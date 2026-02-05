ETV Bharat / business

ডিএ বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের, কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও মাইনের ফারাক কতটা ?

বর্তমানে বাংলায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তুলনায় 40% কম DA পাচ্ছেন ৷ কেন্দ্রের কর্মীদের তুলনায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা কত কম বেতন পাচ্ছেন?

কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মাইনের ফারাক কতটা ?
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 8:06 PM IST

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ 2025 সালের 31 ডিসেম্বর শেষ হয়েছে ৷ তাই তার আগে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য৷ পাশাপাশি, স্বাস্থ্য স্কিমে ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে 2 লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে 2026 সালের 1 এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ডিএ ও ডিআর 4 শতাংশ হারে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন তিনি৷ এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মোট মহার্ঘ ভাতা আর মহার্ঘ ত্রাণের ক্ষেত্রে বর্তমান ফারাক কমে 36 শতাংশ হচ্ছে৷

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক কতটা?

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের 18 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) ও মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief) দেয়। এদিকে গত বছরের জুলাইয়ে মহার্ঘ ভাতার অঙ্ক 55 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 58 শতাংশ করেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক 40 শতাংশ। এই বছর অন্তর্বর্তী বাজেটে 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ বৃদ্ধির ঘোষণার ফলে 22 শতাংশ হারে ডিএ-ডিআর পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণের ফারাক 40 শতাংশ থেকে কমে 36 শতাংশ হল ৷ অর্থাৎ, মহার্ঘ ভাতা বা ত্রাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মোট ফারাকের মাত্র 4 শতাংশই পূরণ হতে চলেছে এপ্রিল থেকে৷

রাজ্য সরকারের কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পান না বলে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চলছে ৷ এবার দু'টি ভাতার মধ্য়ে ব্যবধান সামান্য কমলেও রাজ্য সরকারের কর্মীদের দাবি এখনও পূরণ হয়নি৷ এদিকে, বৃহস্পতিবার বঙ্গের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের দিনেই রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী 31 মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের 2019 সাল পর্যন্ত যে বকেয়া ডিএ ছিল, তার 25 শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। ফলে অন্তর্বর্তী বাজেট 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ বৃদ্ধির পরেও সুপ্রিম নির্দেশ কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় লক্ষাধিক রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগী৷

রাজ্য সরকারি কর্মীদের অভিযোগ, বাকি সব রাজ্য অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের (AICPI) ভিত্তিতে মহার্ঘ ভাতা দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র 18 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে বাংলায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তুলনায় 40 শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন ৷ চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা কত টাকা কম বেতন পাচ্ছেন ৷

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাবদ বেতনের ফারাক কতটা?

অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের (AICPI) ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বর্তমানে 58 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন ৷ বর্তমানে 18 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সুতরাং, কেন্দ্র ও বাংলার সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক 40 শতাংশ ৷ যদি কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর মাসিক বেসিক স্যালারি 20,000 টাকা হয়, তাহলে 58 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা বাবদ তিনি 11,600 টাকা পাবেন। এক বছরের হিসাবে ওই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী মহার্ঘ ভাতা বাবদ 1 লক্ষ 39 হাজার 200 টাকা পাবেন।

সেখানে পশ্চিমবঙ্গের একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীর বেসিক স্যালারি যদি 20,000 টাকা হয় এবং তিনি মাসে মহার্ঘ ভাতা বাবদ 18 শতাংশ হারে 3600 টাকা পাচ্ছেন। সেই হিসাবে একজন রাজ্য সরকারি কর্মী বছরে মহার্ঘ ভাতা বাবদ 43,200 টাকা পান। এই হিসাবে বাংলার একজন রাজ্য সরকারী কর্মী প্রতি মাসে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর তুলনায় 8000 টাকা এবং বছরে 96,000 টাকা কম পাচ্ছেন।

DA HIKE IN BENGAL
BENGAL BUDGET 2026
মহার্ঘ ভাতার ফারাক
মহার্ঘ ভাতা
BENGAL DA VS CENTRAL DA

