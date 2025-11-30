ETV Bharat / business

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 2 দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক, কোন কোন দিন মিলবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই 2 দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে ৷ ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কোনও জরুরি কাজের আগে সেই তালিকা দেখে নিন...

Bank Holiday
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 2 দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 30, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 30 নভেম্বর: বছরের শেষ মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং পরিকল্পনা করেন। তবে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, দেশের অনেক অংশের ব্যাঙ্কগুলি কিছু বিশেষ উপলক্ষে বন্ধ থাকবে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) ছুটির তালিকা অনুযায়ী, 1 থেকে 7 ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে দুই দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। প্রতি রবিবারের মতো, 7 ডিসেম্বরও দেশব্যাপী অফলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বন্ধ থাকবে। তবে, অনলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলি যথারীতি চালু থাকবে সর্বত্র।

আপনি যদি ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কোনও জরুরি কাজের জন্য কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে তার আগে আপনার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকাটি দেখে নেওয়া উচিত।

1 ডিসেম্বর কোথায় কোথায় ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে?

1 ডিসেম্বর সোমবার, দুটি রাজ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে: অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর এবং নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা। রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের (State Inauguration Day) কারণে ইটানগরে এবং আদিবাসী বিশ্বাস দিবসের (Indigenous Faith Day) কারণে কোহিমায় অফলাইনে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

3 ডিসেম্বর কোথায় কোথায় ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে?

3 ডিসেম্বর বুধবার গোয়ার রাজধানী পানাজিতে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এই দিনটি সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের (St. Francis Xavier) স্মরণে উৎসব হিসেবে পালিত হয়৷ এই কারণে আরবিআই ক্যালেন্ডারে এটিকে আঞ্চলিক ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

6 ডিসেম্বর কি ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে?

6 ডিসেম্বর হল মাসের প্রথম শনিবার। আরবিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাঙ্কগুলি কেবল দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকে। অতএব, 6 ডিসেম্বর সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলি যথারীতি খোলা থাকবে এবং সমস্ত কাউন্টার চালু থাকবে।

7 ডিসেম্বর সারা দেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ

প্রতি রবিবারের মতো, 7 ডিসেম্বরও দেশব্যাপী সকল ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। অতএব, যদি আপনার কোনও গুরুত্বপূর্ণ অফলাইন ব্যাঙ্কিং কাজ থাকে, তাহলে 6 ডিসেম্বরের মধ্যে তা সেরে ফেলাই ভালো।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) প্রকাশিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন কারণে ব্যাঙ্কগুলি প্রায় 18 দিন বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং রবিবারের ছুটিও রয়েছে। অতএব, আপনার ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কাজ সময়মতো সেরে ফেলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) ছুটির তালিকা দেখে নিন অথবা আপনার নিকটবর্তী ব্যাঙ্কের শাখা থেকে জেনে নিন।

