রাজ্য় দিচ্ছে 25% বকেয়া DA, গ্রুপ এ থেকে গ্রুপ ডি সরকারি কর্মীরা হাতে কত পাবেন?

সুপ্রিম নির্দেশ মেনে 25 শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ কত টাকা ঢুকবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাকাউন্টে ?

সুপ্রিম নির্দেশ মেনে 25 শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 5:36 PM IST

কলকাতা, 15 মার্চ: বঙ্গে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই লক্ষ্মীলাভ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ! রবিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের রোপা 2009 অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ দেওয়া হবে ৷ চলতি মার্চ মাস থেকেই মিলবে এই বকেয়া ডিএ-ডিআর৷

মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে ৷ রাজ্য় সরকারের সমস্ত কর্মী থেকে শুরু করে পেনশন প্রাপকরা 2009 সালে রোপা অনুযায়ী ডিএ পাবেন ৷ মার্চ মাস থেকেই মিলবে ডিএ ৷"

শুধু রাজ্য সরকারের সরাসরি নিযুক্ত কর্মীরাই নন, এই বকেয়া ডিএ-র সুবিধা পাবেন রাজ্যের অন্যান্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ লক্ষ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী, পাশাপাশি পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলির মতো অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী ও পেনশনভোগীরাও এই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পাবেন।

2019 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে বকেয়া ডিএ ছিল, তার 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, বাকি 75 শতাংশ রাজ্য কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে মেটাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেয় শীর্ষ আদালত। নির্দেশে বলা হয় 6 মার্চের মধ্যে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে 31 মার্চের মধ্যে বাকি মহার্ঘ ভাতার প্রথম কিস্তি মিটিয়ে দিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পরই হিসেবনিকেশ শুরু হয় ৷ সুপ্রিম নির্দেশ মেনে 25 শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ 31 মার্চের মধ্যে এই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা 'রিভিশন অফ পে অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস বিধি 2029' (ROPA 2009) অনুযায়ী দেওয়া হবে৷

কত টাকা ঢুকবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাকাউন্টে?

  • 25 শতাংশ মহার্ঘ ভাতার (DA) হিসেবে অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের একজন গ্রুপ-ডি কর্মী হাতে পাবেন 1 থেকে দেড় লক্ষ টাকা পাবেন।
  • 25 শতাংশ মহার্ঘ ভাতার (DA) হিসেব অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের একজন গ্রুপ-সি কর্মী হাতে পাবেন 2 লক্ষ টাকা ৷
  • 25 শতাংশ মহার্ঘ ভাতার (DA) হিসেব অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের একজন গ্রুপ-এ কর্মী হাতে পাবেন 3 থেকে সাড়ে 3 লক্ষ টাকা।
  • 2009-19 পর্যন্ত এরিয়ারের টাকা ঢুকলে একজন সর্বনিম্ন বেতনভুগ গ্রুপ-ডি কর্মী পাবেন প্রায় 4 লক্ষ টাকার বেশি।
  • 2009-19 পর্যন্ত এরিয়ারের টাকা ঢুকলে একজন গ্রুপ-সি কর্মী পাবেন প্রায় 6 লক্ষ টাকার বেশি।
  • 25 শতাংশ DA মিললে 7-8 হাজার টাকা পেনশন পাওয়া অবসরপাওয়া গ্রুপ-ডি কর্মী পাবেন প্রায় 1 লক্ষ টাকা। (যাঁরা 2009-এর আগে থেকেই পেনশন প্রাপক, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
  • 25 শতাংশ DA মিললে 10 হাজার টাকা পেনশন পাওয়া অবসরপাওয়া গ্রুপ-সি কর্মী পাবেন প্রায় 2 লক্ষ টাকা। (যাঁরা 2009-এর আগে থেকেই পেনশন প্রাপক, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

2009 থেকে 2019-এর মধ্যে যাঁরা সার্ভিস করে তারপর অবসর নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথমে সার্ভিস অনুযায়ী DA ধরা হবে। পরবর্তীতে অবসরের সময়টা পেনশনের হিসেবে অনুযায়ী DA মিলবে।

ঠিক কীভাবে এবং কবে থেকে এই বকেয়া টাকা কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে, তারও একটি প্রাথমিক রূপরেখা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই ঘোষণায় দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মার্চ মাস থেকেই এই ROPA 2009-এর বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অর্থ দফতরের সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই ধাপে ধাপে বকেয়া টাকা মেটানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মতো বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবে উচ্ছ্বসিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। তাদের সুদীর্ঘ লড়াইয়ে অবশেষে তারা জয় পেতে চলেছেন বলে মনে করছেন কর্মচারীরা। এই ঘোষণার পর রাজ্যের কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এর পক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "নিসন্দেহে এটা কর্মচারীদের বড় জয়। তবে রাজ্য প্রশাসন এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি না করা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না কীভাবে বা কী পদ্ধতিতে এই ডিএ মেটাবে রাজ্য। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এটা কর্মচারীদের লড়াইয়ের বড় জয়।"

