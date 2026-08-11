সিন্ডিকেট সমস্যায় ইতি, সরকারি উদ্যোগে বাংলায় শীঘ্রই কমতে পারে নতুন ফ্ল্যাটের দাম

সিন্ডিকেট সমস্যায় ইতি, সরকারি উদ্যোগে বাংলায় শীঘ্রই কমতে পারে নতুন ফ্ল্যাটের দাম
নতুন সরকারের একাধিক পদক্ষেপে আবাসন শিল্পে সিন্ডিকেট সমস্যা মিটেছে বলে মনে করছে CREDAI ৷ ফ্ল্যাট কেনায় খরচ কমতে পারে প্রতি বর্গফুটে 200 টাকারও বেশি ৷
Published : August 11, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: তৃণমূল জমানায় রাজ্যজুড়ে সিন্ডিকেটের দাপট নিয়ে এবার মুখ খুলল নির্মাণ সংস্থাগুলির সংগঠন ক্রেডাই (CREDAI)। নতুন সরকার আসার পরেই সিন্ডিকেট রাজ শেষ হওয়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানায় এই সংগঠন। এই রাজ্যে কলকাতা-সহ 13 পুর এলাকায় চলছে নির্মীয়মাণ বহুতলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অডিট করেছে ক্রেডাই (CREDAI)। এই অডিট ক্রেতাদের আস্থা বাড়বে ও নির্মাণ শিল্পকে পুনর্জ্জিত করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন ক্রেডাই কর্মকর্তারা।
নতুন সরকারের একাধিক পদক্ষেপে আবাসন শিল্পে সিন্ডিকেট সমস্যা মিটতে চলেছে বলে মনে করছে নির্মাণ সংস্থাগুলির সংগঠন ক্রেডাই ৷ ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুটে 200 টাকার বেশি খরচ কমতে পারে আগামিদিনে ৷ এমনটাই মত মার্লিন গ্রুপের কর্ণধার সুশীল মোহতার ৷
ক্রেডাই কলকাতার তরফে সিদ্ধার্থ পানসারি বলেন, "আমরা কোনও দিন ভাবিনি সিন্ডিকেটরাজ থেকে মুক্তি পাব। আমি দেখেছি আমার পরবর্তী প্রজন্ম এটা দেখবে বেলেই ভেবেছিলাম। ধন্যবাদ শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসার 7 দিনে সিন্ডিকেটরাজ উধাও হয়ছে রাজ্যের সর্বত্র। আমাদের সঙ্গে ক্রেতাদের চুক্তি হতো। তাই সব দায় আমাদের উপর থাকত। কিন্তু কোথাও কাজ করতে গেলে সেখানে আমরা কাজ করতে বাধা পেতাম। কেউ বলতেন 'আমি কন্ট্রাক্ট নিচ্ছি, আমি করব'। আমাদের হাতে থাকত না সামগ্রীর গুণগত মান যাচাই করার বা কাঠামো কেমন হচ্ছে সেটা দেখার। আবার কোথাও জিনিসের পরিমাণ কম দিত, মান খারাপ দিত বেশি পয়সা নিত। খারাপ নির্মাণের কিছু হলে দায় আমাদের উপর আসত। তবে এখন আইনের শাসন চলছে ।"
সুশীল মোহতা বলেন, "সিন্ডিকেট ও সমাজ সেবার নামে চাঁদাবাজি বা তোলাবাজি ছিল 15 বছরের সমস্যা। বিগত সরকারের সময়কাল নিয়ে কিছু বলতে চাই না আর। নতুন সময় নতুন ভাবে আমরা এগিয়ে যাব।"
তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় সিন্ডিকেট বা তোলাবাজি বন্ধ হওয়ার পর তার কী প্রভাব পড়বে এই নির্মাণ শিল্পে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সুশীল মোহতা বলেন, "যুদ্ধ চলছে বিশ্বে ৷ ইরান বা রাশিয়া এইসব জায়গায় যুদ্ধের জেরে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে। এদিকে সিন্ডিকেট বা তোলাবাজি বন্ধ হওয়ার জেরে প্রতি বর্গ ফুটে কমবেশি 200 টাকা করে কমতে পারে আবাসন নির্মাণের খরচ। ক্রেতারা যে টাকায় এতদিন ফ্ল্যাট কিনতেন, তারা এবার মোটামুটি প্রতি বর্গ ফুটে 200 টাকা কমে তা পাবেন। আমরা সরকারের সমস্ত নির্দেশ মেনে কাজ করব। বড় বিষয়, মাল কেনা বা নির্মাণ কাজ আমরা স্বাধীন ভাবেই করতে পারব এবার।"