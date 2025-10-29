ভারতের অর্থনীতি 7% হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, পূর্বাভাস CEA-এর
GST সংস্কারের পর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে দেশের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন GDP বৃদ্ধির হার 7% হতে পারে বলে জানিয়েছেন ৷
By PTI
Published : October 29, 2025 at 10:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: যখন আমেরিকা ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, তখন দেশের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন দেশের GDP বৃদ্ধি 6 শতাংশ অনুমান করেছিলেন। তার পূর্ববর্তী 6.3 শতাংশের অনুমান কমিয়ে, সিইএ দেশের বৃদ্ধিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এখন, GST সংস্কারের আকারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সঙ্গে, যা দেশের বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সূচকগুলিকে বাড়িয়েছে, তিনি আবার তার পূর্বাভাস সংশোধন করেছেন। তিনি এখন বলেছেন যে দেশটি বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি ভালোভাবে সাড়া দিচ্ছে। ফলস্বরূপ, চলতি আর্থিক বছরে দেশের বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ হতে পারে।
ঋণ বৃদ্ধি
বুধবার মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (CEA) ভি অনন্ত নাগেশ্বরন বলেছেন যে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলি সন্তোষজনকভাবে মোকাবেলা করেছে। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে 2011-12 সালের ভিত্তি বছরের ভিত্তিতে 2025-26 অর্থবর্ষে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হার 7 শতাংশে পৌঁছাতে পারে। নাগেশ্বরন এখানে ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক (আইএমডব্লিউ) অনুষ্ঠানে বলেন যে তিনটি বিশ্বব্যাপী রেটিং সংস্থা সম্প্রতি ভারতের ক্রেডিট রেটিং আপগ্রেড করেছে এবং যদি দেশ এই পথে চলতে থাকে, তাহলে শীঘ্রই এটি এ রেটিং বিভাগে পৌঁছাতে পারে। শিক্ষাবিদ থেকে নীতি উপদেষ্টা হয়ে ওঠা এই উপদেষ্টা বলেন যে অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা, সরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে "আরামদায়ক অবস্থানে" ফেলেছে।
GDP-কে শক্তি দিয়েছে GST সংস্কার?
তিনি বলেন, এই বছর বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং শুল্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতি যেভাবে সামাল দিয়েছে তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বলেন যে আয়কর ছাড় এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) যৌক্তিকীকরণ-সহ নীতিগত পদক্ষেপগুলি 2025-26 অর্থবছরের জন্য এই বছরের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তব অর্থে প্রায় 7 শতাংশে উন্নীত করেছে।
অনুমানটি আগে কমানো হয়েছিল
নাগেশ্বরন ফেব্রুয়ারিতে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে 2011-12 সালের ভিত্তি বছরের উপর ভিত্তি করে চলতি অর্থবছরের GDP বৃদ্ধি 6.3 শতাংশে পৌঁছাতে পারে। তবে, মার্কিন শুল্কের কারণে তিনি এটি আরও কমিয়ে ছয় শতাংশে নামিয়ে এনেছেন। তবে তিনি বলেন যে অর্থনীতির শক্তি এবং চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী নীতিগত পদক্ষেপ আমাদের খুব আরামদায়ক অবস্থানে রেখেছে।
এই বিষয়েও উত্তর দেওয়া হয়েছে
ব্যাঙ্ক ঋণ বৃদ্ধির মন্দার সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমাদের অর্থনীতিতে মোট সম্পদ সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে নন-ব্যাঙ্ক ঋণদাতা, বাণিজ্যিক কাগজ, আমানতের সার্টিফিকেট, ইকুইটি বাজার ইত্যাদির মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল। RBI-য়ের তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, গত ছয় বছরে অর্থনীতিতে মোট সম্পদ সংগ্রহ বার্ষিক 28.5 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মন্তব্যটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন বেসরকারি মূলধন ব্যয়ের মন্থর বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। নাগেশ্বরন জোর দিয়ে বলেন যে RBI নীতিগত সুদের হার কমিয়েছে এবং অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তরলতা নিশ্চিত করার জন্য তরলতা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।