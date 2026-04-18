ডিএ বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের, বেতন-পেনশন নগদে কত বাড়বে?

ডিএ বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের, বেতন-পেনশন নগদে কত বাড়বে?
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে তাদের হাতে পাওয়া বেতন বা নগদে পেনশন কতটা বাড়বে ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমে এর অঙ্কটা বুঝে নিতে হবে৷
Published : April 18, 2026 at 8:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। সূত্র অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাদের মহার্ঘ ভাতা (DA) দুই শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ 58 শতাংশ থেকে বেড়ে 60 শতাংশ হবে। এতে 1 কোটিরও বেশি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। পেনশনভোগীরা মহার্ঘ ত্রাণ (DR) পেয়ে থাকেন। বর্তমানে দেশে 50 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং 65 লক্ষ পেনশনভোগী রয়েছেন। সর্বভারতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক-শিল্প শ্রমিক (এআইসিপিআই-আইডব্লিউ)-এর 12 মাসের গড়ের উপর ভিত্তি করে ডিএ দুই শতাংশ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রত্যাশিত ছিল।
কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ক্রমে তার কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ত্রাণ (DR) বাড়িয়ে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির উপর ভিত্তি করে বছরে দুবার, জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে, এগুলি সংশোধন করা হয়। এর আগে, অক্টোবরে ডিএ তিন শতাংশ বাড়িয়ে 55 শতাংশ থেকে 58 শতাংশ করা হয়েছিল। 2026 সালের 18 জানুয়ারি বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার পর, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের এপ্রিল মাসের বেতনের সঙ্গে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা (DA) পাবেন বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, তাঁরা জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বকেয়া বেতনও পাবেন।
হাতে পাওয়া বেতন কত বাড়বে?
এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে তাদের হাতে পাওয়া বেতন কতটা বাড়বে। আসুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরা যাক, একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর মূল বেতন 50,000 টাকা। 58 শতাংশ হারে তার আগের মহার্ঘ ভাতা ছিল 29,000 টাকা। এখন যেহেতু মহার্ঘ ভাতা বেড়ে 60 শতাংশ হয়েছে, তার মহার্ঘ ভাতা বেড়ে 30,000 টাকা হবে।
এর অর্থ হল, তাঁরা এপ্রিল মাস থেকে মহার্ঘ ভাতা (DA) বাবদ অতিরিক্ত 1,000 টাকা (29,000 টাকা থেকে 30,000 টাকা) পাবেন। যেহেতু এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর হবে, তাই তাঁরা বিগত তিন মাসের বকেয়াও পাবেন।
নগদে পেনশন কত বাড়বে?
একইভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ত্রাণ (DR) 2 শতাংশ বৃদ্ধি করে 60 শতাংশ করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে, 2024 সালের এপ্রিল মাস থেকে এই পেনশনভোগীদের মাসিক পেনশন বৃদ্ধি পাবে। এর প্রভাব বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেখা যাক...
যদি কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগী প্রতি মাসে 60,000 টাকা মূল পেনশন পেতেন, তাহলে তিনি আগের 58 শতাংশ মহার্ঘ ভাতার (ডিআর) হারে 34,800 টাকা পেতেন। এখন যেহেতু ডিআর বেড়ে 60 শতাংশ হয়েছে, তিনি মহার্ঘ ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে 36,000 টাকা পাবেন। এর মানে হল, তার পেনশন প্রতি মাসে 1,200 টাকা করে বাড়বে।