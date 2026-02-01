কেন্দ্রীয় বাজেট 26: বারাণসী-শিলিগুড়ি চলবে বুলেট ট্রেন, ফ্রেট করিডরে জুড়বে ডানকুনি-সুরাট

কেন্দ্রীয় বাজেট 26: বারাণসী-শিলিগুড়ি চলবে বুলেট ট্রেন, ফ্রেট করিডরে জুড়বে ডানকুনি-সুরাট
রবিবার সংসদে 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷
Published : February 1, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য এবং সংসদীয় ক্ষেত্রে রেলপথে জুড়বে পশ্চিমবঙ্গ৷ চলবে বুলেট (হাইস্পিড) ট্রেন৷ তৈরি হবে ফ্রেট করিডর৷ রবিবার 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য পেশ করা বাজেট প্রস্তাবে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷
এদিন বাজেট পেশের সময় তিনি জানান, সারা দেশে আরও সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ এই সাতটি হাইস্পিড রেল করিডরের মধ্যে একটি তৈরি হবে বারাণসী থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে৷ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংসদীয় ক্ষেত্র বারাণসী৷
2026-27 অর্থবর্ষের জন্য বাজেট প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশবান্ধব যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও বৃদ্ধি করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার৷ সেই কারণে একাধিক শহরের মধ্যে সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি করা হবে৷ এই হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি হবে মুম্বই-পুনে, পুনে-হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-চেন্নাই, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু, দিল্লি-বারাণসী ও বারাণসী-শিলিগুড়ি। এই পরিকল্পনাকে তিনি গ্রোথ কানেক্টিভিটি বা প্রগতির যোগাযোগ বলে উল্লেখ করেছেন৷
অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাতের সুরাতের মধ্যে তৈরি হবে একটি ফ্রেট করিডর৷ নির্মলা সীতারামন এদিন তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদে কারগো চলাচলকে আরও পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ তার লক্ষ্য়ে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে৷ সেই পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর৷ যা পূর্বের ডানকুনির সঙ্গে জুড়বে পশ্চিমের সুরাতকে৷ অর্থাৎ এই ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে যাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা৷
হাইস্পিড রেল করিডর
প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর নরেন্দ্র মোদি ভারতবাসীকে দেশেই বুলেট ট্রেনে সফর করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন৷ ভারতেও এই দ্রুতগতির ট্রেন চালিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুগম করার কথা বলেছিলেন৷ সেই মতো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তৈরি করা হয় ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেড৷ বেশ কয়েকটি রেলপথের ছাড়পত্রও দেওয়া হয়৷ 2017 সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বই-আমেদাবাদের মধ্যে বুলেট ট্রেন চলাচলের প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি৷
যদিও সেই প্রকল্পের এখনও বাস্তবায়ন হয়নি৷ এখনও কাজ চলছে৷ তার মধ্য়েই আরও সাতটি হাইস্পিড রেল করিডরের ঘোষণা করা হল বাজেটে৷ এর আগে যে যে পথে হাইস্পিড ট্রেন চালানোর ঘোষণা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল বারাণসী-হাওড়া৷ ফলে দু’টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর বুলেট ট্রেন চেপে হাওড়া থেকে বারাণসী ও শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী যাওয়া অনেক সহজ হবে এবং সময়ের সাশ্রয়ও হবে৷
ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর
ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর হল পণ্য পরিবহণের পথ৷ রেল পথে সহজে পণ্য পরিবহণের জন্য প্রায় দুই দশক আগে এই করিডরের পরিকল্পনা করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে৷ এই রেলপথের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের ভার ন্যস্ত রয়েছে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার হাতে৷ এই মুহূর্তে দেশে পুরোপুরি অপারেশনাল বা কাজ করছে ডানকুনি-লুধিয়ানা ফ্রেট করিডর৷ এছাড়া বেশ কয়েকটিতে আংশিকভাবে কাজ করছে৷
তাছাড়া যে ফ্রেট করিডরগুলো প্রস্তাবিত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হল ডানকুনি-ভুষওয়াল (মহারাষ্ট্র)৷ 2021-22 অর্থবর্ষের বাজেটে এই ফ্রেট করিডরের ঘোষণা করা হয়৷ পাঁচ বছর পর আরও একটি বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও একটি ফ্রেট করিডরের ঘোষণা করা হল৷