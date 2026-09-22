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তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, টানা 5 দিন বন্ধ শাখা; মাইনে সময়মতো পাবেন তো ?

চতুর্থ শনিবার ও রবিবার হওয়ায় 26-27 সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এরপর 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের কারণে কাজ বন্ধ থাকবে।

Bank Employees Strike
তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, টানা 5 দিন বন্ধ শাখা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 11:07 AM IST

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নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: মাসের শেষ পাঁচ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস-এর ঘোষণা অনুযায়ী, চতুর্থ শনিবার ও রবিবার, এই দুই দিন দেশব্যাপী ছুটি থাকবে এবং এরপর 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট চলবে। টানা পাঁচ দিন ব্যাঙ্কের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হতে পারে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো ব্যাঙ্কগুলি ও তাদের গ্রাহকদের ধর্মঘটের তারিখের আগেই ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করার জন্য অনুরোধ করেছে।

ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস 2026 সালের 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রস্তাব দিয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তার গ্রাহকদের জানিয়েছে যে, ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে তারা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে তারা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তবে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, এই তিন দিনই শাখাগুলি র কার্যক্রম প্রভাবিত হতে পারে। 26 এবং 27 সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক ছুটিও রয়েছে ৷ তাই যেসব গ্রাহকের জরুরি লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন, তাদের উচিত 26 সেপ্টেম্বরের আগেই এই কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তার গ্রাহকদের যা বলেছিল

গ্রাহকরা প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের তারিখের আগেই জরুরি ব্যাঙ্কিং কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন। যাদের নগদ টাকার প্রয়োজন, তারা এটিএম এবং অন্যান্য নগদ টাকা তোলার সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, ধর্মঘট চলাকালীন তারা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও, গ্রাহকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে:

  • ধর্মঘটের তারিখের আগে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং লেনদেন সম্পন্ন করুন।
  • নগদ টাকার প্রয়োজনে এটিএম/এডিডব্লিউএম ব্যবহার করুন।
  • গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ব্যবহার করুন।
  • আপনার ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ইয়োনো, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল চ্যানেল ব্যবহার করুন।

UBI তার গ্রাহকদের যা বলেছিল

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তার গ্রাহকদের দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য বিকল্প ব্যাঙ্কিং চ্যানেল ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গ্রাহকদের জন্য নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি উপলব্ধ থাকবে:

  • মোবাইল ব্যাঙ্কিং ৷
  • ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ৷
  • এটিএম এবং এডিডব্লিউএম ৷
  • ব্যবসায়িক সংবাদদাতা (বিসি) পয়েন্ট ৷
  • ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং চ্যানেল ৷
  • গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র ৷

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সময় কি এটিএম ও ইউপিআই কাজ করবে?

ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা তাদের দৈনন্দিন ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনের জন্য এটিএম, ইউপিআই, মোবাইল ব্যাঙ্কিং ও ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পারবেন।

ধর্মঘট চলাকালীন যাদের ব্যাঙ্ক শাখা থেকে নগদ টাকার প্রয়োজন, তারা শাখাগুলি পুনরায় খোলার জন্য অপেক্ষা না করে আগেই নগদ টাকা তুলে নিতে পারেন।

একইভাবে, যেসব লেনদেনের জন্য শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেগুলি র জন্য গ্রাহকরা ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল পেমেন্টের বিকল্প ব্যবহার করতে পারেন।

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