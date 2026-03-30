এপ্রিলের ছুটির তালিকায় 14 দিন, কোন কোন দিন খোলা থাকবে ব্যাঙ্কের শাখা ?

এপ্রিলে ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে ছুটির তালিকা দেখে নিতে ভুলবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটি-উৎসব উপলক্ষে এই মাসে মোট 14 দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।

Published : March 30, 2026 at 8:30 PM IST

নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: নতুন অর্থবর্ষের শুরুতে এপ্রিল মাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কিন্তু এপ্রিল 2026-এ আপনার যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত জরুরি কাজ করার থাকে, তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে ছুটির তালিকা দেখে নিতে ভুলবেন না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) প্রকাশিত সরকারি ছুটির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন অংশে মোট 14 দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এই ছুটির মধ্যে রয়েছে চারটি রবিবার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ও জাতীয় উৎসবের কারণে আট দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।

ছুটির এই ধারা 1 এপ্রিল থেকেই শুরু হচ্ছে। মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ 1 এপ্রিল, সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের জন্য বন্ধ থাকবে। এই দিনটি বার্ষিক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য, তাই শাখাগুলিতে কোনও অফলাইন কাজ করা সম্ভব হবে না। এরপর, 3 এপ্রিল 'গুড ফ্রাইডে' উপলক্ষে সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে সরকারি ছুটি থাকবে। একইভাবে, 14 এপ্রিল, ডঃ আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষে সারা ভারতে ব্যাঙ্ক শাখাগুলি বন্ধ থাকবে। একই দিনে অনেক রাজ্যে বৈশাখী, তামিল নববর্ষ এবং বোহাগ বিহুর মতো উৎসবও পালিত হবে বলে দেশব্যাপী কাজকর্ম প্রভাবিত হতে পারে।

কোন কোন রাজ্যে কবে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে?

এপ্রিল মাসে বেশ কিছু স্থানীয় উৎসবও থাকে, যা বিভিন্ন রাজ্যের ব্যাঙ্ক শাখাগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। মন্ডি থার্সডে উপলক্ষে 2 এপ্রিল কেরালে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। 15 এপ্রিলও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বাংলা নববর্ষ, হিমাচল দিবস এবং বিষু উপলক্ষে এই দিনে শিমলা, তিরুবনন্তপুরম, কোচি, কলকাতা, গুয়াহাটি, ইটানগর এবং আগরতলার ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, 16 এপ্রিল গুয়াহাটিতে বোহাগ বিহু, 20 এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে বাসবা জয়ন্তী ও অক্ষয় তৃতীয়া এবং 21 এপ্রিল আগরতলায় গড়িয়া পুজো উপলক্ষে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।

তবে টানা এতগুলি দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই ছুটি শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের শাখাগুলির জন্য প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য, এই সময়ে সমস্ত ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা 24x7 চালু থাকবে। কোনও বাধা ছাড়াই মোবাইল ব্যাঙ্কিং, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই এবং এটিএম ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। টাকার স্থানান্তর হোক বা বিল পরিশোধ, এই ছুটির কারণে অনলাইন পরিষেবাগুলিতে কোনও সমস্যা হবে না।

  1. ডলারের তুলনায় সর্বকালের সর্বনিম্ন স্তরে রুপি, এক বছরে দর কমেছে 12 টাকা
  2. শুধু ওটিপি দিয়ে আর হবে না UPI পেমেন্ট, এপ্রিল থেকে নিয়মে কী কী পরিবর্তন?

TAGGED:

BANK HOLIDAYS
BANK HOLIDAYS IN APRIL
BANK HOLIDAY LIST
BANK HOLIDAYS IN APRIL 2026

