য কর আগেই পরিশোধ করা থাকতে হবে। এছাড়াও, পেট্রোলটিকে অবশ্যই ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর প্রবিধান, আইএস 19850 সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে।
অপরিশোধিত তেলের দাম
বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে, তাই সরকারের এই পদক্ষেপটি এই বর্ধিত ব্যয়ের প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী মাসগুলিতে জ্বালানির দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
এই সিদ্ধান্তটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
দেশের আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমাতে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে সরকার এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। এছাড়াও, এই কর ছাড়ের ফলে কোম্পানিগুলোর পক্ষে দেশে আরও বেশি ইথানল-ভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদন ও বিক্রি করা সহজ হবে।