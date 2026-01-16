কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা সেন্টারে জোর, বাংলার বাজি 30 হাজার কোটির সিলিকন ভ্যালি প্রকল্প
‘সিলিকন ভ্যালি’ প্রকল্পে প্রায় 30 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রাজ্যে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সেন্টার এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার ক্ষেত্রকে সামনে রেখেই ডিজিটাল রোডম্যাপ ৷
Published : January 16, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড়সড় সম্প্রসারণের পথে হাঁটছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের ফ্ল্যাগশিপ ‘সিলিকন ভ্যালি’ প্রকল্পে প্রায় 30 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে বলে জানালেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সচিব শুভঞ্জন দাস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডেটা সেন্টার এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি)– এই তিনটি ক্ষেত্রকে সামনে রেখেই রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি ডিজিটাল রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে বলে জানান তিনি।
শুক্রবার কলকাতায় অ্যাসোচ্যাম-এসটিপিআই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সচিব বলেন, "250 একর জুড়ে গড়ে ওঠা সিলিকন ভ্যালি প্রকল্প অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে । এই প্রকল্পে অন্তত 7,500 কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "ইতিমধ্যেই 41টি সংস্থাকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । সরেজমিনে পরিদর্শন করে আমরা দেখেছি, নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে । সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে প্রায় 30 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী ।" রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শুভঞ্জন দাস আরও জানান, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিস্তার এখন আর শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক নয়। শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরের মতো শহরেও প্রযুক্তি পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে উঠছে । বর্তমানে রাজ্যে 32টি সরকারি আইটি পার্ক এবং 60টির বেশি বেসরকারি আইটি পার্ক রয়েছে । সেখানে 2,800 বেশি আইটি ও আইটিইএস সংস্থা কাজ করছে এবং কর্মসংস্থান হয়েছে 2 লক্ষেরও বেশি মানুষের।
উন্নত কম্পিউটিং পরিকাঠামো প্রসঙ্গে শুভঞ্জন দাস জানান, ডেটা সেন্টার সক্ষমতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে । রাজ্যে ইতিমধ্যেই 11টি বেসরকারি ডেটা সেন্টার চালু রয়েছে ৷ তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন রাজ্য সরকারের শিলিগুড়ি ডেটা সেন্টারের কথা, যেখানে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে 40টি এনভিডিয়া এইচ100 জিপিইউ চিপ এবং প্রায় 40টি এল100 চিপ। এই পরিকাঠামোয় বেসরকারি সংস্থাগুলির এআই প্রশিক্ষণ ও মডেল নির্মাণের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তথ্যপ্রযুক্তি সচিব।
অ্যাসোচ্যামের সভায় শিল্প প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমরা সহযোগিতার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। নতুন ধারণা ও অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানানো হবে ৷”
রফতানির ক্ষেত্রেও রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ‘চমকপ্রদ’ অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন শুভঞ্জন দাস। তাঁর কথায়, প্রায় 15 বছর আগে যেখানে সফটওয়্যার রফতানির পরিমাণ ছিল 8,000 কোটি টাকার কাছাকাছি, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 40,000 কোটিরও বেশি। আইটি দফতর এক উইন্ডো ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দফতরে মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। “যে কোনও সম্প্রসারণ প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হবে। প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত করতে সরকার পাশে থাকবে,” বলেন তিনি।
তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসঙ্গেও গুরুত্ব দেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সচিব। তিনি প্রশংসা করেন সেই সব সংস্থার, যারা মহিলা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার দিচ্ছে । তাঁর মতে, এই সংস্কৃতি রাজ্যের শিল্প পরিবেশে 'ইতিবাচক আবহ' তৈরি করছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সল্টলেকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (ডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান সুশীল মোহতা জানান, উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিভার ভাণ্ডার এবং ক্রমশ উন্নত পরিকাঠামোর জেরে পশ্চিমবঙ্গ এখন গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হয়ে উঠছে । “আমাদের সাফল্য আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে ৷ বিশেষ করে ইউরোপীয় বাজারে রাজ্যকে জিসিসি গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা জরুরি,” বলেন তিনি। পাশাপাশি নিরাপদ, স্মার্ট ও টেকসই পরিকাঠামোর উপর জোর দেন মোহতা।
তিনি জানান, ডব্লিউটিসি সল্টলেক প্রযুক্তি সংস্থা, জিসিসি এবং স্টার্টআপগুলির জন্য একটি বিশ্বমানের ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই অনুষ্ঠানে এসটিপিআই কলকাতার পক্ষ থেকে রাজ্যের শীর্ষ সফটওয়্যার রফতানিকারক সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত করা হয় ৷ 5 কোটি টাকার বেশি রফতানি করা সংস্থাগুলিও এই সম্মান পায় ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বাধিক সফটওয়্যার রফতানির জন্য ‘আইটি রত্ন’ পুরস্কার পেয়েছে টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস(টিসিএস)। বর্তমানে রাজ্যে টিসিএস-এর কর্মী সংখ্যা প্রায় 55,000।