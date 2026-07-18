অগস্টেই বাংলার নতুন শিল্পনীতির ঘোষণা; জমি অধিগ্রহণ কৌশল বদলের ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর
কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত পুঁজিবাজার বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত একটি সামগ্রিক ভূমি নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন৷
Published : July 18, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত শনিবার জানিয়েছেন যে, স্বাধীনতা দিবসে রাজ্য সরকার তাদের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করবে। এর মাধ্যমে বিজেপি সরকার একটি সুনির্দিষ্ট ও জোরালো বিনিয়োগ কৌশলের সাহায্যে উৎপাদন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে এবং শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের ‘হস্তক্ষেপহীন’ নীতি থেকে সরে আসছে।
কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII)-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত পুঁজিবাজার বিষয়ক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত একটি সামগ্রিক ভূমি নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং অচল কারখানার অব্যবহৃত জমি পুনরায় ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শিল্পখাতে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
একই ব্যবসায়িক সংগঠন ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘CII ম্যানুফ্যাকচারিং কনক্লেভ ইস্ট’ (CII Manufacturing Conclave East) শীর্ষক পৃথক একটি অনুষ্ঠানে স্বপন দাশগুপ্তের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান যে, সরকার রাজ্যে শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ করছে।
তাপস রায় বলেন, “বঙ্গের সরকার শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রাজ্যজুড়ে শিল্প-প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য হলো— বিনিয়োগকারী-কেন্দ্রিক সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বচ্ছ ও আধুনিক শিল্প নীতির মাধ্যমে 2027 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।”
তিনি বলেন, নতুন শিল্প নীতিতে একটি সুবিন্যস্ত ‘সিঙ্গেল-উইন্ডো’ বা একক-কেন্দ্রিক অনুমোদন ব্যবস্থা, খাত-ভিত্তিক অনুমোদন, জিআইএস (GIS)-সুবিধাযুক্ত ল্যান্ড ব্যাংক, প্রণোদনার স্পষ্ট কাঠামো, ক্লাস্টার-ভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন, শক্তিশালী লজিস্টিকস পরিকাঠামো এবং যৌক্তিকীকৃত অনুমোদন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি বলেন, “একটি স্বচ্ছ শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সরকার অগস্টের মধ্যে তাদের শিল্প রোডম্যাপের পরবর্তী ধাপ ঘোষণা করার আশা করছে।”
তাপস রায় জানিয়েছেন যে, রাজ্য একটি শক্তিশালী ‘গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার’ (GCC) ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে এবং শীঘ্রই একটি বিশেষ ‘স্টার্টআপ নীতি’ প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাপস রায় আরও বলেন, “রাজ্যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম সহজতর করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন ও আনুষ্ঠানিকতা (কমপ্লায়েন্স) সহজ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য কেবল বিনিয়োগ আকর্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।”
শিল্পমন্ত্রী এ কথাও জোর দিয়ে জানান যে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি রাজ্যের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। তিনি বলেন, “সরকার শিল্পের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
অন্যদিকে, স্বপন দাশগুপ্ত বাংলায় বর্তমান “বিপুল মানবসম্পদ ও দক্ষ কর্মীবাহিনীর” কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “রাজ্যে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় অনেক দক্ষ ব্যক্তি কাজের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছেন এবং কার্যত ‘অর্থনৈতিক শরণার্থী’তে পরিণত হচ্ছেন।” তিনি রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মেধাবীদের ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ বা ‘ইকোসিস্টেম’ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
শুক্রবার বাঁকুড়া জেলায় ‘শ্যাম স্টিল গ্রুপ’-এর কারখানা সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, শিল্পক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি কর্মসংস্থান সৃষ্টির শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “আমাদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা বা প্রণোদনা নির্ভর করবে না আপনারা কতটা বিনিয়োগ করছেন তার ওপর, বরং নির্ভর করবে আপনারা কতগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন তার ওপর।”