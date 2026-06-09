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দেশের আরও চার রাজ্যে 8টি নতুন শাখা চালু করেছে বন্ধন ব্যাঙ্ক

দেশজুড়ে 6380টিরও বেশি ব্যাঙ্কিং আউটলেট রয়েছে বন্ধন ব্যাঙ্কের ৷ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, এক প্ল্যাটফর্মে ব্যাঙ্কিং-ডিম্যাট-ট্রেডিং পরিষেবাকে একত্রিত করতে সেন্ট্রাম ফিনভার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বে যুক্ত হয়েছে।

BANDHAN BANK
দেশের আরও চার রাজ্যে 8টি নতুন শাখা চালু করেছে বন্ধন ব্যাঙ্ক (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : June 9, 2026 at 10:04 PM IST

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কলকাতা, 9 জুন: বন্ধন ব্যাঙ্ক সোমবার ঘোষণা করেছে যে তারা ভারতে চারটি রাজ্যে মোট 8টি নতুন শাখা উদ্বোধন করেছে। এর মধ্যে কর্ণাটকে 4টি, দিল্লিতে 2টি এবং উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় বন্ধন ব্যাঙ্কের একটি করে নতুন শাখা খোলা হয়েছে।

নতুন শাখাগুলি খোলা হয়েছে জুবিলি সার্কেল ব্রাঞ্চ (ধারওয়াড়, কর্ণাটক), সিদ্ধার্থ নগর ব্রাঞ্চ (মাইসুরু, কর্ণাটক), শিবরামপেট ব্রাঞ্চ (মাইসুরু, কর্ণাটক), জাক্কুর ব্রাঞ্চ (বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক), ডিফেন্স কলোনি ব্রাঞ্চ (দিল্লি), জনকপুরী ডি ব্লক ব্রাঞ্চ (দিল্লি), সুশান্ত গলফ সিটি ব্রাঞ্চ (লখনউ, উত্তর প্রদেশ) এবং সেক্টর 46 ব্রাঞ্চ (গুরগাঁও, হরিয়ানা)-তে। নতুন এই শাখাগুলি রাজ্যের শহর ও আধা-শহরের গ্রাহকদের পরিষেবা দেবে। এর ফলে ব্যাঙ্ক আরও ভালোভাবে গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে। শাখার সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক তার উপস্থিতি আরও বাড়াচ্ছে এবং গ্রাহকদের কাছে নতুন ও সুবিধাজনক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরও সহজ করে তুলছে।

এই উপলক্ষে বন্ধন ব্যাঙ্কের ইডি ও সিবিও, রাজিন্দর কুমার বাব্বর বলেন, “আমরা খুব খুশি যে চারটি রাজ্যে 8টি নতুন শাখা খোলার ঘোষণা করতে পারছি। এর ফলে আমাদের নেটওয়ার্ক আরও মজবুত হচ্ছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, যাতে আমরা গ্রাহকদের আরও ভালো ও সহজভাবে পরিষেবা দিতে পারি। আমাদের শাখা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিয়মিতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া এবং গ্রাহকদের নিত্যনতুন চাহিদা অনুযায়ী সহজ ও নতুন ধরনের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

বর্তমানে বন্ধন ব্যাঙ্ক দেশের 36টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে 35টিতে তাদের উপস্থিতি বিস্তার করেছে। সারা দেশে 6380টিরও বেশি ব্যাঙ্কিং আউটলেটের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক 3.2 কোটিরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে।

মঙ্গলবার, বন্ধন ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে যে তারা সেন্ট্রাম ফিনভার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে যুক্ত হয়েছে। সেন্ট্রাম গ্রুপের এই পূর্ণাঙ্গ ব্রোকারেজ সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি নিরবচ্ছিন্ন 3-ইন-1 অ্যাকাউন্ট পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যা এক প্ল্যাটফর্মে ব্যাঙ্কিং, ডিম্যাট এবং ট্রেডিং পরিষেবাকে একত্রিত করবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের বিনিয়োগের যাত্রাকে সহজ করা এবং ভারতের দ্রুত বিকাশমান আর্থিক বাজারে আরও সহজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।

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BANDHAN BANK
বন্ধন ব্যাঙ্ক
বন্ধন ব্যাঙ্কের নতুন শাখা
BANDHAN BANK OPENS 8 NEW BRANCHES

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