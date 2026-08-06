ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল: সাইবার আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে সাহায্য করবে গ্রাহকদের

ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল: সাইবার আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে সাহায্য করবে গ্রাহকদের
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোমবার লোকসভায় ‘ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল, 2026’ পেশ করেছেন। এই আইনটি ব্যাঙ্কিং নথিপত্র ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত আইনি কাঠামোকে আধুনিক-ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে তুলছে।
Published : August 6, 2026 at 6:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক ও ডিজিটাল জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় আইনি লড়াইরত উপভোক্তারা একটি নতুন আইনের ফলে উপকৃত হবেন ৷ এই আইনটি ব্যাঙ্কিং নথিপত্র ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত আইনি কাঠামোকে আধুনিক ও ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে তুলছে।
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোমবার লোকসভায় ‘ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল, 2026’ পেশ করেছেন। এই বিলের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের আইন— ‘ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট, 1891’— বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে; এই আইনে আইনি মামলায় আদালতে ব্যাঙ্কিং নথিপত্র কীভাবে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে, তার বিধান ছিল।
Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill, 2026 in the Lok Sabha on Monday.#BankingLaw2026 #NirmalaSitharaman #DigitalIndia #FinancialFraud #IndianEconomy pic.twitter.com/wyb0mEkO9w— ETV Bharat (@ETVBharatEng) August 4, 2026
যদিও নতুন আইনটি মূলত ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম সংস্কারের একটি উদ্যোগ, তবুও এটি কার্যকর হলে আর্থিক প্রতারণা, সাইবার অপরাধ, ডিজিটাল জালিয়াতি (অন্যের পরিচয়ে প্রতারণা) এবং এ-জাতীয় অন্যান্য অপরাধের শিকার গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্যভাবে -সহায়তা করবে— যেসব অপরাধের ঘটনা ইদানীং বেড়ে চলেছে।
প্রস্তাবিত আইনটি 'ব্যাঙ্কার্স বুকস' (ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথিপত্র)-এর সংজ্ঞা সংশোধন ও সম্প্রসারিত করছে; এর আওতায় প্রথাগত কাগজের নথি ও ব্যাঙ্ক লেজারের পাশাপাশি ভৌত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ভার্চুয়াল এবং ক্লাউড-ভিত্তিক মাধ্যমে সংরক্ষিত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই আইনে স্পষ্টভাবে বিধান রাখা হয়েছে যে, প্রমিত সনদ এবং ম্যানুয়াল, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের ইলেকট্রনিক নথিপত্র আদালতে ভৌত বা ইলেকট্রনিক— উভয়ভাবেই উপস্থাপন করা যাবে।
এর ফলে উপভোক্তা আদালতে মামলার কার্যক্রম দ্রুততর হতে পারে কিংবা ব্যাঙ্কিং ওম্বুডসম্যানের কাছে বিরোধ অথবা ঋণ-সংক্রান্ত হিসাব নিয়ে ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে সুবিধা হতে পারে। এখন ইলেকট্রনিক লেনদেনের ইতিহাস এবং অ্যাপের মাধ্যমে তৈরি রেকর্ডকে (যথাযথ ইলেকট্রনিক প্রমাণ-সহ) সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ৷ ফলে খুচরো গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ পরিশোধ বা অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম প্রমাণ করা -সহজ হয়ে উঠেছে।
এর আগে, কাগজের নথিপত্রের আইনত গ্রহণযোগ্য ও সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ করা ছিল একটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এই বিলম্বের কারণে গ্রাহকদের আইনি ফি বাবদ বাড়তি খরচও হতো; তবে প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হলে এবং ইলেকট্রনিক নথিপত্রের ব্যবহার চালু হলে সেই খরচ কমানো সম্ভব হতে পারে।
এতে সাধারণ মানুষ ও ব্যাঙ্কগুলির কী লাভ হবে?
- আদালতের শুনানি আরও সহজ হবে: ডিজিটাল লেনদেন, অনলাইন এন্ট্রি, ই-স্টেটমেন্ট এবং ভার্চুয়াল রেকর্ড এখন থেকে আদালতে সরাসরি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে।
- জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা: সাইবার অপরাধ, অনলাইন ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা শক্তিশালী করতে ডিজিটাল প্রমাণ তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সাহায্য করবে।
- সময় সাশ্রয়: ব্যাঙ্কগুলিকে আদালতের মামলার জন্য আর বড় আকারের ভৌত নথি বা মূল রেজিস্টার দাখিল করতে হবে না, ফলে আদালতের কার্যক্রম দ্রুততর হবে।
- আইন পরিবর্তনের কারণ: বর্তমানে 90 শতাংশেরও বেশি ব্যাঙ্কিং লেনদেন ইউপিআই, আইএমপিএস এবং ই-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে করা হয়। নতুন বিলটি আইনি কাঠামোকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।