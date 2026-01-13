ইরানের মুদ্রা সঙ্কট-অস্থিরতায় ব্যাহত বাসমতির রফতানি, হুড়মুড়িয়ে কমছে দাম

ইরানের মুদ্রা সঙ্কট-অস্থিরতায় ব্যাহত বাসমতির রফতানি, হুড়মুড়িয়ে কমছে দাম
ইরানে চলা অন্তর্বর্তী অস্থিরতার প্রভাব এখন ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দাম ইতিমধ্যেই কেজি প্রতি 6-8% কমে গিয়েছে ৷
নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: একটি শিল্প সংস্থা মঙ্গলবার জানিয়েছে, ইরানে চলা অন্তর্বর্তী অস্থিরতার জেরে এই দেশে ভারতের বাসমতি চাল রফতানির ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে৷ এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে বাসমতি চালের দাম তীব্রভাবে কমে গিয়েছে৷ কারণ, রফতানিকারীদের পণ্যের অর্থ পেতে দেরি হচ্ছে এবং তাঁরা ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছেন।
ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন (আইআরইএফ) রফতানিকারকদের ইরানি চুক্তির ঝুঁকিগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করতে এবং সুরক্ষিত পেমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা ইরানের বাজারের জন্য নির্ধারিত মজুতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা সম্পর্কেও সতর্ক করেছে।
দুই দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারত 2025-26 অর্থবর্ষের এপ্রিল-নভেম্বর মাসে ইরানে 468.10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাসমতি চাল রফতানি করেছে, যার মোট পরিমাণ ছিল 5.99 লক্ষ টন। ভারত থেকে বাসমতি চাল রফতানির প্রধান গন্তব্য হল ইরান ৷ কিন্তু, বর্তমান অস্থিরতার কারণে এই আর্থিক বছরে চাহিদার প্রবাহ, রফতানি করা পণ্যের অর্থ প্রাপ্তির সময়ের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ বাড়ছে।
ইরানে চলা অন্তর্বর্তী অস্থিরতার প্রভাব এখন ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গত এক সপ্তাহে বাসমতির প্রধান জাতগুলির দাম ব্যাপক হারে কমে গিয়েছে, যা ক্রেতাদের দ্বিধা, চুক্তি সংক্রান্ত বিলম্ব এবং রফতানিকারকদের মধ্যে ঝুঁকি সম্পর্কে বর্ধিত ধারণাকে প্রতিফলিত করে। বাসমতি চালের 1121 জাতের অভ্যন্তরীণ দাম গত সপ্তাহের কেজি প্রতি 85 টাকা থেকে কমে 80 টাকায় নেমে এসেছে৷ অন্যদিকে, 1500 এবং 1718 জাতের দাম কেজি প্রতি 70 টাকা থেকে কমে 65 টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, দাম ইতিমধ্যেই কেজি প্রতি 6-8 শতাংশ কমে গিয়েছে ৷
আইআরইএফ-এর জাতীয় সভাপতি প্রেম গর্গ এক বিবৃতিতে বলেছেন, "ঐতিহাসিকভাবে ইরান ভারতীয় বাসমতির জন্য একটি প্রধান বাজার। তবে, বর্তমান অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বাণিজ্যিক চ্যানেলগুলিকে ব্যাহত করেছে৷ অর্থপ্রদানের প্রক্রিয়া ধীর করে দিয়েছে এবং ক্রেতাদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছে।" এক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ হল, রফতানিকারকদের অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে৷ বিশেষ করে ঋণের ঝুঁকি এবং সামগ্রিক লেনদেনের সময়সীমার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।
ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন বলেছে যে, আমদানিকারকরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এবং ভারতে অর্থ পরিশোধ করতে তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন, যা রফতানিকারকদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে আইআরইএফ একটি পরামর্শ জারি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিকল্প বাজারে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, যাতে ইরানে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে যেকোনও দীর্ঘস্থায়ী মন্দার প্রভাবের মোকাবেলা করা যায়।
প্রেম গর্গ উল্লেখ করেছেন, "আমরা কোনও বিপদের কথা শোনাচ্ছি না, বরং বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ভূ-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সময়ে প্রায়শই বাণিজ্যই প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই রফতানিকারক এবং কৃষক উভয়কেই রক্ষা করার জন্য একটি সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য।"