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দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যে দামি হচ্ছে মদ, অষ্টমীতে বন্ধ থাকবে সব দোকান

দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যে দামি হতে চলেছে মদ। আগামী 1 অক্টোবর থেকেই মদের নতুন দাম কার্যকর হচ্ছে। এবার দশমীর পাশাপাশি অষ্টমীতেও মদের দোকান বন্ধ থাকছে।

Bengal Liquor Prices Hike
দুর্গাপুজো আগেই রাজ্যে দামি হচ্ছে মদ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 5:15 PM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: অষ্টমীতে রাজ্যে মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এই ঘোষণা আগেই করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সুরাপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও একটি খারাপ খবর। দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যে দামি হতে চলেছে মদ। আগামী 1 অক্টোবর থেকেই মদের নতুন দাম কার্যকর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল আবগারি রাজস্ব।

লিকার বিজনেস বা মদ বিক্রি থেকে আসা কর রাজ্যের কোষাগার ভরার অন্যতম প্রধান ভরসা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের আমল থেকেই রাজস্ব আদায়ের একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে এই মদের ব্যবসা। দুর্গাপুজোর সময় এই বিক্রিবাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড অন্তত সেই কথাই বলছে। আর সেই জায়গা থেকে আরও একটা দুর্গাপুজো যখন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে, ঠিক তখনই বাড়তে চলেছে মদের দাম। উৎসবের আবহে রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়াতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন বা বেভকোর তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। গত 10 সেপ্টেম্বর জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে মদের নতুন দাম নির্ধারণ এবং সরবরাহ নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তার আগে গত 3 সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত একটি প্রাক-দরপত্র বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকের ভিত্তিতেই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।

আবগারি দফতর সূত্রে খবর, অক্টোবর মাস থেকেই দেশি মদ, বিয়ার এবং ভারতে তৈরি বিদেশি মদের (আইএমএফএল) নতুন মূল্য কাঠামো চালু হতে চলেছে। বাদ যাচ্ছে না রম, হুইস্কি বা ভদকাও। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী 1 অক্টোবর থেকে সমস্ত ব্র্যান্ডকে নতুন কস্ট কার্ডের মাধ্যমে আবগারি দফতরে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। কোনও মদের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও এই নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক।

সরকারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গত 30 জুন পর্যন্ত নির্ধারিত সর্বভারতীয় সর্বনিম্ন মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মদের নতুন দাম ঠিক করতে হবে উৎপাদক সংস্থাগুলিকে। মুনাফার আশায় যথেচ্ছ দাম বাড়ানো চলবে না। পণ্য মজুত করার খরচ বা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কস্ট কোনওভাবেই দশ শতাংশের বেশি করা যাবে না। দরপত্র বা 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কড়া নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দিষ্ট টেন্ডার পোর্টালের মাধ্যমেই আবেদন গ্রহণ করা হবে। ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে যাবতীয় নথি আপলোড করতে হবে। কোনও সংস্থার যৌথ আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তথ্য গোপন বা বিকৃত করলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে প্রশাসন।

মদের বিক্রি ও উৎসবের দিনে দোকান খোলা রাখা নিয়ে সম্প্রতি রাজ্য রাজনীতিতেও যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, "দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন রাজ্যের সব মদের দোকান বন্ধ থাকবে।" অষ্টমীতে বারেও মদ মিলবে না বলে প্রশাসনের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশিকা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় চর্চা। অনেকেই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। সেই বিতর্কের আবহে পালটা মুখ খোলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেন, "মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।"

আগের সরকারের আমলে পুজোর সময় শুধুমাত্র দশমীতেই 'ড্রাই ডে' থাকত। তা সত্ত্বেও গত বছর মদের বিক্রিতে রীতিমতো চমকে দিয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর 28 সেপ্টেম্বর ষষ্ঠী থেকে 1 অক্টোবর মহানবমী পর্যন্ত, উৎসবের মাত্র এই চার দিনে শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর থেকেই মদ বিক্রি বাবদ আয় হয়েছিল 33 কোটি 86 লক্ষ 97 হাজার 198 টাকা।

গত বছর পুজোর সময় গোটা রাজ্যের নিরিখে মদের বিক্রি থেকে আয় বেড়েছিল প্রায় 20 শতাংশ। এবার দশমীর পাশাপাশি অষ্টমীতেও মদের দোকান বন্ধ থাকছে। রাজ্যের আয় এতে কমবে, নাকি বিক্রির নতুন রেকর্ড তৈরি হবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু, আবগারি দফতরের এই নতুন বিজ্ঞপ্তি উৎসবের আবহে সুরাপ্রেমীদের পকেটে যে বড়সড় চাপ বাড়াতে চলেছে, তা নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই।

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