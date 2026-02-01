বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি ধরে রাখতে সক্ষম এই বাজেট: FICCI
ফিকি ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য আত্মনির্ভরতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে এবং এই বাজেট সেই দিকে একটি সুস্পষ্ট গতি সঞ্চার করেছে।
Published : February 1, 2026 at 6:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: আজ সকালে ঘোষিত 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফিকি-র (FICCI) প্রেসিডেন্ট শ্রী অনন্ত গোয়েঙ্কা বলেন, “বাজেটটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা তুলে ধরেছে, যেখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং যুবশক্তির উপর স্পষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক সংস্কার, সরকারি মূলধনী ব্যয়ে জোরালো উদ্যোগ, ব্যবসা করার সহজ পরিবেশ এবং উৎপাদন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা খাতের উপর দৃঢ় জোর দেওয়ার মাধ্যমে ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ফিকি অর্থমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।”
তিনি আরও বলেন, “বর্ধিত বিশ্ব অনিশ্চয়তার মধ্যে উপস্থাপিত এই বাজেটটি ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি বজায় রাখাকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ ঘোষিত প্রস্তাবগুলি এই আত্মবিশ্বাসকে জোরদার করে যে, সরকার বিকশিত ভারতের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনীতির মূল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তিগুলিকে শক্তিশালী করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
ফিকি ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য আত্মনির্ভরতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে এবং এই বাজেট সেই দিকে একটি সুস্পষ্ট গতি সঞ্চার করেছে। বায়ো-ফার্মা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ইলেকট্রনিক্স এবং মূলধনী পণ্যসহ সাতটি কৌশলগত ও অগ্রণী খাতে উৎপাদন বাড়ানোর প্রস্তাবগুলি ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, আমদানি-নির্ভরতা কমাবে এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
বস্ত্র, সামুদ্রিক পণ্য এবং চামড়ার মতো শ্রম-নিবিড়, রফতানিমুখী খাতগুলির জন্য সহায়তা একটি চ্যালেঞ্জিং বিশ্ব পরিবেশ সত্ত্বেও রফতানি সক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। 200টি পুরোনো শিল্প ক্লাস্টারের পুনরুজ্জীবন, যার মধ্যে অনেকগুলিই ঐতিহ্যবাহী খাতে অবস্থিত, শিল্প উৎপাদনশীলতা এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতামূলকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
অর্থায়নের উন্নত সুযোগ থেকে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি (এমএসএমই) উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে। 10,000 কোটি টাকার এসএমই গ্রোথ ফান্ড, আত্মনির্ভর ভারত তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং টিআরইডিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে তারল্য সহায়তাকে শক্তিশালী করা ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগগুলিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক ভিত্তি তৈরি করবে।
পরিকাঠামো খাতে যে গতি সঞ্চার করা হয়েছে, যার ফলে সরকারি মূলধনী ব্যয় বেড়ে 12.2 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে সমর্থন করবে, বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে, লজিস্টিক খরচ কমাবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, জাতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ, জাহাজ মেরামত ইকোসিস্টেম এবং উপকূলীয় পণ্য পরিবহণ প্রচার প্রকল্পে বিনিয়োগ একটি আরও দক্ষ, বহুমুখী লজিস্টিক কাঠামোর দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়।
বাজেটটি পরিষেবা খাতকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ গতি দিয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পর্যটন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।