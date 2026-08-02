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প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাজার কোটির জালিয়াতি নিয়ে এফআইআর, অভিযোগ অস্বীকার অনিলের

প্রতারণার অভিযোগ ৷ রিলায়েন্স ক্যাপিটাল এবং সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে সিবিআই।

Anil Ambani on EPFO Loss
অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 1:43 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: ইপিএফও (EPFO)-র 1 হাজার 816.22 কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড (RCL) এবং সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই । অনিল আম্বানির মুখপাত্রের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে অবশ্য সব রকমের জালিয়াতি বা অভিযোগের কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের 21 জুলাই করা অভিযোগের ভিত্তিতে অনিলের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ সিবিআইয়ের দায়ের করা অভিযোগে প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO)-র আর্থিক জালিয়াতির মতো অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়েছে, "রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের ইস্যু করা সুরক্ষিত নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চারে (secured Non-Convertible Debentures) বিনিয়োগের ফলে ইপিএফও বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ৷ পরবর্তী কালে এই বিনিয়োগ সংক্রান্ত জালিয়াতির যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইপিএফও-র অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এই অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।"

অন্যদিকে, সিবিআইয়ের অভিযোগের জবাবে আম্বানির মুখপাত্র বলেন, "সিবিআই যে এফআইআর দায়ের করেছে তা রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের সঙ্গে সম্পর্কিত। 2005 সাল থেকে 2021 সালের নভেম্বর পর্যন্ত অনিল রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 2021 সালের নভেম্বরে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসকে খারিজ করে একজন প্রশাসক নিয়োগ করে।"

মুখপাত্র আরও বলেন, "অনিল আম্বানি এ ব্যাপারে সবধরনের অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করছেন ৷" সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, 2013 ও 2014 সালে আরসিএল সুরক্ষিত নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার (NCDs) ইস্যু করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইপিএফও-র পক্ষে পোর্টফোলিও ম্যানেজাররা উল্লিখিত এনসিডি-গুলিতে মোট 2,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন, যার মেয়াদপূর্তির সময়সীমা ছিল 2023 ও 2024 সাল।

ইডি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রককে বিষয়টি জানানোর পর এই অভিযোগটি দায়ের করা হয়। ইডি জানিয়েছিল, তারা এই সংক্রান্ত নথিপত্র পেয়েছে ৷ 'বিডিও ইন্ডিয়া এলএলপি'র করা লেনদেন সংক্রান্ত নিরীক্ষায় (transaction audit) প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, 7 ডিসেম্বর 2019 থেকে 6 ডিসেম্বর 2021-এর মধ্যে আরসিএল (RCL) এবং তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা বেশ কিছু প্রতারণামূলক লেনদেন করেছিলেন।

সিবিআইয়ের দায়ের করা অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, "এর আগের সময়কালেও বিভিন্ন প্রতারণামূলক লেনদেনের ঘটনা ধরা পড়েছে ৷ আরসিএল-এর অর্থ অন্যত্র সরিয়ে ফেলাও হয়েছিল ৷" তাতে দাবি করা হয়, ইডি-র তদন্তে প্রাথমিকভাবে এমন কিছু লেনদেনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে অনিয়মিত ঋণ দেওয়া, তহবিল অন্যত্র সরিয়ে ফেলা এবং আরসিএল-এর অন্যান্য কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷ ফলে এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত হওয়া উচিত ৷

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প্রভিডেন্ট ফান্ডে জালিয়াতি
অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর
ANIL AMBANI ON EPFO LOSS

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