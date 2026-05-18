বঙ্গে চালু হচ্ছে সপ্তম পে কমিশন; কবে থেকে, কতটা বাড়বে বেতন?
রাজ্য সরকারি কর্মচারী, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, নিগম, স্থানীয় সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।
Published : May 18, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 18 মে: সোমবার নবান্নে আয়োজিত দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যাশিত ঘোষণা হল রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ৷
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণেও এদিন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে নতুন সরকার। রাজ্য সরকারি কর্মচারী, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, নিগম, স্থানীয় সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে। যদিও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়ার বিষয়ে এদিন মন্ত্রিসভার কর্মসূচিতে কোনও আলোচনা হয়নি এবং বেতন কমিশনের কাজ কবে শেষ হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও স্থির হয়নি ৷ তবুও এই ঘোষণাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা।
বিজেপির সংকল্পপত্রে আগেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, বঙ্গে সরকার গঠন করলে 45 দিনের মধ্যেই এখানে সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মেনে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে সপ্তম রাজ্য বেতন কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে৷
এগারো বছর আগে 2015 সালের 27 নভেম্বর অধ্যাপক অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করে ৷ রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত 31 ডিসেম্বর, 2025-এ । রাজ্য মন্ত্রিসভা সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার পর বেতন বৃদ্ধির অঙ্ক নিয়েও চলছে জল্পনা।
বঙ্গে থমকে ছিল পে কমিশন
পে কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি দশ বছর পরপর সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সংস্কার করার লক্ষ্যে নতুন বেতন কমিশন গড়ার কথা সরকারের। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে তা হয়নি। মোদি সরকার 1 জানুয়ারি, 2016 সালে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করেছিল। সপ্তম বেতন কমিশনে ন্যূনতম মূল বেতন (বেসিক পে) হল, 18 হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল বেতন আড়াই (2.5) লক্ষ টাকা ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে বড় ফারাক এখনও রয়ে গিয়েছে যা নিয়ে দীর্ঘ লড়াই চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের। তবে এবার, বঙ্গে বিজেপি সরকার গড়ার পর কেন্দ্র ও রাজ্যের সামঞ্জস্য থাকলে এক ধাক্কায় অনেকটা বেতন বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক কতটা?
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের (6th Pay Commission) আওতায় বেতন পাচ্ছেন ৷ চলতি বছরের শুরুর দিকে অন্তর্বর্তী বাজেটে 4 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির পর বর্তমানে 22 শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন বঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা। এদিকে, অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের (AICPI) ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বর্তমানে 60 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন ৷ সুতরাং, কেন্দ্র ও বাংলার সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক 38 শতাংশ ৷
আজ বঙ্গে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর এই ফারাক অনেকটাই ঘুচবে এবং ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের নগদ বেতন ও পেনশন অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাই, সপ্তম বেতন কমিশন চালু হওয়ার ঘোষণায় খুশি রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা ৷ পাশাপাশি, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, মহার্ঘ ত্রাণ পাওয়ার বিষয়েও তাঁরা আশাবাদী।