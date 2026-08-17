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আরও মহার্ঘ হল পাউরুটি ! রাজ্যজুড়ে আজ থেকেই বাড়ছে দাম

দেড় বছর আগে শেষবার দাম বেড়েছিল পাউরুটির ৷ পাউরুটি তৈরির প্রতিটি উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত ৷ প্রতি পাউন্ডে কতটা দামি হল পাউরুটি ?

BREAD PRICE HIKE
রাজ্যজুড়ে আজ থেকেই বাড়ছে পাউরুটির দাম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 9:09 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট: নিত্য দিনের প্রয়জনীয় খাবারের মধ্যে অন্যতম হলো পাউরুটি। সেই পাউরুটি আজ থেকে মহার্ঘ। প্রতি এক পাউন্ডে 4 টাকা করে দাম বাড়ছে। আজ থেকে এক পাউন্ড পাউরুটি 32 টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে 36 টাকা। আধ পাউন্ড পাউরুটি দাম 16 টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে 18 টাকা। এই দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে পাউরুটি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফে চিফ এক্সিকিউটিভ আরিফুল ইসলাম এই দাম বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

সাধারণের প্রাতরাশের প্লেটে প্রায় দিন জায়গা করে নেয় পাউরুটি। কখনও বাটার টোস্ট কখনো স্যাকা পাউরুটি। আবার হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়মিত টিফিনে রোগীদের পাতে দুধ পাউরুটি দেওয়া হয়। এহেন প্রয়োজনীয় খাবারের দাম বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই খাবার কিনতে গেলে অতিরিক্ত গাছের টাকা খরচ করতে হবে প্রতিদিন। তবে পাউরুটি প্রস্তুতকারী সংগঠন বলে পরিস্থিতি বুঝেও কার্যত অসহায় বলেই দাবি করছে। তাদের কথায়, পাউরুটি তৈরীর সমস্ত ধরনের উপকরণের দাম এখন আকাশ ছুঁয়েছে। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। নয়া দাম কার্যকর হবে রাজ্যজুড়ে।

BREAD PRICE HIKE
এই দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে পাউরুটি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন চিফ এক্সিকিউটিভ আরিফুল ইসলাম বলেন, "কুইন্টালে 400 থেকে 600 টাকা বেড়েছে ময়দার দাম। চিনির দাম বেড়েছে 50 থেকে 60 টাকা। পাউরুটি তৈরি করে যে কাগজ বা প্লাস্টিকে প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেই প্লাস্টিকের দামও বেড়েছে। বেড়েছে স্টিকারের দাম। এক কেজি স্টিকারে আগে খরচ পড়তো 170 টাকা থেকে 200 টাকা। এখন সেই খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 350 টাকা। প্লাস্টিক প্যাকেটের দামও বেড়েছে কেজি প্রতি অনেকটাই। আবার তেলের দাম 200 টাকা ছুঁয়েছে। ঘি-এর দামও একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। ফলে পাউরুটি তৈরির প্রতিটি উপকরণের দাম বিদ্যুৎগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসা স্বাভাবিক রাখতে বাধ্য হয়েই প্রস্তুতকারীদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।"

উল্লেখ্য, দেড় বছর আগে শেষ দাম বেড়ে প্রতি পাউন্ড পাউরুটি দাম হয়েছিল 32 টাকা। আজ থেকে তাবীরে হচ্ছে 36 টাকা। অর্থাৎ, চার টাকা করে প্রতি পাউন্ডে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেড় বছর আগে আধ পাউন্ড পাউরুটির দাম বেড়ে হয়েছিল 16 টাকা। আজ থেকে সেটা বের হচ্ছে 18 টাকা।

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