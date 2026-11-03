উৎসবে দেদার বিকিকিনি, অক্টোবরে বঙ্গের GST সংগ্রহ 17% বেড়ে 6 হাজার কোটি পার

উৎসবে দেদার বিকিকিনি, অক্টোবরে বঙ্গের GST সংগ্রহ 17% বেড়ে 6 হাজার কোটি পার
Bengal GST Collection in October: রাজ্যের এই বিপুল রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে উৎসব-পুজো ভিত্তিক কেনাকাটা, আতিথেয়তা ও খাদ্য পরিষেবা ক্ষেত্র।
Published : November 3, 2026 at 9:02 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: শারদোৎসবের দিনগুলিতে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি দেদার খাওয়াদাওয়া আর ঘোরাঘুরির জোড়া ফলায় লক্ষ্মীলাভ হল রাজ্যের। সদ্যসমাপ্ত অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আদায় ছুঁয়ে ফেলেছে 6,055 কোটি টাকা। গত বছরের এই সময়ের তুলনায় যা এক ধাক্কায় 17 শতাংশ বেশি। রাজ্যের এই বিপুল রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে উৎসব-পুজো ভিত্তিক কেনাকাটা, আতিথেয়তা ও খাদ্য পরিষেবা ক্ষেত্র। নবান্ন সূত্রে খবর, কেবল দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেই রাজ্যের হোটেল ও রেস্তরাঁ পরিষেবা থেকে জিএসটি আদায় হয়েছে প্রায় 60 কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এই ক্ষেত্রে কর সংগ্রহের বৃদ্ধির হার প্রায় 35 শতাংশ।
নবান্নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই খাতের আয়ে কোনও রকম মদ বিক্রির রাজস্ব যুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র হোটেল ও রেস্তরাঁর খাঁটি খাবারের বিল এবং থাকার খরচের ওপরই এই কর আদায় হয়েছে। তথ্য বলছে, গত 2025-26 অর্থবর্ষে এ রাজ্যে হোটেল ও রেস্তরাঁ ব্যবসায় মাসে গড়ে লেনদেন হতো প্রায় 650 কোটি টাকা।
উৎসবের আমেজ শুরু হতেই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর— এই দু’মাসে প্রতি মাসে সেই লেনদেন পৌঁছে গিয়েছে প্রায় 1,000 কোটি টাকায়। অর্থাৎ, আগের অর্থবর্ষের মাসিক গড়ের চেয়ে পুজোর মরশুমে প্রতি মাসে ব্যবসা বেড়েছে প্রায় 350 কোটি টাকা বা 54 শতাংশ। ফলে এই দু’মাসের প্রতিটিতেই কেবল হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে জিএসটি আদায়ের অঙ্ক 100 কোটি টাকার গণ্ডি পার করে গিয়েছে। উৎসবের মুখে কলকাতা থেকে জেলা— সর্বত্রই রেস্তরাঁগুলির সামনে দীর্ঘ লাইন এবং বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের ভিড়ই রাজকোষে এই বিপুল অঙ্কের জোগান দিয়েছে।
বাংলার এই জোরালো বৃদ্ধির দিনে গোটা দেশের ছবিটাও নজরকাড়া। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, অক্টোবর মাসে সারা ভারত থেকে মোট জিএসটি আদায় হয়েছে 2,31,290 কোটি টাকা। 2017 সালের জুলাই মাসে জিএসটি চালুর পর এটি দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক সংগ্রহ। গত বছরের অক্টোবরে যেখানে সংগ্রহ ছিল 1,88,125 কোটি টাকা, সেখানে এবার বার্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছে 22.9 শতাংশ।
চলতি অর্থবর্ষের প্রথম সাত মাসে (এপ্রিল থেকে অক্টোবর) দেশের মোট রাজস্ব দাঁড়িয়েছে 14,77,569 কোটি টাকায়, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে 13.2 শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে রিফান্ড বাবদ দেওয়া 27,934 কোটি টাকা বাদ দিলে অক্টোবরে কেন্দ্রের নিট আয় দাঁড়িয়েছে 2,03,356 কোটি টাকা।
রাজ্যভিত্তিক আদায়ে 35,150 কোটি টাকা ঘরে তুলে বরাবরের মতো শীর্ষে মহারাষ্ট্র। এর পরেই জায়গা পেয়েছে কর্ণাটক (15,922 কোটি টাকা) ও গুজরাত (13,516 কোটি টাকা)। বড় রাজ্যগুলির মধ্যে আদায়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ বৃদ্ধি দেখিয়েছে অসম, সেখানে কর বেড়েছে 47 শতাংশ। উল্টোদিকে সিকিম (-28%), লাদাখ (-20%) এবং পুদুচেরির (-7%) মতো এলাকায় কর আদায় কমেছে।
জাতীয় স্তরে মোট আদায়ে আমদানি শুল্কের ওপর জিএসটি সংগ্রহ 42.2 শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 72,246 কোটি টাকায় এবং অন্তর্দেশীয় লেনদেনে কর এসেছে 1,59,044 কোটি টাকা। এই সার্বিক পটভূমিতে খাদ্যরসিক বাঙালির উৎসবমুখর কেনাকাটা এবং রেস্তরাঁয় অবাধ ব্যয় যে রাজ্যের রাজস্বের চাকা দ্রুত ঘুরিয়ে দিয়েছে, সরকারি পরিসংখ্যানই তার স্পষ্ট প্রমাণ।