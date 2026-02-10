আমেরিকায় শুল্কমুক্ত বাংলাদেশি বস্ত্র-পোশাক, কতটা ক্ষতি হতে পারে ভারতের?

আমেরিকায় শুল্কমুক্ত বাংলাদেশি বস্ত্র-পোশাক, কতটা ক্ষতি হতে পারে ভারতের?
আমেরিকা-বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার অধীনে, বাংলাদেশ পোশাক-বস্ত্রের উপর শূন্য শুল্কের সুবিধা পাবে। এর ফলে আমেরিকায় এই খাতে কতটা ক্ষতি হতে পারে ভারতের?
Published : February 10, 2026 at 8:51 PM IST
ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে আগামী 12 ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ৷ তার আগেই 9 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের। ওই চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক আগের 20 শতাংশ থেকে 1 শতাংশ কমিয়ে 19 শতাংশ করা হয়েছে।
এদিকে, 2 ফেব্রুয়ারি, ভারতও আমেরিকার সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যেখানে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করেছে। এবার আমেরিকার সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তিতে তিন রাষ্ট্রই বাড়তি সুবিধা পেতে চলেছে। তবে তিন রাষ্ট্রের মধ্যে এই দুই চুক্তিতে কে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে এবং কার চাপ বা প্রতিযোগিতা বাড়বে, সেটাই দেখার বিষয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণার পর, 10 ফেব্রুয়ারি লেনদেনের সময় বেশ কয়েকটি ভারতীয় টেক্সটাইল কোম্পানির শেয়ারের দাম বেশ চাপের মুখে পড়ে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির সুফলের আশায় প্রাথমিকভাবে উত্থানের পর, শেয়ারের দাম হঠাৎ করেই অনেকটা কমে যায়৷ গোকলদাস এক্সপোর্টস, কেপিআর মিলস, অরবিন্দ এবং পার্ল গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিজের মতো শেয়ারের দাম 5 শতাংশেরও বেশি কমে যায়।
আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান স্বাক্ষর করেন৷ অন্যদিকে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমসন গ্রিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস বলেন, এই চুক্তি চাকরি রক্ষা এবং বৈশ্বিক টেক্সটাইল সরবরাহ শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। চুক্তি স্বাক্ষরের পর, ইউনূস বলেন, "পারস্পরিক শুল্ক 20 শতাংশ থেকে 19 শতাংশে কমিয়ে আনা আমাদের রফতানিকারকদের আরও লাভবান করবে ৷ অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু টেক্সটাইল এবং পোশাক রফতানির উপর শূন্য শুল্ক আমাদের টেক্সটাইল খাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করবে।"
তবে, ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য মার্কিন-বাংলাদেশ চুক্তির সবচেয়ে সংবেদনশীল দিক হল বস্ত্র ও পোশাক সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। মার্কিন-বাংলাদেশ যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, ওয়াশিংটন এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছে যা বাংলাদেশি বস্ত্র ও পোশাক রফতানিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে শূন্য শুল্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেবে।
মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের পোশাক-বস্ত্রের পাশাপাশি, ওষুধ সংক্রান্ত পণ্যগুলিও শূন্য শুল্কের সুবিধা পাবে। মাছ এবং পেপারবোর্ড-সহ অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও মার্কিন বাজারে শূন্য শুল্ক প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে, ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি করা টেক্সটাইলের উপর 18 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এর ফলে ঢাকা ভারতের তুলনায় সুবিধা পাবে। ভারত আমেরিকা থেকে 200 মিলিয়ন ডলার মূল্যের তুলা কিনে, অন্যদিকে বাংলাদেশ 25 কোটি ডলার মূল্যের তুলা কেনে। ফলে, ভারত 18 শতাংশ শুল্ক প্রদানের জেরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে৷
তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিতে কোন টেক্সটাইল বা পোশাক বিভাগগুলিতে শূন্য শুল্ক থাকবে, আমদানির সঠিক পরিমাণ, অথবা বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের মার্কিন-উৎস টেক্সটাইল ব্যবহারের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত, যা তাদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করতে পারে বা বাংলাদেশি রফতানিকারকদের জন্য খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে, বাংলাদেশের পোশাক-বস্ত্রে মার্কিন শূন্য-শুল্ক নীতি ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।