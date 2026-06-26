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লিচুর উড়ান! বাগডোগরা বিমানবন্দরে রেকর্ড 160 শতাংশ পরিবহণ বৃদ্ধি

2025-26 অর্থবর্ষের 271.4 মেট্রিক টন লিচু বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে যায়৷ চলতি অর্থবর্ষের শুরুতেই তা পৌঁছে গিয়েছে 741.525 মেট্রিক টনে৷

Litchi Transport through Bagdogra
বাগডোগরা বিমানবন্দরে রেকর্ড 160 শতাংশ লিচুর পরিবহণ বৃদ্ধি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 4:18 PM IST

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শিলিগুড়ি, 26 জুন: উত্তরবঙ্গের কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁল বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিগত অর্থবর্ষের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে চলতি 2026-27 অর্থবর্ষে এই বিমানবন্দর থেকে রেকর্ড পরিমাণ লিচু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আকাশপথে সরবরাহ হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই মরসুমে বাগডোগরা থেকে মোট 741.525 মেট্রিক টন লিচু পরিবাহিত হয়েছে, যা গত 2025-26 অর্থবর্ষের 271.4 মেট্রিক টনের তুলনায় এক লাফে প্রায় 160 শতাংশ বেশি।

Litchi Transport through Bagdogra
বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে লিচু পরিবহণ (সোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া)

উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর এবং কোচবিহারের সুস্বাদু ও রসালো লিচু এখন আর শুধু স্থানীয় বাজারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বাগডোগরা বিমানবন্দরের এই ‘কার্গো শিপমেন্ট’-এর সৌজন্যে দিল্লির অভিজাত বাজার থেকে শুরু করে মুম্বই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের মতো মেগাসিটির বাসিন্দাদের ড্রয়িংরুমে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে এই অঞ্চলের লিচু।

Litchi Transport through Bagdogra
বাগডোগরা বিমানবন্দর (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ী এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এই অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে মূলত অনুকূল আবহাওয়া, উন্নত পরিকাঠামো এবং দ্রুত লজিস্টিকস সাপোর্টের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় কাজ করেছে। লিচু অত্যন্ত দ্রুত পচনশীল একটি ফল হওয়ায় গরমের দিনে সড়ক বা রেলপথে দূরবর্তী মেট্রো শহরগুলিতে পাঠাতে গেলে গুণমান নষ্ট হওয়ার এবং পচে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

Litchi Transport through Bagdogra
বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে লিচু পরিবহণ (সোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া)

এই পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে আকাশপথের পরিবহণ উত্তরবঙ্গের চাষিদের জন্য একটি বড় গেম-চেঞ্জার প্রমাণিত হয়েছে। বাগান থেকে তোলার পর মাত্র 24 থেকে 36 ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন বিমানসংস্থার মাধ্যমে এই লিচু সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে দিল্লির সুপারমার্কেটে, যার ফলে ফলের সতেজতা ও স্বাদ একদম অক্ষুণ্ণ থাকছে।

Litchi Transport through Bagdogra
বাগডোগরা বিমানবন্দর (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভেদ নাদিম বলেন, ‘‘বাগডোগরা বিমানবন্দরের এই লজিস্টিকস উন্নতির সরাসরি সুফল পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন অঞ্চলের প্রান্তিক লিচু চাষিরা। আগে দূরবর্তী বাজারে সরাসরি যোগাযোগের অভাব থাকায় স্থানীয় ফড়ে বা মিডলম্যানদের কাছে কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হতেন তাঁরা। কিন্তু এখন সরাসরি কোল্ড-চেইন ও এয়ার কার্গোর সুবিধা মেলায় চাষিরা মেগাসিটিগুলির প্রিমিয়াম দর পাচ্ছেন, যা তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে।’’

Litchi Transport through Bagdogra
লিচু পরিবহণে রেকর্ড নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পোস্ট (সোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আশা, আগামিদিনে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ও কার্গো পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারিত হলে কেবল লিচু নয়, উত্তরবঙ্গের আনারস, চা এবং অন্যান্য মরসুমি ফলও একইভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেশের প্রতিটি প্রান্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে।

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TAGGED:

BAGDOGRA AIRPORT
লিচু
বাগডোগরা বিমানবন্দর
LITCHI
LITCHI TRANSPORT THROUGH BAGDOGRA

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