ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-লকারের নমিনির নিয়মে বড় বদল, কার্যকর হচ্ছে 1 নভেম্বর থেকে

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-লকারের নমিনির নিয়মে বড় বদল, কার্যকর হচ্ছে 1 নভেম্বর থেকে
এই মনোনয়নের নিয়মগুলি সমস্ত ব্যাঙ্কের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই নিয়ম 1 নভেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হবে।
By PTI
Published : October 23, 2025 at 5:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: ব্যাঙ্কিং খাত গ্রাহকদের জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে চলেছে। অর্থ মন্ত্রক সম্প্রতি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে যা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ব্যাঙ্ক লকার এবং নিরাপদ সম্পদের জন্য মনোনয়নের নিয়ম সংশোধন করেছে। এই পরিবর্তনগুলি 1 নভেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হবে। এর লক্ষ্য গ্রাহকদের তাদের আমানত এবং সম্পদের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ এবং নমনীয়তা প্রদান করা। গ্রাহকরা এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে তাদের অর্থ বা নিরাপদ সম্পদ কে পাবে এবং কীভাবে তা বিতরণ করা হবে।
1 নভেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গ্রাহকরা এখন একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন। ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা এখন তাঁদের জমা অ্যাকাউন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদের জন্য একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজনকে মনোনীত করতে পারবেন। দুটি পদ্ধতি থাকবে: একযোগে এবং ধারাবাহিক মনোনয়ন। সমান্তরাল মনোনয়নে, ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা একই সঙ্গে চারটি মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারবেন এবং প্রত্যেকের জন্য শেয়ার নির্ধারণ করতে পারবেন। ধারাবাহিক মনোনয়নে, পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তি জীবিত থাকলে পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকবেন না।
মনোনয়ন কী?
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং এসবিআই অনুযায়ী, মনোনয়ন সুবিধাটি সমস্ত ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, সেফকিপিং অ্যাকাউন্ট এবং সেফ ডিপোজিট ভল্টের জন্য উপলব্ধ। এই সুবিধাটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের জন্য প্রযোজ্য ৷ যেমন, একক বা যৌথ অ্যাকাউন্ট এবং একক মালিকানাধীন ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে খোলা অ্যাকাউন্টের জন্য এই মনোনয়ন প্রযোজ্য নয়।
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য মনোনয়ন
গ্রাহকরা এখন তাদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য একযোগে বা পরপর মনোনয়নের মধ্যে একটি বেছে নিতে পারবেন। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাঙ্ক গ্রাহকের পরিবার বা উত্তরাধিকারীদের উপকৃত হতে সাহায্য করবে ৷ বিশেষ করে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তিত নিয়ম তাদের জন্য সহায়ক হবে।
লকার এবং সম্পদের নিরাপত্তার জন্য মনোনয়ন
সম্পদ এবং ব্যাঙ্ক লকারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ধারাবাহিক মনোনয়ন অনুমোদিত হবে। এর অর্থ হল সম্পত্তিটি কেবল প্রথম মনোনীত ব্যক্তির পরে পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করা হবে।
সমান্তরাল মনোনয়নের মাধ্যমে গ্রাহকরা প্রতিটি মনোনীত ব্যক্তির অংশ বা শতাংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারেন। মোট শেয়ার অবশ্যই 100 শতাংশ হতে হবে। এই নিয়ম সম্পদের স্বচ্ছ এবং বিরোধমুক্ত বিভাজন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
ধারাবাহিক মনোনয়নের অধীনে সর্বাধিক চারজন মনোনীত ব্যক্তিকে মনোনীত করা যেতে পারে। যদি প্রথম মনোনীত ব্যক্তি মারা যান, তাহলে পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে উঠবেন। এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রাহকদের সম্পদের বন্টনে ধারাবাহিকতা এবং স্পষ্টতা প্রদান করে।
নিয়মের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি
অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে যে এই পরিবর্তনগুলি ব্যাঙ্কিং খাতে স্বচ্ছতা এবং গ্রাহক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করা হয়েছে। এছাড়াও, এই মনোনয়নের নিয়মগুলি সমস্ত ব্যাঙ্কের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ব্যাঙ্কিং কোম্পানি (মনোনয়ন) নিয়ম, 2025, যা মনোনয়ন প্রক্রিয়া, নাম পরিবর্তন বা বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ করবে, শীঘ্রই জারি করা হবে।