আয়কর, GST থেকে রেপো রেট; মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়-সমৃদ্ধির পথে 2025

আয়কর, GST থেকে রেপো রেট; মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়-সমৃদ্ধির পথে 2025
আর কয়েকটা দিন পরেই শুরু হচ্ছে নতুন বছর ৷ ভারতীয় অর্থনীতি-ব্যবসা-শিল্পোদ্যোগের জন্য 2025 সাল কেমন ছিল? নানা ঘটনা ও বিষয় থেকে তার আভাস নেওয়া যাক...
Published : December 11, 2025 at 7:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 ডিসেম্বর: এই বছর, কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা কমাতে বেশ কয়েকটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আয়কর ছাড়, জিএসটি সংস্কার এবং বার্ষিক টোল পাসের মতো বড় সিদ্ধান্ত। 2025 সালের সাধারণ বাজেটে, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন আয়কর ব্যবস্থার অধীনে ছাড়ের সীমা 7 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 12 লক্ষ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছে। যদি এটিকে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের অধীনে উপলব্ধ 75,000 টাকা ছাড়ের সঙ্গে একত্রিত করা হয়, তাহলে পরিমাণ বেড়ে 12.75 লক্ষ টাকা হয়ে যায়।
এর অর্থ হল, যে কোনও বেতনভোগী শ্রেণির সদস্য 12.75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়কর ছাড় দাবি করতে পারবেন। শুধুমাত্র বেতনভোগী শ্রেণিই স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা পেতে পারেন। এই বছর সরকার যে দ্বিতীয় বড় ছাড় দিয়েছে তা হল GST 2.0 খাতে। জিএসটি সংস্কারের আওতায়, সরকার চারটি GST স্ল্যাব 5 শতাংশ, 12 শতাংশ, 18 শতাংশ এবং 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ এই দুটি স্ল্যাবে নামিয়ে এনেছে। এর পাশাপাশি বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্যের উপর GST হার 40 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন জিএসটি হার ও তার প্রভাব
নতুন জিএসটি হার কার্যকর হওয়ার পর 453টি জিনিসের উপর জিএসটি হার পরিবর্তিত হয়েছে, যার মধ্যে 413টি জিনিসের উপর জিএসটি হার কমেছে। প্রায় 295টি প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর জিএসটি হার 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশ অথবা শূন্য করা হয়েছে। এর আওতায়, 1,200 সিসি বা তার কমের পেট্রোল গাড়ি এবং 1,500 সিসি বা তার কমের ডিজেল গাড়ির উপর জিএসটি হার 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে। এর সঙ্গে, 350 সিসি বা তার কম বাইকের উপর জিএসটি হার 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে।
বিলাসবহুল গাড়ির উপর 40 শতাংশ জিএসটি
বিলাসবহুল যানবাহন এবং বাইকের উপর 40 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছে। যানবাহনের উপর সেসও বাতিল করা হয়েছে। এই সংস্কারগুলি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে করা হয়েছিল। 2025-26 অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে দেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল 8.2 শতাংশ, যা গত বেশ কয়েকটি প্রান্তিকের মধ্যে দ্রুততম প্রবৃদ্ধির হার। 2025 সালে সাধারণ মানুষের উপর টোল করের বোঝা কমাতে, সরকার একটি বার্ষিক পাস ঘোষণা করেছে, যা 15 অগস্ট থেকে কার্যকর করা হয়েছে।
FASTag পাস
এই সিদ্ধান্তের আওতায়, কেন্দ্রীয় সরকার চালকদের বার্ষিক একটি FASTag পাস প্রদান করছে। এর দাম 3,000 টাকা। এই পাসের মাধ্যমে, চালকরা বছরে 200টি টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারবেন। এর ফলে একটি টোল প্লাজা অতিক্রমের খরচ মাত্র 15 টাকায় নেমে এসেছে। এই পরিবর্তনের ফলে হাইওয়ে হয়ে ভ্রমণ আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা হয়ে গিয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ও তার প্রভাব
যখনই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয় বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে, তখনই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য পদক্ষেপ নেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি) প্রতি দুই মাস অন্তর মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার এবং জিডিপি পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক করে, যার ভিত্তিতে বাজারে নগদ প্রবাহের পরিমাণ এবং ঋণের খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায় তা নির্ধারণ করে।
2025 সালে কখন এবং কতটা হারে সুদ কমানো হয়েছে?
2025 সালে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট মোট 125 বেসিস পয়েন্ট বা 1.25 শতাংশ কমিয়ে জনসাধারণকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দিয়েছে৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে রেপো রেট 6.5 শতাংশ থেকে 5.25 শতাংশে নেমে এসেছে। ফেব্রুয়ারিতে রেপো রেট 25 বেসিস পয়েন্ট, তারপরে এপ্রিলে আরও 25 বেসিস পয়েন্ট, জুনে প্রত্যাশিতভাবে 50 বেসিস পয়েন্ট এবং ডিসেম্বরে আরও 25 বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। রেপো রেট কমার সরাসরি সুবিধা সাধারণ মানুষ অনুভব করছে - গৃহ ও গাড়ি ঋণ সস্তা হয়ে গিয়েছে, ইএমআই হ্রাস পেয়েছে এবং উপভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে৷ একই সঙ্গে বাজারে চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে কোম্পানিগুলির মূলধনের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের নগদ প্রবাহ উন্নত হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, সুদের হার কমানোয় কখনও কখনও মূলধন বহির্মুখী হতে পারে৷ কারণ, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন যেখানে সুদের হার বেশি, যা রুপিকে মার্কিন ডলারের তুলনায় আরও দুর্বল করতে পারে।
2025 সালে IPO এবং বিনিয়োগ-উপার্জনের সুযোগ
2025 সালে, প্রায় 100টি ভারতীয় কোম্পানি রেকর্ড 1.77 লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, যা 2007 সালের পর সর্বোচ্চ। এর মধ্যে 16 ডিসেম্বর বা তার আগে বন্ধ হওয়া পাঁচটি আইপিও রয়েছে। এর মধ্যে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির 1.2 বিলিয়ন ডলারের আইপিও রয়েছে। ব্লুমবার্গের সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে কোম্পানিগুলি আইপিও থেকে 1.73 ট্রিলিয়ন (প্রায় 1.7 ট্রিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করেছে। 2024 সালে, 91টি আইপিও 1.6 লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এবং 2023 সালে, 57টি আইপিও 49,500 কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছে।
2025 সালে সোনার দর তার সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায়
2025 সালে, সোনার দর দেশীয় বাজারে এখনও পর্যন্ত প্রায় 67 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর, সোনার দাম প্রায় 1,32,000 টাকার সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে।
2025 সালে সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় সেনসেক্স-নিফটি
31 ডিসেম্বর, 2024 তারিখে, সেনসেক্স ছিল 78,139.01, যেখানে গত শুক্রবার এটি 85,712.37-এ বন্ধ হয়েছে। এর অর্থ এই বছর এখনও পর্যন্ত এটি 9.69 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, সেনসেক্স 86,159.02-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছে। 31 ডিসেম্বর, 2024 তারিখে, নিফটি 23,644.80-এ ছিল, যেখানে শুক্রবার এটি 26,186.45-এ বন্ধ হয়েছে। এর অর্থ হল, এই বছর এখনও পর্যন্ত নিফটি 10.75 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর এখন পর্যন্ত নিফটি 26,325.80-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছে।
ইন্ডিগো বিপর্যয়
11 ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্ডিগো সঙ্কটের দশম দিনেও শতাধিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে৷ সাম্প্রতিক সঙ্কটের আগে পর্যন্ত ইন্ডিগো প্রতিদিন প্রায় 2300টি ফ্লাইট পরিচালনা করত ৷ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ বাজারের 60 শতাংশেরও বেশি দখল করে থাকা এই বিমান সংস্থাটির বর্তমান সঙ্কটের পর থেকে বাজার মূলধন প্রায় 21,000 কোটি টাকা কমে গিয়েছে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের এই চরম সঙ্কটে 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চেয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান বিক্রম সিং মেহতা৷ এই বিপর্যয়কে ইন্ডিগোর 19 বছরের ট্র্যাক রেকর্ডে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে উল্লেখ করেন তিনি। এই বিপর্যয়ে কেন্দ্র চলতি শীতকালীন মরশুমে ইন্ডিগোর দৈনিক 10 শতাংশ বিমান বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে৷ ইন্ডিগো সঙ্কটে কেন্দ্র এবং সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টরেট জেনারেল (DGCA) ভারতে ডোমেস্টিক বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে একাধিক শূন্যতা, ত্রুটি ও সমস্যাকে চিহ্নিত করে সেগুলি সমাধানের পথ খোঁজা শুরু করে দিয়েছে৷