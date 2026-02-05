লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে ডিএ বৃদ্ধি, একনজরে বঙ্গ বাজেটের 7 বড় ঘোষণা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে ডিএ বৃদ্ধি, একনজরে বঙ্গ বাজেটের 7 বড় ঘোষণা
বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধানসভায় পেশ হল 2026-'27 আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তী বাজেট ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ভোটমুখী বঙ্গের বাজেটে প্রাপ্তির তালিকা...
Published : February 5, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য 2026-'27 আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তী (ভোট অন অ্যাকাউন্টস) বাজেট পেশ করেন । এই অন্তর্বর্তী বাজেট প্রস্তাবে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলার বেকার যুবকদের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার যুব-সাথী নামে একটি প্রকল্পের আওতায় তাদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷ একই সঙ্গে বেড়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা৷
বৃহস্পতিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা 4 শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ভোটমুখী বঙ্গের 2026-'27 আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তী বাজেটে প্রাপ্তির তালিকা...
একনজরে বঙ্গ বাজেটের বড় ঘোষণা
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রতিটি প্রাপকের জন্য মাসিক অনুদান 500 টাকা করে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর জন্য রাজ্য বাজেটে অতিরিক্ত 15 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- আশা-আইসিডিএস: আশা (ASHA) কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের জন্য মাসিক সাম্মানিক 1000 টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, কর্মীদের 180 দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মরত কর্মীদের মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারের জন্য 5 লক্ষ টাকার এককালীন আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে৷
- বাংলার যুব-সাথী: বেকার যুবকদের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার যুব-সাথী প্রকল্পের আওতায় তাদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷ এই নতুন প্রকল্পে 21 বছর থেকে 40 বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা সর্বাধিক 5 বছর পর্যন্ত মাসে 1500 টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন৷
- সিভিক ভলান্টিয়ার ও প্যারা-টিচারদের বেতন বৃদ্ধি: চুক্তিভিত্তিক সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, এসএসকে (SSK) ও এমএসকে (MSK) কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক 1500 টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- কৃষক ও শ্রমিক কল্যাণ: ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের স্বস্তি দিয়ে কৃষি আয়কর এবং সেস মকুবের সময়সীমা 31 মার্চ, 2027 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, খেতমজুরদের বার্ষিক অনুদান বাড়িয়ে 4000 টাকা করা হয়েছে৷
- শিল্প ও পরিকাঠামো: রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়াতে 6টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর এবং 5টি নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, রাজ্যের সরকারি জমিতে গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার, স্পোর্টস সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে৷
- রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশন প্রাপকদের DA-DR বৃদ্ধি: মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে 2026 সালের 1 এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশন প্রাপকদের মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ 4 শতাংশ হারে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷