অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শূন্য, তাও 10000 টাকা পর্যন্ত তোলা যাবে ব্যাঙ্ক থেকে ! কোন স্কিমে?
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জিরো ব্যালেন্স সত্ত্বেও টাকা তুলতে পারেন গ্রাহক৷ এই প্রতিবেদনে এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হল যা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে।
Published : November 29, 2025 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 নভেম্বর: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শূন্য, তা-ও প্রয়োজন মতো টাকা তোলার সুবিধা পেতে পারেন গ্রাহক ৷ যদিও এই ব্যাঙ্কিং সুবিধা সম্পর্কে অনেক গ্রাহকই অবগত নন৷ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জিরো ব্যালেন্স সত্ত্বেও টাকা তোলার সুবিধা সম্পর্কে জানতে এই প্রতিবেদনটি আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। চলুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক...
প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা-র আওতাধীন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (PMJDY) এর অধীনে খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে এই সুবিধাটি পাওয়া যায়। জন ধন অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্সের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আপনার জন ধন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শূন্য থাকলেও আপনি 10 হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফ্ট-এর সুবিধা পেতে পারেন। এর অর্থ হল আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও তহবিল (টাকা) না থাকলেও আপনি 10 হাজার টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন।
এই সুবিধা কীভাবে পাওয়া যাবে?
জন ধন যোজনার অধীনে খোলা সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই হল মৌলিক সঞ্চয় ব্যাঙ্ক আমানত অ্যাকাউন্ট। আপনি আপনার ব্যাঙ্কে গিয়ে ওভারড্রাফ্ট সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারেন। বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক এই আবেদন অনুমোদন করে। তবে, যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকতে হবে।
ওভারড্রাফ্ট কী?
যখন কোনও ব্যাঙ্ক আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও জমা টাকা বা ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে কিছু পরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি দেয়, তখন তাকে ওভারড্রাফ্ট বলা হয়। এটিকে একটি ছোট, তাৎক্ষণিক ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই পরিশোধ করতে হবে। যদিও এই সুবিধার জন্য আপনাকে সামান্য সুদ দিতে হবে, তবুও জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের এই ওভারড্রাফ্ট বিকল্পটি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে।
ওভারড্রাফ্ট সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মনে রাখা জরুরি
গ্রাহকরা তাৎক্ষণিক জরুরি টাকার জন্য ওভারড্রাফ্ট-এর সুবিধা ব্যবহার করেন। তবে, বারবার ওভারড্রাফ্ট-এর সুবিধা নিলে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ঋণাত্মক হয়ে যেতে পারে। সময়মতো অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হলেও আপনার ক্রেডিট স্কোরের উপরে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ওভারড্রাফ্টের নিয়মগুলি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে।
এই ওভারড্রাফ্ট সুবিধার মতোই অনেকে হয়তো জানেন না যে, সেভিংস অ্যাকাউন্টেই ফিক্সড ডিপোজিটের মতো চড়া হারে সুদ পেতে পারেন ব্যাঙ্কের যে কোনও গ্রাহক ৷ প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই এই বিশেষ সুবিধাটি রয়েছে ৷ ব্যাঙ্কের এই বিশেষ সুবিধা বা পরিষেবার নাম অটো সুইপ সুবিধা (Auto Sweep Facility) ৷ তবে, এর জন্যেও কিছু শর্ত মানতে হয় ব্যাঙ্ক গ্রাহককে৷