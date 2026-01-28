দেশজুড়ে 7.3 কোটি MSME, তবুও ঋণ সঙ্কট! বাজেট 2026 থেকে কী চায় ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি?
Published : January 28, 2026 at 8:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: 2025 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে এমএসএমই খাতের জন্য ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল ৷ কারণ, এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করেছিল। বাজেটে এই খাতের বিনিয়োগ এবং লেনদেনের সীমা বাড়ানো হয়েছিল৷ ক্রেডিট গ্যারান্টি কভার 5 কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে 10 কোটি টাকা করা হয়েছিল এবং স্টার্টআপ এবং রফতানিকারকদের জন্য আরও মেয়াদী ঋণের সুযোগ বাড়ানো হয়েছিল। ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি এখন 2.5 কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে এবং 10 কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারে, যেখানে মাঝারি উদ্যোগগুলি 25 কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে এবং 100 কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারে৷
2026 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যতই এগিয়ে আসছে, দেশজুড়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগোষ্ঠীগুলি সরকারকে এমএসএমইগুলিকে কীভাবে সহায়তা করা হচ্ছে তা পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছে। তারা বলছে যে, কাগজে-কলমে অনেক পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে এখনও সময়মত ঋণ, সাশ্রয়ী মূলধন এবং নীতিগত সহায়তা পেতে লড়াই করতে হচ্ছে।
ব্যাঙ্ক ঋণ নিশ্চিত করা কঠিন, সম্মতি খরচ বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প সংস্থাগুলি বিশ্বাস করে যে, পরবর্তী বাজেটে এমন ব্যবহারিক সমাধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত যা প্রকৃতপক্ষে এমএসএমইগুলিকে বাস্তব বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে এবং তাদের বৃদ্ধি, রফতানি এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করবে।
তাদের বাজেট পরামর্শ অনুযায়ী, ইন্ডিয়া এসএমই ফোরাম অর্থ মন্ত্রককে প্রস্তাব দিয়েছে, বাজেটে রাজ্য এসএমই এক্সচেঞ্জগুলির সঙ্গে একত্রিত এবং উদ্যম পোর্টালের মাধ্যমে যাচাই করা কমপ্লায়েন্স-লিঙ্কড ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা উচিত। এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে SEBI-এর সঙ্গে সংযুক্ত ডিসক্লোজার কাঠামো অনুসরণ করা উচিত, যা শুধুমাত্র এমএসএমইগুলির জন্য নিয়ন্ত্রিত ইক্যুইটি এবং ঋণ ক্রাউডফান্ডিং সম্ভব করে তুলবে।
এই প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া MSME ফোরামের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কুমারের দাবি, এমএসএমইগুলি 25 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যানের হার প্রায় 60 শতাংশ। এর ফলে অনেক ইউনিট অনিরাপদ অর্থায়নের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। পরিকাঠামোগত সমস্যা, প্রয়োজনীয় ঋণের ঘাটতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস করেছে এবং মূলধনের জোগানকে দুর্লভ করে তুলছে৷
ইন্ডিয়া এসএমই ফোরাম ভারতজুড়ে সমষ্টি ভিত্তিক পরীক্ষা এবং মানের শংসাপত্র দানের পরিকাঠামো তৈরির বিষয়টি বিবেচনার জন্য পেশ করেছে যাতে একটি বড় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবধান পূরণ করা যায়। বর্তমানে, বেশিরভাগ স্বীকৃত পরীক্ষাগার কয়েকটি মহানগরে কেন্দ্রীভূত, যার ফলে শিল্প ক্ষেত্রের এমএসএমইগুলিকে উচ্চ খরচ বহন করতে হয় এবং বিআইএস, এফএসএসএআই এবং রফতানি সম্পর্কিত মান পূরণে বিলম্ব হয়৷ বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্র ধারাবাহিক পরীক্ষার সুবিধাগুলি উপযুক্ত মানে বৃদ্ধির সহায়কে রূপান্তরিত করার জন্য অপরিহার্য।
বিনোদ কুমারের মতে, ন্যাশনাল টেস্ট হাউস এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, এমএসএমই মন্ত্রককে এমএসএমই ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং জেলাগুলিকে রফতানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের সঙ্গে একত্রিত করে একটি জাতীয় ক্লাস্টার ভিত্তিক টেস্টিং ল্যাব প্রোগ্রাম চালু করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
আংশিক সরকারি অনুদানে পিপিপি মডেলের মাধ্যমে সমর্থিত এই বহু-ক্ষেত্রীয় ল্যাবগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে 'টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম' হ্রাস করবে, সার্টিফিকেশনের খরচ কমাবে এবং মেক ইন ইন্ডিয়া এবং 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রফতানি প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করবে।
ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (EEPC India) 2026 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের সুপারিশের অংশ হিসেবে, সমস্ত নন-কর্পোরেট ম্যানুফ্যাকচারিং MSME-এর জন্য আয়কর 25 শতাংশে কমিয়ে আনা এবং 90 শতাংশ GST রিফান্ড অবিলম্বে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
এমএসএমই মন্ত্রকের মোট বাজেট ব্যয় ছিল 23,168 কোটি টাকা। 2025-26 বাজেটে অর্থ মন্ত্রক কৃষি, বিনিয়োগ এবং রফতানির পাশাপাশি ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
গত বাজেটের তথ্য অনুযায়ী, 5.93 কোটি নিবন্ধিত এমএসএমই 25 কোটিরও বেশি লোককে কর্মসংস্থান দিয়েছে ৷ এই উদ্যোগগুলি দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তৈরি করেছে। 2023-24 সালে, এমএসএমই সম্পর্কিত পণ্যগুলি ভারতের মোট রফতানির 45.73 শতাংশের জন্য দায়ী ছিল, যা দেশকে একটি বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে।