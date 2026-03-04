বঙ্গের চর্মশিল্পে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থ আর রাজ্য সরকারি উদ্যোগ, ভোলবদল লেদার MSME-র
Published : March 4, 2026 at 7:29 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: রাজ্যের চর্মশিল্পকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প (এমএসএমই) এবং ট্যানারিগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তাপুষ্ট 'রেইজিং অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেটিং এমএসএমই প্রোডাক্টিভিটি' বা র্যাম্প (RAMP) প্রকল্পের অধীনে এই নয়া উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হতে চলেছে। রাজ্যের এমএসএমই এবং বস্ত্র দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পে দক্ষতা, বাজারে প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিধিনিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে যে ঘাটতিগুলি ছিল, তা সরাসরি মোকাবিলা করতেই এই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে।
দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্প্রতি এই নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে এটি কোনও সাধারণ বা রুটিনমাফিক প্রশিক্ষণ শিবির নয়। তাঁর কথায়, "লেদার এমএসএমই-গুলিকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক, পরিবেশবান্ধব এবং রফতানির জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তুলতে এটি একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।" প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের 'স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান' বা কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনার অধীনে চর্মশিল্পকে ইতিমধ্যেই অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি মূলত ছ'টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে— শিল্পের আনুষ্ঠানিকীকরণ, অর্থের সহজলভ্যতা, বাজারের বিস্তার, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সবুজায়ন বা পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলা। বর্তমান এই নয়া উদ্যোগটি সরাসরি এই লক্ষ্যগুলির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য সরকারের তরফে একটি টেন্ডার বা দরপত্র ডাকা হয়েছে। যে সংস্থাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে, তারা প্রথমে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার প্রধান লেদার ক্লাস্টার বা চর্মশিল্পের কেন্দ্রগুলিতে একটি বিশদ সমীক্ষা চালাবে। কারিগরি জ্ঞান, আর্থিক সাক্ষরতা, নিয়মকানুন মেনে চলা এবং ডিজিটাল সক্ষমতার ক্ষেত্রে ঠিক কী কী খামতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করাই হবে এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করেই চর্মশিল্পের জন্য একটি কাস্টমাইজড বা সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ রূপরেখা তৈরি করা হবে। দফতরের এক সূত্রের মতে, "সরকার চাইছে এই প্রশিক্ষণ যেন একেবারে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে হয়। রফতানি প্রক্রিয়া, ডিজিটাল মার্কেটিং, পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা, জিএসটি (GST) নিয়মকানুন বা ঋণের সুবিধা— ঠিক কোন জায়গায় সংস্থাগুলির সাহায্য প্রয়োজন, সেটা বোঝাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য।"
সরকারি সূত্রের খবর, এই কর্মসূচির অধীনে অন্তত 50টি সুগঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি শিবিরে ন্যূনতম 50 জন এমএসএমই উপভোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মডিউলগুলিতে মূলত রফতানির প্রস্তুতি, ই-কমার্স বা অনলাইন ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্তি, নতুন পণ্যের বিকাশ, ব্র্যান্ডিং, আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল ঋণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই উৎপাদন পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত উদ্যোগ এবং প্রান্তিক সমাজের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই কর্মসূচিটি শুধুমাত্র ক্লাসরুম বা চার দেওয়ালের প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার পর, অংশগ্রহণকারীরা কতটা জ্ঞান অর্জন করলেন তা মূল্যায়ন করা হবে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মূল্যায়নে প্রথম 10 শতাংশে থাকা সফলদের পরবর্তীতে আরও উন্নত মেন্টরশিপ বা বিশেষ নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হতে পারে। গোটা প্রক্রিয়াটি আগামী চার মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষা, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে এক সরকারি আধিকারিক জানান, বাংলার লেদার এমএসএমই-কে আগামী দিনের বিশ্ববাজারের জন্য প্রস্তুত করতে, নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে আরও পোক্ত করতে এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড বা আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য করে তুলতেই এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।