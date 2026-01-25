বাজেট প্রত্যাশা: মূলধন সরলীকরণ, ঋণ বৃদ্ধি, নীতিগত স্থিতিশীলতা চায় দেশের আর্থিক খাত

বাজেট প্রত্যাশা: মূলধন সরলীকরণ, ঋণ বৃদ্ধি, নীতিগত স্থিতিশীলতা চায় দেশের আর্থিক খাত
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বাজেট থেকে সঞ্চয়, ঋণ এবং অর্থপ্রদান সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে ৷
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: 2026 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যত এগিয়ে আসছে, আর্থিক খাতের অংশীদাররা সরকারকে মূলধনের সীমাবদ্ধতা কমাতে, দায়িত্বশীল ঋণ সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও গভীর করার জন্য বেশ কয়েকটি নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ভবিষ্যতের বৃদ্ধি শুধু আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সম্প্রসারণের মাধ্যমেই নয়, বরং ঋণের মান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা এবং শেষ মাইল পর্যন্ত কার্যকর পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমেও নির্ধারিত হবে।
বাজেট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশা
বিএলএস ই-সার্ভিসেসের সিওও লোকনাথ পান্ডার মতে, বাজেটে সঞ্চয়, ঋণ এবং অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি সমর্থনকারী আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, অ্যাকাউন্ট মালিকানা এবং ডিজিটাল গ্রহণে অগ্রগতি সত্ত্বেও, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরবর্তী ধাপে অ্যাকাউন্ট সক্রিয়করণ, সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলিতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত পরিষেবাগুলি আরও ভালভাবে সরবরাহের উপর নির্ভর করবে। এর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী অপারেটিং মডেল, পর্যাপ্ত নগদ সহায়তা এবং ব্যাঙ্ক এবং মধ্যস্থতাকারীদের জন্য সমন্বিত ইনসেন্টিভ।
গোদরেজ ক্যাপিটালের এমডি এবং সিইও মনীশ শাহর মতে, ভারতে আর্থিক গভীরতার পরবর্তী পর্যায়ে শুধু ঋণ সম্প্রসারণের বাইরে যেতে হবে এবং এর গুণমান, সহজলভ্যতা এবং স্থায়িত্বের উপর মনোযোগ দিতে হবে। তাঁর মতে, 2026 সালের বাজেট অভ্যন্তরীণ নগদ প্রবাহ জোরদার করে এবং ঋণ গ্যারান্টি এবং সহ-ঋণ কাঠামোর মতো ঝুঁকি-ভাগাভাগি কাঠামো শক্তিশালী করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করা হয়েছিল।
ব্যাঙ্কিং খাতে সংস্কারের উপর জোর
গ্রান্ট থর্নটন ইন্ডিয়ার অংশীদার বিবেক আইয়ারের মতে, ব্যাঙ্কিং খাতে সংস্কারগুলি একত্রীকরণ, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি এবং ব্যক্তিগত মূলধনের উপর নজর দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, ক্ষুদ্র অর্থিক ব্যাঙ্ক এবং নগর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য সংযুক্তিকরণ এবং অধিগ্রহণকে সরল করা যেতে পারে, যখন ঘোষণাগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। বেসরকারি মূলধনের ক্ষেত্রে, সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলিতে এফডিআই সীমা বৃদ্ধি এবং বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির জন্য কর সরলীকরণের মতো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
শেয়ার বাজারের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত
অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজের এমডি এবং সিইও প্রণব হরিদাসনের মতে, বাজারগুলি 2026-27 বাজেট থেকে ধারাবাহিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আরও ভালো বাস্তবায়ন আশা করছে। তাঁর মতে, শেয়ার বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে, বড় ঘোষণার চেয়ে কর ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং নীতিগত ধারাবাহিকতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের জন্য ভারতকে একটি পরিকাঠামোগত বৃদ্ধির বাজার হিসেবে ধরে রাখার জন্য বিচক্ষণ কর নীতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের জন্য সমর্থন অপরিহার্য হবে।
সামগ্রিকভাবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আর্থিক খাতের এমন একটি বাজেট প্রয়োজন যা আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করে, মূলধন এবং নগদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে এবং দায়িত্বশীল ঋণ সম্প্রসারণকে সমর্থন করে।