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রাজ্যে গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন, ছ’মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ সরকারের

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র সরাসরি রাজ্য সরকারি কর্মচারী নয়, সরকার পোষিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত-পুরসভা এবং আধা-সরকারি সংস্থাগুলির কর্মীদের বেতন কাঠামো পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিশনকে।

CM Suvendu Adhikari
রাজ্যে গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন (ফাইল ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 7:48 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বড়সড় সুখবর। নতুন সরকার গঠনের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই সরকারি কর্মীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্নের অর্থ দফতরের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ছ’মাসের মধ্যে এই কমিশনকে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যেই নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ রাজ্যে কার্যকর করা হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে বকেয়া ডিএ এবং নতুন বেতন কমিশন গঠন নিয়ে বিপুল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে বড়সড় ঘোষণা করা হয়। রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এক ধাক্কায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য 20 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। সেই বাজেট পেশের দিনেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার খুব দ্রুত সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার রেশ ধরেই বুধবার অর্থ দফতরের তরফে এই সংক্রান্ত কাজের পরিধি বা 'টার্মস অফ রেফারেন্স'-এর বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হল।

অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে চার সদস্যের এই নতুন পে কমিশনের সদস্যদের নাম জানানো হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক তথা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব অতনু চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে কমিটির অন্য তিন সদস্য হিসেবে থাকছেন সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফেলো ডঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়, আইআইএম কলকাতার অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ পার্থপ্রতিম পাল এবং রাজ্য অর্থ দফতরের সচিব দেবীপ্রসাদ কারনাম। রাজ্যের অর্থসচিব এই কমিশনের মেম্বার-সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কলকাতার বুকেই হবে এই নতুন কমিশনের সদর দফতর। প্রয়োজনে তারা রাজ্যের অন্যত্র বা নয়াদিল্লিতেও বৈঠক করতে পারবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের কাজের পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র সরাসরি রাজ্য সরকারি কর্মচারী নয়, সরকার পোষিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত, পুরসভা, এবং আধা-সরকারি সংস্থাগুলির কর্মীদের বেতন কাঠামো পুনর্গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিশনকে। তবে সর্বভারতীয় সার্ভিস, রাজ্য জুডিশিয়াল সার্ভিস এবং ইউজিসি বা এআইসিটিই-র বেতন কাঠামোর আওতাভুক্ত কর্মীরা এর বাইরে থাকবেন। মূলত, কর্মীদের বর্তমান মূল বেতন, নানা ধরনের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি খতিয়ে দেখে একটি বাস্তবসম্মত পরিবর্তনের সুপারিশ করবে কমিশন।

একইসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন বৃদ্ধি, পদোন্নতির নীতি নির্ধারণ এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার মতো বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখবে তারা। বর্তমানে চালু থাকা মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ এবং ডিআর বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করে একটি যথোপযুক্ত ফর্মুলা বা কাঠামোর সুপারিশ করবে এই সপ্তম পে কমিশন। সরকারি পরিষেবায় মেধা আকর্ষণ করতে এবং কর্মীদের মধ্যে দায়বদ্ধতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে ঠিক কী ধরনের বেতন কাঠামো প্রয়োজন, সেই বিষয়েও পথ দেখাবে অতনু চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি। পাশাপাশি, ডেথ-কাম-রিটায়ারমেন্ট সুবিধা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধাগুলিও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও সুপারিশ চূড়ান্ত করার আগে সমতুল্য পদে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামোও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনকে। পাশাপাশি, অন্যান্য রাজ্য সরকারের বেতন পরিকাঠামো এবং কেন্দ্রের অষ্টম পে কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত থাকলে সেটিও বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছে। তবে এই সব কিছুর পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক পরিস্থিতি, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এবং রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির খরচের বিষয়টিও মাথায় রেখেই কমিশনকে তাদের চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দিতে হবে। নতুন পে কমিশন গঠন হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বেতন কাঠামো পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকা রাজ্য সরকারি ও সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে নতুন করে প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছে।

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CM SUVENDU ADHIKARI
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